Скандалы недели: страсти по татарскому, капитуляция MediaMarkt и прощание с Фэком

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Прошедшая неделя была насыщена событиями и заявлениями, причем самого разного масштаба — от регионального до международного. Одновременно с новостями с Петербургского экономического форума многие обсуждали увольнения аналитиков за критику «Газпрома»; в Госсовете Татарстана между тем заново разгорелись новые баталии по поводу изучения в школах татарского языка. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

ПМЭФ: новый инфраструктурный фонд и санкции, от которых не отделаться

24 мая открылся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который собрал около 15 тысяч участников из более чем 140 стран. На форум традиционно приехали топ-менеджеры крупных мировых и российских компаний (Total, Equinor, Beeland Interests, «Роснефть», «Газпром», Сбербанк, «Яндекс» и др.), а также официальные лица. В частности, в этом году ПМЭФ посетили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

На полях форума было заключено множество инвестиционных соглашений, а также сделано несколько громких заявлений. Так, в первый день работы ПМЭФ новый первый вице-премьер РФ и министр финансов Антон Силуанов объявил о планах по созданию фонда инфраструктурных инвестиций, который будет пополняться за счет размещения государственных облигаций. Общий объем фонда может составить свыше 3% ВВП России (если взять данные 2017 года, то это более 2,76 трлн рублей). Средства фонда планируется тратить на инфраструктурные проекты с упором на государственно-частное партнерство.

Кроме того, Силуанов собщил, что в ближайшие 6 лет правительство не будет менять налоги, а главный исполнительный директор французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне заявил, что был бы рад не исполнять санкции в отношении России, но это невозможно.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который собрал около 15 тысяч участников из более чем 140 стран. Фото Тимура Рахматуллина



«Я это не читаю»

22—23 мая из компании Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционной «дочки» Сбербанка, были уволены аналитик Александр Фэк и его непосредственный начальник, руководитель аналитического управления Александр Кудрин. Это стало результатом скандала с аналитикой, которую Sberbank CIB в мае распространил среди своих клиентов.

Материалы, которые готовил Фэк и еще одна сотрудница компании Анна Котельникова, содержали критику в адрес «Газпрома». В них говорилось, что главным выгодоприобретателем строительства газопроводов в Китай является не сам «Газпром», а подрядчики — в том числе компании, связанные с Аркадием Ротенбергом и Геннадием Тимченко.

Об увольнении Фэка, а затем и Кудрина стало известно после того, как аналитические записки Sberbank CIB попали в СМИ. Комментируя эти увольнения, глава Sberbank CIB сказал РБК, что отчет был непрофессиональным и нарушал внутренние правила компании, а также этические нормы. 24 мая Геннадий Тимченко рассказал The Bell, что ему позвонил президент Сбербанка Герман Греф и принес извинения. При этом бизнесмен признался, что аналитика его не оскорбила: «Мне лично все равно, я это не читаю».

ГЖФ не отстоял 30 гектаров в Казани

На этой неделе Арбитражный суд Поволжского округа рассмотрел кассационную жалобу на определения двух нижестоящих инстанций по спору между Госжилфондом при президенте РТ (ГЖФ) и конкурсным управляющим «Татфондбанка» — Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

ГЖФ пытался вернуть себе пять земельных участков в Казани общей площадью почти 32 гектара и кадастровой стоимостью 1,2 млрд рублей. Речь идет о землях в Приволжском районе, рядом с ЖК «Лесной городок»; все они, согласно решениям судов, должны быть включены в конкурсную массу «Татфондбанка».

ЖФ пытался вернуть себе пять земельных участков в Казани общей площадью почти 32 гектара и кадастровой стоимостью 1,2 млрд рублей. Фото Романа Хасаева



Спорные участки были предметом залога, который Госжилфонд предоставил «Татфондбанку» по кредитам ООО «Грит Плюс». Сейчас фирма находится в процессе банкротства.

Договор между ГЖФ и банком, по которому на земли накладывалось обременение, был заключен 6 мая 2016 года. Затем, 5 декабря 2016-го, когда у «Татфондбанка» начались проблемы, договор был расторгнут, и земли вернулись Госжилфонду. Соответственно обязательства «Грит Плюс» перед банком остались без обеспечения. После того как «Татфондбанк» признали банкротом, АСВ обратилось в Арбитражный суд Татарстана, который в ноябре этого года признал расторжение сделки недействительным.

