Рафаэль Хакимов: «Ситуация с татарским языком показала, что рано успокаиваться»

«Великая Татария» казанского историка. Часть 26-я

Фото: Сталин и Ворошилов. Сентябрь 1935 г.

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Как возникла Великая Татария и чем она стала». В ней казанский ученый делится своей интерпретацией исторических событий в Евразии, заметное место в которых занимали татары и их предки. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.

Советская национальная политика

Дело Столыпина по созданию новых народов из общетюркского массива подхватил Сталин. По стране создавались младописьменные народы, придумывались искусственные истории их происхождения. С тем, чтобы неповадно было знать подлинную историю, ЦК ВКП(б) принял постановление в 1944 году (в самый разгар войны!), запретившее изучение Золотой Орды и татарских ханств. Происхождение татар начали выводить из булгар. История татар замкнулась границами республики и стала как бы продолжением Булгарского государства. Некоторые активисты «булгаризма» начали требовать переименования «татар» в «булгар». Наследие «булгаризма» дает себя знать и поныне, особенно, среди археологов.

Одновременно с пересмотром истории татар начали делить на отдельные этнографические группы: крымских, сибирских, астраханских, касимовских татар, кряшен, нагайбаков, мишар. Их стали рассматривать в качестве отдельных народов. Лингвисты разыскали множество «диалектов» в татарском языке. До сих пор ищут различия среди мишар и казанских татар. Патриарх встал на защиту «гонимого» народа кряшен.

Сталин и его окружение

Послесталинские времена не были столь суровы, но национальная политика тем не менее была направлена на слияние наций. Советские философы «обосновали» теорию двух тенденций в национальном вопросе: расцвет и сближение. Пресловутый расцвет не наблюдался, татарские школы в плановом порядке закрывались, делопроизводство перешло на русский язык, а публичные выступления на татарском языке порицались. Все СМИ были под жестким контролем и ограничены как в тиражах, так и по времени (радио и телевидение). Зато сближение, особенно в Российской Федерации, шло ускоренными темпами. Естественно, СССР и Россия только по названию были федерациями. Иначе говоря, ассимиляция стала называться по-научному витиевато, как «две тенденции».

Союзные республики находились в более благоприятных условиях. У них было больше прав, русское население составляло меньшинство. Москва подкармливала их, но экономические отношения выстраивала так, чтобы союзные республики были специализированы, зависели от экономики РСФСР и, конечно, союзного бюджета.

Плакат к 60-летию СССР

После распада СССР народы, обретшие независимость, начали самоутверждаться. С подъемом национального самосознания, появились экономические проблемы, вопросы безопасности, определения своего места в международном разделении труда. На месте СССР возникли СНГ, ЕврАзЭС, ШОС и др. С Белоруссией создали Союзное государство, что свелось к беспошлинной торговле. В постсоветских государствах старшее поколение еще говорит по-русски, но русская культура вытесняется. Влияние как США, так и Китая усиливается с каждым днем. Однако Россия остается важным элементом безопасности и важным экономическим партнером постсоветских государств.

Недалеко то время, когда бывшие союзные республики Центральной Азии поймут, что в одиночку им не выстоять перед лицом англо-саксонской глобализации, и надо будет создавать общетюркское пространство для самосохранения. Можно это назвать тюркской «глобализацией». Переход тюркских народов на латиницу — это определенный шаг в этом направлении, хотя он не говорит о «пантюркизме» или антирусских настроениях, он просто содействует активному вхождению в электронную эру. Борьба с татарской латиницей указывает на существование «алфавитного» шовинизма, везде усматривающего козни «латинства».

В Татарстане после подписания Договора 1994 года не только руководство, но и население расслабилось, полагая, что все вопросы отрегулированы и эпоха «добровольного» слияния наций не вернется. В 2018 году ситуация с татарским языком показала, что рано успокаиваться. Москва всегда готова вернуться к советской национальной политике и следует помнить о политической культуре России, ориентированной на произвол. Вертикаль власти не считается ни с Конституцией страны, ни тем более с договоренностями со своими субъектами, она жаждет возвращения великодержавности, что в принципе уже невозможно.

Противостояние России и Украины при нейтралитете Белоруссии исключает возвращение к имперским амбициям. Тем временем наряду со сверхдержавой США, вырастает новая сверхдержава — Китай, их отношения в ближайшие годы и будут определять мировой порядок, причем без России.

Продолжение следует