Рафаэль Хакимов: «Мамлюкские султаны и ханы Улуса Джучи были связаны династийными браками»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 32-я

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию наших читателей предлагается фрагмент из главы «Время великих империй».

Империя Тимуридов — Туран (1370—1507 годы)

Империя Тимуридов образовалась на территории бывшего Чагатайского улуса и южной части Улуса Джучи. В 1370 году в Балхе состоялся курултай, избравший Тамерлана эмиром. Ядром государства стали территории нынешнего Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и северного Афганистана. В 1376 году империя Тамерлана поглотила Хорезм, а в 1384 году — Сеистан и Забулистан (юго-западный Афганистан). К 1393 году юго-западные владения Тамерлана достигли Багдада. В 1395 году его войско предпринимает поход на Золотую Орду, а в 1398 году — против Делийского султаната. В 1401 году Тамерлан захватывает Дамаск, в 1402 году наносит поражение турецкому султану.

После смерти Тамерлана в 1405 году столица переместилась в Герат, от империи отпали Ирак (1405 год) и Азербайджан (1408 год). Улугбек в 1447 году вернул столицу империи в Самарканд. Однако в 1449 году его самого сверг его же сын Абд-ал Латиф. Начавшуюся междоусобицу смог остановить Абу-Сеид, власть которого распространялась на территории Узбекистана и северного Афганистана. Именно он пригласил в страну кочевых узбеков Абу-л-Хайра.





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При преемниках Абу-Сеида империя Тимуридов разделилась на две части: Мавераннахр со столицей в Самарканде и Хорасан со столицей в Герате.

Тимуриды Турана покровительствовали наукам и искусствам, строили многочисленные мавзолеи, мечети, медресе, библиотеки. На весь мир известна Обсерватория Улугбека. Высокого уровня достигла астрономия, математика, поэзия, пронизанная идеями суфизма. Широкую известность приобрело искусство миниатюры.

Мамлюкский султанат (1250—1517 годы)

Институт мамлюков возник в IХ веке при Аббасидах. Мамлюки набирались из семей немусульманского происхождения в качестве гвардии для охраны халифа. Наиболее известны мамлюки, создавшие государство в Египте со столицей в Каире. В 1250 году верхушка Мамлюков свергла Айюбидов и захватила власть. Известны две династии Мамлюков: Бахри (преимущественно тюркского происхождения, правили в 1250—1390 годы) и Бурджи (преимущественно выходцы с Кавказа, правили с 1390 до 1517 года).

В 1261 году под власть султаната перешли Мекка и Медина. Расцвет государства мамлюков приходится на XIII—XIV века, в это время наблюдался культурный и экономический подъем, была реорганизована структура управления, улучшена система искусственного орошения, поддерживались оживленные торговые связи с Европой и странами Индийского океана. В 1260 году мамлюки разгромили татаро-монгол в битве при Айн-Джалуте, в 1268 году вытеснили крестоносцев из Палестины и Сирии, в 1273 году разбили исмаилитов-ассасинов.

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Султан Бейбарс установил тесные отношения с Золотой Ордой при хане Берке. «В 60-е годы XIII века сложилась своеобразная ось Сарай — Константинополь — Каир, противостоявшая Хулагуидам и их вассалам в Киликийской Армении, Грузии, за которыми стояла далекая Юаньская империя — государство монголов в Китае, а также латинскому Западу», — сообщает Александр Кадырбаев. Мамлюкские султаны и ханы Улуса Джучи были связаны также династийными браками.

Положив конец господству мамлюков, в 1516—1517 годы турецкий султан Селим I завоевал Сирию, Египет и Палестину. Османская империя сохранила мамлюков в качестве правящего класса в Египте. Династии Бурджи удалось восстановить бо́льшую часть своего влияния, но Египет остался в вассальной зависимости от Османской империи.