ГЖФ дважды пытался оспорить это решение, но безуспешно. На заседании в поволжском арбитраже представитель Госжилфонда заявил, что договор было решено расторгнуть, так как кредит своевременно погашался, и заемщик был платежеспособным: «Стороны добровольно пришли к заключению такого соглашения, на тот момент информацией о наличии финансовых затруднений [у «Татфондбанка] никто не обладал». Тем не менее земля осталась в конкурсной массе — Арбитражный суд Поволжского округа оставил прошлые определения в силе.

Новая жизнь языкового конфликта

Споры по поводу изучения татарского языка в школах РТ на этой неделе разгорелись с новой силой — при том, что никаких новых поводов для этого, казалось бы, не было. Тема была поднята на 37-м заседании Госсовета в четверг. Триггером стал федеральный законопроект о добровольном изучении национальных языков, который был внесен в Госдуму еще 10 апреля. В числе авторов законопроекта значились несколько депутатов, в том числе представители Чувашии Алена Аршинова и Олег Николаев. В их регионе уже идет сбор подписей с требованием отозвать их из нижней палаты.

На сессии Госсовета татарстанские депутаты неожиданно жестко вступились за татарский язык, назвав федеральный законопроект «глупым и нелогичным» и «подлым». «Госсовет должен сказать свое твердое «нет» данному законопроекту», — заявил единоросс Дмитрий Самаренкин.





Галимова заявила, что внесенный в Думу законопроект противоречит Конституции России. Фото Максима Платонова



«Родным языкам, по которым идентифицируется наша национальность, дают отставку в школьной программе, сводят их к факультативу, к выбору кройки и шитья, что ли? Похоже, данные депутаты [авторы законопроекта] явно поторопились и не дают себе отчета, куда они идут. Как известно, дорога в ад тоже выстлана благими намерениями», — поддержал его коллега по фракции Ирек Шарипов.

В итоге обсуждение приняло формат свободной трибуны — депутаты поочередно высказывались против инициативы федеральных коллег; некоторые критиковали руководство Татарстана за недостаточно жесткую позицию по этом вопросе.

Заседание Госсовета совпало по дате с брифингом официального представителя казанского Кремля Лилии Галимовой. Предполагалось, что он будет посвящен программе участия президента РТ Рустама Минниханова в ПМЭФ, однако получилось по-другому. Журналисты стали задавать Галимовой вопросы о позиции Кремля в языковом конфликте, и та заявила, что внесенный в Думу законопроект противоречит Конституции России.

«К сожалению, в этом цивилизованном способе вести переговоры появляются какие-то активисты, политологи, которые начинают эти темы раскачивать, оперируя статьями Конституции Российской Федерации, которую они, судя по всему, никогда не читали и не открывали. Потому что, если бы они открывали Конституцию, они бы даже не приводили такие аргументы», — сказала она.

Отметим, что депутат от Татарстана Ильдар Гильмутдинов уже заявил, что ему совместно с депутатом Александром Сидякиным и представителями других регионов в Думе удалось убедить администрацию президента РФ в том, что законопроект о добровольном изучении нацязыков требует доработки.

Этнограф Дамир Исхаков покинул Институт истории в конце декабря 2017 года после 21 года работы. Фото Максима Платонова



История с «татарской камасутрой» нашла продолжение

На том же заседании Госсовета был поднят и другой вопрос. Коммунист Хафиз Миргалимов сообщил, что собирается подать в прокуратуру материалы на Институт истории им. Марджани Академии наук РТ. Кроме того, Миргалимов призвал заслушать директора института Рафаэля Хакимова.

В подробности Миргалимов вдаваться не стал, но в перерыве объяснил «Реальному времени», что к нему обратились несколько уволенных специалистов Института истории (возможно, это Дамир Исхаков и Альберт Бурханов, у которых был конфликт с руководством Института им. Марджани). По словам Миргалимова, за последнее время из организации были уволены более десятка специалистов.

Этнограф Дамир Исхаков покинул Институт истории в конце декабря 2017 года после 21 года работы. Несколько лет назад он начал работать над «тюркско-мусульманской камасутрой» — книгой о брачных обрядах татар и их эротической культуре, которая, как он утверждает, формировалась под влиянием индоиранских и китайских традиций. Вскоре после увольнения Исхаков сделал заявление в прессе о том, что организация выплачивает некоторым сотрудникам большие премии, которые, по его словам, являются одним из способов вывести средства бюджета. После этого в Институте истории началась проверка прокуратуры.

