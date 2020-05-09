Рафаэль Хакимов: «До образования империи Чингисхана существовало шесть татарских государств»

«Великая Татария» казанского историка. Часть 5-я

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Как возникла Великая Татария и чем она стала». В ней казанский ученый делится своей интерпретацией исторических событий в Евразии, заметное место в которых занимали татары и их предки. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения (см. ч. 1, 2, 3, 4).

Великие перемены

До образования империи Чингисхана существовало шесть татарских государств, о чем свидетельствует Рашид ад-Дин: «Тех татарских племен, что известны и славны и каждое в отдельности имеет войско и [своего] государя, — шесть». Он не называет их местонахождение. Кляшторный, один из татарских юртов, локализует вокруг озера Буир-нор на северо-востоке нынешней Монголии. Другой юрт он относит к территории Ганьсу на границе с Восточным Туркестаном со столицей Сучжоу. Махмуд аль-Кашгари называет эту территорию «Дешт-и-Татар». В «Худуд ал-алам» (Х век) татары упомянуты как соседи и союзники токузгузов, т. е. уйгуров, а Восточный Туркестан назван «страной токузгузов и татар». К третьему татарскому юрту можно отнести Кимакский каганат. Кимаки и кипчаки — основатели каганата — происходили из татар.

Р.П. Храпачевский предложил свою версию локализации татарских государств: «По данным тангутских источников, в ХI—ХII веках Си Ся граничило с тремя татарскими объединениями. Два из них следует относить к «западным татарам» … Третье, что занимало территорию от гор Алашань до гор Иньшань, — это уже то татарское объединение, которое связано с белыми татарами (онгутами) и союзными им племенами тюркского, монгольского и смешанного происхождения (найманы, чжубугу, черноповозочные шивэй, си и другие). Войска дю на северных и северо-восточных границах Китая (точнее империй Ляо и Цзинь) можно считать еще одной восточной татарской конфедерацией. При этом она также содержала различные по происхождению племена (например, татар-тераитов, уйгуров, меркитов, «тангутов» и многих других… И временами внешние наблюдатели (вроде сунских авторов) ее могли принимать за два различных объединения… И, наконец, последней крупной «татарской конфедерацией» следует назвать те объединения собственно монгольских племен, что периодически и в разных конфигурациях создавали свои племенные союзы».

«Западные татары» граничили с уйгурами, они занимали территорию нынешних провинций Ганьсу и Шэньси, выполняя функцию посредника между китайцами и уйгурами на Великом Шелковом пути. «Белые татары» располагались на территории нынешней Внутренней Монголии и их можно отнести к отдельному государству. Еще два татарских государства Храпачевский связывает с так называемыми войсками дю во главе с татарским племенем тутукулйут («самым уважаемым», по словам Рашид ад-Дина). Он их локализует севернее киданей (Ляо) и западнее от чжурчжэней (Цзинь).

Самостоятельный юрт, видимо, составляли «черные татары», жившие на северо-востоке нынешней Монголии. Китайский летописец Ли Синь-чуань о делах государства Цзинь пишет следующее: «Цзин еще был на престоле, когда им был дан приказ Юньцзи направиться в Цзинчжоу и получить подношения даров от черных татар». В 1211 году «черные татары» жили вдоль границ с Цзинь и были вассалами чжурчжэней (предков маньчжуров).

Автор: Р.П. Храпачевский

Появление различных названий одних и тех же татар в разных летописях объясняется классификацией их по разным признакам. В одном случае указывали на хозяйственную деятельность (земледельцы, скотоводы, охотники), в другом — название происходило от места проживания, в случае с образованием войск дю отмечалась их государственная функция — в «Цзинь ши» они названы «пограничные войска севера».

Таковы татарские юрты и их местоположение, хотя неясно, сколько времени они просуществовали до завоеваний Чингисхана. В китайских источниках упоминаются также государства западных, северных и северо-западных татар. По сути дела, это уже названные государства: западные татары жили в Ганьсу и Шэньси, северные — на границе с Си Ся в пустыне Гоби, их можно отнести к «черным татарам». Государство северо-западных татар — это территория «белых татар» (онгутов).

