Информация Рафаэля Хакимова: массмедиа будущего и господство корпораций

«Реальное время» публикует отрывки из мемуаров директора Института истории им. Ш. Марджани

Фото: Максим Платонов

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов подготовил для «Реального времени» новый отрывок из своей мемуарно-аналитической книги «Шепот бытия», которую он продолжает писать. Сегодня наш колумнист представляет на суд читателя главу «Информационный хлам».

Информационный хлам

Развитие информационного общества радикально влияет на демократические процессы. СМИ из источника информации превратились в проводников воли власти. Они стали иллюзией плюрализма мнений. Общественное мнение, которое они якобы выявляют, на самом деле мнение, сформированное теми же СМИ. Точно так же социологические исследования — всего лишь инструмент формирования общественного мнения. При этом владельцы СМИ не избираются народом и не допускают влияния извне. Партийные газеты исчезли.

Радость владельцев СМИ не долговечна. На смену традиционным СМИ идут массмедиа иного порядка, основанного на контроле над информационными потоками. Там не действует ни политическая, ни финансовая власть, поскольку это самостоятельная власть. Старые СМИ пытаются себя сохранить, создавая вместо бумажных газет и журналов дубликаты в интернете. Это на время их спасает, но только на время. Их главный недостаток — одностороннее воздействие на читателей. Потребитель получает сообщения радио, телевидения, газет без диалога, без обсуждения и критики. Специально организованные дискуссии — всего лишь телешоу или звонки слушателей и зрителей, отсеиваемые и контролируемые редакцией. А находясь в Сети, пользователь создает ее содержание: грань между потреблением и производством исчезает. Это значит, что политики, пропагандисты, проповедники всех мастей больше не являются серьезными игроками на поле СМИ. Их место занимают уверенно держащие нос по ветру сетевые потребители, формирующие систему обратных связей. Информация, проходя через множество участников, претерпевает серию превращений. Наступает время, когда социальные сети перестают играть вспомогательную роль и начинают влиять на общественное развитие. Власть перемещается в информационные сети.

«На смену традиционным СМИ идут массмедиа иного порядка, основанного на контроле над информационными потоками. Там не действует ни политическая, ни финансовая власть, поскольку это самостоятельная власть». Фото Романа Хасаева



Новая власть возникает не благодаря доступности информации, а за счет умения выделить из нее контент. В интернете на любой запрос появляется миллион ссылок. Информация создает иллюзию ее доступности. Тысячи ресурсов выставляют ежедневно и ежечасно громадное количество информации. Емкость носителей информации, как и скорость обработки информации, растет непрерывно. Расстояния и границы не имеют значения. Кинотеатры и университеты переселились в виртуальный мир. Мы ощущаем мощное давление знаний, впечатлений, сообщений.

Что делать с лавиной информации? Ее значительная часть — просто хлам, отнимающий драгоценное время. Иллюзия доступности информации скрывает тех, кто обрабатывает информацию и формирует контент. Самое трудное в информационном потоке — вычленить полезные знания. Вот где находится власть.

Сеть интеллектуальных структур, способных выделить контент из массы информационного мусора, невозможно купить или выстроить с помощью административной власти, ибо они требуют отбора наиболее способных и талантливых участников, находящихся в иной парадигме. Там не действуют правила лояльности, основной принцип отбора связан с эффективностью и соответствием кандидата интересам членов сети. Другие критерии (лояльность власти или работа на бизнес) приведут к гибели сети, она станет коллектором информационного мусора.

Сегодня ряд компаний ворвались в информационный мир, завоевав в мгновение ока лидирующие позиции в социальной жизни. С такими компаниями, как Apple, Microsoft, Google, Facebook, etc., власть уже вынуждена считаться. Она время от времени грозится закрыть отдельных провайдеров, пытается заставить работать компании на спецслужбы, но чем дальше, тем труднее администрации навязывать свою волю, ведь работа госорганов зависит от новых систем обработки информации. При этом чем более развито общество, тем больше оно зависит от обработки информации.

«Иллюзия доступности информации скрывает тех, кто обрабатывает информацию и формирует контент. Самое трудное в информационном потоке — вычленить полезные знания. Вот где находится власть». Фото Ирины Плотниковой

Информация, пользующаяся спросом, должна быть адекватной и надежной. Метаинформация — сведения о том, как наиболее эффективно связать разнородную информацию — самая ценная ее разновидность. Эксклюзивная информация будет определять высокий статус сети с социальными последствиями. Виртуальное общество выстроится в форме ряда сетевых пирамид, на вершине которых будет концентрироваться информационная власть. «Это общество, по определению, является посткапиталистическим, поскольку ни деньги, ни титулы, ни слава в нем не имеют значения при вступлении в ту или иную сеть высшего уровня» (Зодерквист Ян, Бард Александр). При этом власть трудно будет локализовать. Именно репутация, или капитал доверия, станет самым ценным активом сети. Деньги окажутся результатом внимания, но не наоборот. Интерес — единственная твердая валюта виртуального мира. Этот мир не только без единого центра власти, но и необычайно изменчивый. Важное вчера перестает представлять ценность сегодня.

Суть успешной стратегии — в постоянном изменении. Только те, кто готов позволить себе постоянные изменения, могут выжить в непрерывно мутирующем мире. Это одновременно конкуренция не только внутри информационного мира, но и разных культур — старой и наступающей. Академический мир может оказаться в отмирающей гвардии, ведь добротность информации будет определяться не количеством сносок и ссылок, пристрастием к деталям, и тем более их не спасет смехотворное присутствие в интернете в качестве информационного портала. Уже сегодня по всему миру возникают виртуальные мозговые центры, свободные от излишнего администрирования и интеллектуального снобизма. Сетевой анализ становится той общественной наукой, к которой будет приковано внимание. А в качестве разработчиков выступит не отдельный ученый, а выдающаяся сеть.