Рафаэль Хакимов в беседе с корреспондентом «Реального времени» назвал претензии коммунистов в адрес Института им. Марджани необоснованными и видит в этом травлю. «Во-первых, он [Миргалимов] вмешивается в наши внутренние дела — при чем тут депутат и наш институт? Во-вторых, мы ему ответили по существу. Дело в том, что мы никого не увольняли. Исхаков — пенсионер, был на контракте, будучи на пенсии, 6 лет у нас проработал. Предложенную им тему «татарская камасутра» у нас не утвердили. Нам это неинтересно — и с историей никак не связано, и вообще странная тема, на мой взгляд», — сказал Хакимов.

«Ни одного участка дорог, предполагающих снос, мы при проектировании заново не предусмотрели — все, что предполагает снос, уже есть в действующем генплане», — сказал Олег Григорьев. Фото Инны Серовой



Сосновку оставят в покое

Дороги в рамках нового генплана Казани будут строить в обход поселка Сосновка, жители которого были возмущены планами по сносу их домов. Об этом стало известно 23 мая на пресс-конференции в Управлении архитектуры и градостроительства. Напомним, новый генплан столицы РТ предполагает, в частности, строительство дорог через населенные пункты. Генплан вызвал массу критики — как со стороны жителей этих населенных пунктов, так и отдельных архитекторов.

«По поводу возможных сносов жилых домов. Ни одного участка дорог, предполагающих снос, мы при проектировании заново не предусмотрели — все, что предполагает снос, уже есть в действующем генплане, — сказал Олег Григорьев, первый замдиректора Института генплана Москвы (разработчик проекта). — Более того, по части дорог, которые есть в действующем генплане и которые вызывают вопросы, в частности, в Сосновке, мы ценой достаточно серьезных усилий пришли к некоторому компромиссу с авиазаводом имени Горбунова и увели дорогу в зону аварийной посадки. Принято решение полностью обойти Сосновку», — сказал он.

Впрочем, в силе осталось решение по строительству дорог в поселке Большие Клыки. По словам Григорьева, оно было предусмотрено нынешним генпланом.

Бензин: росту нет предела

Одной из тем, не сходящих с ленты новостей, остается дорожающий бензин. По данным Росстата, за прошлую неделю его средняя розничная стоимость выросла на 1,8%, дизельного топлива — на 1,6%. При этом производство бензина снизилось на 1,2%, а дизтоплива — выросло на 2%. На 21 мая литр бензина стоил в среднем 42,03, а дизтоплива — 43,1 рубля.

В Приволжском федеральном округе максимальная стоимость АИ-92 и других видов бензина за неделю увеличилась почти на 1 рубль. ВЦИОМ недавно сообщил, что из-за роста цен многие автомобилисты отказываются садиться за руль — об этом свидетельствуют опросы респондентов в 10 городах-миллионниках.

Зампред ЦБ Ксения Юдаева объяснила, что подорожание связано с ростом цен на мировом рынке, а также с ростом акцизов, а представители АЗС говорят о низкой рентабельности даже с учетом подорожания.

В Вахитовском суде Казани начался процесс по делу Тимура Аюпова. Фото Ирины Плотниковой

Соратник Хайдара Халиуллина мечтает расплатиться с Минэкономики

В Вахитовском суде Казани начался процесс по делу Тимура Аюпова — соратника экс-главы Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдара Халиуллина. Их обоих обвиняют в мошенничестве, отмывании бюджетных средств и подделке документов. Дело связано с программой «Лизинг-грант»; помимо Аюпова и Халиуллина, его фигурантами являются более 20 человек.

Аюпов по договоренности заменял Халиуллина на заседаниях конкурсной комиссии в Минэкономики РТ, где распределялись средства на поддержку предпринимательства. Бывший представитель ассоциации полностью признает вину (ему вменяют 51 эпизод) и ходатайствовал о рассмотрении его дела в особом порядке. Как выяснилось на заседании, после освобождения из-под домашнего ареста Аюпов стал работать программистом в дизайн-центре «А1».

В ходе процесса ведущий советник юротдела Минэкономики РТ Алексей Нигматуллин, как представитель потерпевшего ведомства, заявил в отношении Аюпова гражданский иск на 23 млн рублей. Подсудимый дважды сказал, что «очень хотел бы возместить ущерб». По его словам, он уже обращался по этому поводу в министерство, но там ответили, что принимают средства только от организаций, но не от физических лиц.

