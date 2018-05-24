Историческая вендетта: скандал в Институте истории им. Марджани докатился до парламента

Стороны конфликта обвиняют друг друга в бездеятельности и расходовании бюджетных средств

Фото: Олег Тихонов

Конфликт среди татарстанских историков из Института им. Ш. Марджани сегодня достиг апогея — проблему подняли на сессии Госсовета РТ. Глава татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов заявил об обращении в Прокуратуру РТ с требованием проверить научную организацию на предмет увольнения ученых и пообещал подать депутатский запрос на имя президента РТ. Впрочем, институт и без того не первый месяц сотрясают бесконечные проверки: сначала со стороны тех же прокуроров, позднее от Минобрнауки и других ведомств. Директор института Рафаэль Хакимов сообщил «Реальному времени», что видит иную подоплеку в выпаде коммунистов. Подробнее о скандале и его причинах — в материале «Реального времени»

«Рынок разъединяет, а ученые должны работать в одной упряжке!»

Неожиданное заявление сделал сегодня на сессии Госсовета РТ глава татарстанских коммунистов Хафиз Миргалимов. Депутат заявил, что подает в Прокуратуру РТ материалы на Институт истории им. Ш. Марджани, требуя его проверить, а заодно призвал заслушать директора организации — Рафаэля Хакимова. Руководитель отделения КПРФ добавил, что вопрос касается увольнения ученых.

В перерыве сессии Хафиз Миргалимов отказался комментировать «Реальному времени» суть своих претензий к институту, обещая сделать это позже перед всем парламентом, но сообщил, не называя имен, что к нему обратились несколько уволенных специалистов. Судя по всему, речь шла о бывших сотрудниках института Дамире Исхакове и Альберте Бурханове, у которых возник конфликт с руководством.

— Что творится в Институте истории Марджани?! Более 10 профессоров уволены! — начал позднее свое заявление Миргалимов, действительно вставший на защиту ученых и Бурханова в частности. Он сообщил, что на свои запросы получил лишь отписки. Перечислил опубликованные экс-сотрудником научные труды, проведенные им конференции, рассказал о заступничестве со стороны других ведущих экспертов.

— Есть предложение пригласить директора Хакимова, пусть отчитается, как расходует бюджетные средства. Так нельзя! Этот конфликт вышел даже за пределы республики и привлекает внимание сторонников ученых из Башкирии и со всей России, они обращаются к нам. Надо навести порядок. Рынок разъединяет, а ученые должны работать в одной упряжке, — обратился с предложением к председателю Госсовета РТ Миргалимов, добавив, что направит депутатский запрос на имя президента РТ.

Фарид Мухаметшин поручил рассмотреть возможность отчета директора Института истории им. Марджани Рафаэля Хакимова в стенах татарстанского парламента.

«Татарская камасутра» Исхакова и «неработающий» Бурханов

Сам Рафаэль Хакимов сегодня прокомментировал «Реальному времени» претензии коммунистов в свой адрес, назвав их необоснованными. Директор института подтвердил, что Хафиз Миргалимов уже обращался к нему:

— Ну да, он писал. Но, во-первых, он вмешивается в наши внутренние дела, причем тут депутат и наш институт? Во-вторых, мы ему ответили по существу. Дело в том, что мы никого не увольняли. Исхаков — пенсионер, был на контракте, будучи на пенсии, 6 лет у нас проработал. Предложенную им тему «Татарская камасутра» у нас не утвердили. Нам это неинтересно и с историей никак не связано, и вообще странная тема, на мой взгляд, конечно, — высказался о причине конфликта с историком Рафаэль Хакимов.

Тем более, по его словам, ученый так ничего и не сделал по заявленной им теме. Последовавшие заявления Исхакова в прессе, где он разразился с критикой в адрес руководства института, Хакимов также назвал «полным враньем»:

— Есть прокурорское представление по всем пунктам, где он обвинял институт, и в нем даны ответы на все его обвинения. Но он, видите, вышел сухой, его никто не трогает, одобряет его вранье.