Тюркоязычные мамлюки отличились не только на полях сражений, но также внесли значительный вклад в развитие мировой литературы, поэзии, медицины, а также архитектуры. Одним из таких достижений является создание первого арабо-кипчакского словаря. В период правления мамлюкских султанов было создано и множество литературных произведений, таких как поэма «Хосров и Ширин», написанная на кипчакском языке. В 1391 году Саиф Сарани завершил произведение «Гулистан бит-тюрки», посвященное египетскому амиру тюркского происхождения Тайхасу. Тюркоязычный перевод шедевра мировой литературы «Шахнаме» (XVI век) по совету мамлюкского султана осуществил Татар Али Эфенди. Значительным тюркоязычным произведением стала поэма «Искандернаме».

Многие представители тюркской литературы золотоордынского периода по разным причинам переехали в Египет и там продолжили свою творческую и общественную деятельность. Среди них были Махмуд Ибн Фатшах Сараи, Руки ад-Дин Аль-Крыми, Саиф Сарани, Ибн Мухаммад Аль-Крыми, Шихабеддин Сараш, Махмуд Сараи Гулистани, Махмуд Сараи Аль-Кахири, Берке Факих и многие другие. В период правления мамлюков в Египте жили и работали и два величайших историка того времени — аль-Макризи и Ибн Халдун, чьи труды оказали влияние на мировую историографию. Известно также и то, что при Бахритах Египет славился своими врачами — офтальмологами, хирургами, гинекологами и т. д.

Мамлюкские всадники начала XVI в. Фото wikimedia.org

Османская империя (1299—1922 годы)

Османская империя была основана тюркскими племенами во главе с Османом Гази в 1299 году. По преданию, собрались огузы, все беи и управители страны. Они пришли к Осману и держали совет: «Сейчас нам нечего ждать помощи от Сельджукидов. Они потеряли большую часть своих территорий, и их победили татары… Вы достойны того, чтобы быть ханом, в вас есть величие. Необходимо единодушие в этом… Мы будем вам подчиняться, признавать вашу власть и воевать на вашей стороне в этих краях». Так началась история Османской империи.

После падения Византии в 1453 году Османское государство превратилось в империю и стало султанатом. Падение Константинополя явилось важнейшим событием в развитии турецкой государственности, так как после 1453 года Османская империя окончательно закрепилась в Европе.

В XVI—XVII веках Османская империя достигла наивысшей точки своего влияния. В этот период империя османов была одной из самых могущественных стран мира — многонациональным государством, простиравшимся от южных границ Священной Римской империи до Йемена и Эритреи, от Алжира до Каспийского моря. Под ее властью находилась бо́льшая часть Юго-Восточной Европы, Западная Азия и Северная Африка. При Селиме I (1512—1520 годы) османское государство стало халифатом.

Контролируя Средиземноморье, Османская империя являлась связующим звеном Европы и стран Востока на протяжении шести веков. Младотурецкая революция, внутренние беспорядки привели к ослаблению империи. После начала Первой мировой войны Турция сохраняла нейтралитет, опасаясь военного столкновения с Россией. Однако к ноябрю 1914 года Османская империя оказалась втянутой в войну на стороне Германии и Австро-Венгрии. В течение войны Османская империя одержала несколько существенных побед, но также понесла несколько серьезных поражений, в частности, на Кавкaзском фронте.

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В 1916 году на Ближнем Востоке вспыхнуло Арабское восстание, которое переломило ход событий в пользу Антанты. 30 октября 1918 года было подписано Мудросское перемирие, закончившее Первую мировую войну. За ним последовали оккупация Константинополя и раздел Османской империи. По условиям Севрского мирного договора, разделенная территория Османской империи была закреплена между державами Антанты.

Оккупация Константинополя и Измира привела к началу турецкого национального движения. Война за независимость Турции 1919—1922 годов окончилась победой партии Мустафы Кемаля. 1 ноября 1922 года был упразднен султанат, а 17 ноября 1922 года последний султан Османской империи Мехмед VI покинул страну. После подписания Лозаннского мирного договора, 29 октября 1923 года, была провозглашена Турецкая Республика.

Продолжение следует