Стройка на Галеева — Новаторов продолжается, а «Красный Восток» преобразят

Застройщик ЖК «Грин Сити», компания «РС Инвестмент», принадлежащая главе «Татнефтепродукта» и депутату Госсовета РТ Рустаму Сабирову и его сыновьям, официально заявила, что собирается довести до конца скандальную стройку на Галеева — Новаторов.

На сегодняшний день возведены два из четырех домов «Грин Сити» — комплекса, строительство которого привело к жесткому противостоянию между застройщиком и жителями близлежащих микрорайонов. Зона, в которой возводятся объекты, признана рекреационной, поэтому, как считают жители, вести строительство там нельзя. Ранее это подтвердили несколько судов, в том числе Верховный суд РФ, до которого дошло разбирательство.

Зона, в которой возводятся объекты, признана рекреационной, поэтому, как считают жители, вести строительство там нельзя. Фото Максима Платонова

Однако, несмотря на это, застройщик продолжил вести работы и продавать квартиры в ЖК. Свою позицию «Реальному времени» объяснил генеральный директор «РС Инвестмент» Искандер Хасанов. Он утверждает, что продолжающиеся работы на Галеева — Новаторов не противоречат решению Верховного суда. Запрет, говорит он, распространяется лишь на дальнейшую застройку рекреационной зоны, но не запрещает строить объекты, на которые уже получено разрешение.

Впрочем, эту позицию разделяют не все юристы, с которыми поговорило «Реальное время».

Также «Реальному времени» стало известно о решении по заводу «Красный Восток» на берегу Кабана, реконструировать который планировалось еще несколько лет назад. Владелец завода, «Эдельвейс групп» братьев Хайруллиных, превратит его в объект в стиле популярных московских лофтов, таких как «Даниловские мануфактуры» или «Красная роза». Об этом рассказал Сергей Камлюк, генеральный директор инвесткомпании Key Capital, которую пригласили для работ над заводом. По его словам, в каждый метр площади «Красного Востока» планируется вложить около 110 тыс. рублей. Интервью с Камлюком можно прочитать здесь.

В ночь с 19 на 20 мая в Казани загорелось деревянное здание по адресу: Жуковского, 18а — дом известного профессора-офтальмолога Адамюка 1867 года постройки. Здание сильно пострадало от огня. В качестве предварительной версии случившегося в МЧС называют поджог.

«Ижметмаш» заплатит татарстанским банкам. Чем — не ясно

Подконтрольный «Татнефти» завод «Ижметмаш» — одно из крупнейших предприятий Ижевска, в январе попавший под процедуру наблюдения, — должен быть перезапущен 9 июля. Однако «Татнефть» до сих пор не представила двум его кредиторам программу погашения долгов на 3 млрд рублей. Все усугубляется тем, что двумя этими кредиторами являются банки «Зенит» («Татнефть» — его основной собственник) и «Ак Барс» («Татнефть» — один из акционеров). Долг «Ижметмаша» перед «Ак Барсом» составляет 1,3 млрд рублей. Требования «Зенита», по словам источников «Реального времени», составляют 1,5—1,7 млрд рублей.

«Ак Барсу» нефтяная компания пока не представила предварительных расчетов по объему производства завода; соответственно открытым остается вопрос, за счет чего «Ижметмаш» будет погашать долг.

Напомним, о перезапуске завода ранее заявил глава Удмуртии Александр Бречалов, который встречался по этому поводу с Рустамом Миннихановым. «Переговоры с «Татнефтью» закончились, я общался с Миннихановым. Мы сохранили предприятие полностью», — говорил он.

Подконтрольный «Татнефти» завод «Ижметмаш» — одно из крупнейших предприятий Ижевска, в январе попавший под процедуру наблюдения, — должен быть перезапущен 9 июля. Фото rupec.ru

MediaMarkt не выдержал конкуренции?

Немецкая сеть электроники и бытовой техники MediaMarkt, вероятно, уйдет из России, продав свой бизнес ныне крупнейшему российскому игроку «М.Видео». Об этом сообщило издание «Деловой Петербург», по данным которого сделка может быть закрыта в ближайшее время; в MediaMarkt и в «М.Видео» комментировать эту информацию «Реальному времени» отказались.

В последнее время MediaMarkt активно закрывал свои магазины в разных городах России. Эксперты говорят, что зарубежный ретейлер в результате ряда просчетов со стороны руководства проиграл в конкурентной борьбе российским сетям. Среди ошибок MediaMarkt они называют запоздалый приход в интернет, а также затянувшееся развитие устаревших форматов магазинов.

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