Но за сегодняшней критикой коммунистов, по мнению Хакимова, стоит другой историк — Альберт Бурханов. Глава института рассказал, как ликвидировали отдел, в котором он работал, поскольку в организации идет «структурная перестройка»:

— Этот отдел был просто неживой, мы его убрали и создали новый. В связи с этим предложили ему должность уже не заведующего отделом, а ведущего или старшего сотрудника, как того требует законодательство. Сделали все по форме, запротоколировали, но он отказался: «Или я заведующий, или не буду работать». Ну это его право, поэтому мы его не выгоняли. Как ученый — таких немало, он тоже пенсионер, а нам надо еще молодежь подтягивать. Это не значит, что мы всех пенсионеров гоним. Просто есть пенсионеры работающие и есть неработающие, — заявил Хакимов.

Он заверил, что вышедшие на пенсию сотрудники задействованы в многочисленных проектах института и тем самым неплохо зарабатывают.

По его словам, после ухода именно эти сотрудники своими жалобами инициировали ряд проверок в институте. Сначала это была прокурорская проверка, затем пришли с инспекцией из Минобрнауки РТ.

Дело не в камасутре, а в критике политической концепции

В ответ на обвинения бывшего шефа уволившийся завотделом истории татаро-булгарской цивилизации ИИ АН РТ Альберт Бурханов признался, что это действительно он обращался к главе татарстанского отделения КПРФ после увольнения, а тот обещал помочь. Видимо, сегодня Миргалимов как раз сдержал слово.

Альберт Бурханов напомнил, как в 2015 году его, профессора КФУ, пригласили в Институт истории им. Марджани при Академии наук специально на должность завотделом. В планах было развернуть новое направление деятельности:

— Но мне не были предоставлены специалисты, финансирование. Другие моменты: в институте нет аспирантуры и диссертационного совета. Естественно, не имея средств, я не мог начинать новое направление. Специалистов, которых я предлагал или кого-то со стороны предлагали, — для этого не было финансирования и их не брали. Хотя, говорят, в институте более 10 ставок есть — это прокуратура нашла. Я, конечно, не такой специалист по тюркской истории, но вместе с тем я ежегодно проводил конференции, экспедиции, при этом ни копейки из института не брал, работал на средства спонсоров.

Другой потерявший работу историк, Дамир Исхаков, также высказал свой взгляд на причины увольнения: «Сразу скажу, никакая камасутра к нашим институтским делам отношения не имеет! Это никогда в жизни не стояло как плановая работа, это то, чем я занимаюсь на досуге. Хакимов специально это вытаскивает, чтобы на суть проблем не реагировать». Экс-сотрудник рассказал, что в ходе конфликта получил несколько писем от своих сторонников, которые обращались в аппарат президента и Минобрнауки РТ в защиту ученого. В ответах сообщалось, что Исхаков подписал 5-летний договор с институтом, по истечении срока которого и был уволен. Однако сам исследователь опроверг подписание таких документов. По его мнению, истинные причины его увольнения не в предложенных темах, а в том, что осенью прошлого года он критиковал руководство института:

— Я раскритиковал общую концепцию политолога Хакимова по поводу татарстанского развития — о создании в Татарстане безнациональной республики. Это была концепция Хакимова и руководства республики. Думаю, что именно эта критика больше всего не понравилась, потому что делает бессмысленной всю работу Хакимова как советника президента РТ по политическим вопросам, — полагает Дамир Исхаков.

P.S.: Перед публикацией материала из Института истории им. Ш. Марджани прислали официальный ответ председателю отделения КПРФ Хафизу Миргалимову относительно причин увольнения Альберта Бурханова. Замдиректора института Радик Салихов пояснил в письме, что «сейчас ситуация уже изменилась. Бурханов уволен по сокращению кадров, так как трижды отказывался от предлагаемых научных вакансий».

В самом ответе коммунистам сообщается о том, что отдел Бурханова был создан для исследовательской и полевой археологической работы в районах РТ по изучению ранней и средневековой истории тюрко-татарских государств и населенных пунктов. «К сожалению, за трехлетний период пребывания в должности руководителя Альбертом Ахметжановичем Бурхановым так и не была налажена работа отдела, не был разработан перспективный план деятельности этого структурного подразделения. Как руководитель научного направления А.А. Бурханов не разработал план полевых исследований с соответствующим научным обоснованием и не оформил пакет документов, необходимых для получения Открытого листа на право ведения археологических работ. Данный документ выдается Министерством культуры РФ с учетом заключения Российской Академии наук. Без него любые виды полевой археологической деятельности на территории России являются незаконными», — говорится в письме.