Создание империи Чингисхана нередко представляют весьма облегченно: появился, мол, харизматичный лидер, сумевший собрать вокруг себя джигитов «длинной воли» (пассионариев), они объединили монгольские племена, кочевавшие в степи, и таким образом пастухи создали невиданное доселе государство. На самом деле для возникновения любого государства и тем более великой империи нужна реальная экономическая, военная, интеллектуальная база, опытные полководцы и государственные мужи, а их должны обслуживать многочисленные, хорошо обученные канцелярские работники. Сознание опытных лидеров должно было созреть до имперского уровня. Все это не могло появиться в одночасье и тем более среди пастухов.

Существование татарских юртов, легших в основу империи, объясняет столь стремительное возникновение империи Чингисхана и покорение им всей Азии, Китая, Персии, а Бату — Евразии, вплоть до Европы. Не случайно Марко Поло отмечает: «Когда, скажу вам, выбрали его в цари, татары со всего света, что были рассеяны по чужим странам, пришли к нему и признали его своим государем». Такое объяснение более правдоподобно, нежели решение пастухов на курултае покорить мир.

Способность Чингисхана собирать различные тюркские и иные племена в единое сообщество объясняется не просто личными качествами, а провозглашением «Великой Ясы» (кодекса законов), ставшей идеологическим фундаментом Монгольской империи.

«Яса» требовала равно уважать все религии и ни одной из них не отдавать предпочтения, при этом служители культа, врачи и омыватели тел освобождались от податей. Таким образом «Яса» несла законы гражданско-политические, но не религиозные. Существенный момент касался организации армии. Она строилась по древней тюркской традиции из отрядов по 10, 100, 1000 и 10000 человек. Продвижение по службе зависело от самого воина, никаких сословных должностей не было, а потому только доблесть обеспечивала положение в армии. Характерный пример с Джебе, который попал в плен, начал как десятник и дослужился до высшего звания — нойона.

«Яса» гарантировала безопасность городам, народам, странам, подчинившимся воле великого хана. Чингисхан не терпел произвола. Справедливости ради следует сказать, что он также карал и за неуместное милосердие. «Яса» запрещала грабить врага и мародерствовать, покуда командующий не давал разрешения.

Для тренировки войскам предписывалось организовывать большую зимнюю охоту: «Когда не заняты военным делом, пусть непременно ревнуют об охоте и войско к тому приучают. Цель не только сама охота, а больше то, чтобы воины приобвыкали и закалялись, и осваивались со стрелометанием и управлением». Большая зимняя облава занимала особое место. Она требовала участия целых военных корпусов с тем, чтобы загонять хищников, антилоп и других зверей, для чего было запрещено с марта по октябрь убийство оленей, косуль и других самцов парнокопытных, а также зайцев, диких ослов и птиц. Роль облавной охоты соответствует современным большим маневрам. Кампания порой растягивалась на 2-3 месяца. Возглавлял охоту сам хан, строго следивший за тем, чтобы ни одно животное не проскочило оцепление, и хан же имел право на первый выстрел. При этом часть дичи отпускалась для последующего размножения.

Монгольские всадники

«Яса» запрещала провозглашать себя императором, если на то не было решения курултая. Главам племен и народов не позволялось носить почетные титулы — всех называли только по именам.

Важной частью государственной деятельности было строительство и содержание дорог. Дорожная служба обеспечивала постоянную связь столицы со всеми частями империи. «Ямы» (почтовые дворы) содержали свежих лошадей. За дорогами следили «даругачы», охраняли «караулы».

Татары требовали исполнения законов, а не воли хана. Ряд законов и моральных норм были суровыми, исходя из средневековых обычаев. По «Ясе» смертью каралось убийство, блуд мужчины, неверность жены, кража, грабеж, скупка краденого, сокрытие беглого раба, троекратное невозвращение долга и т. д. Представителям власти запрещалось брать заложников, арестовывать вместо преступника родственников или соплеменников. В ярлыке Бердибека венецианским купцам Азова было предписано: «…Ни отец за сына, ни сын за отца, ни младший брат не должен нести наказание за старшего, ни старший — за младшего». Не было в Монгольской империи произвола как принципа.

«Великая Яса» действовала на всей территории, включая русские княжества, оказавшиеся в Золотой Орде. Конечно, «Яса» не была разработанной системой, как римское право, а потому во многих странах заменялась или же сочеталась с местным законодательством, а с распространением ислама уступила место шариату, хотя некоторые предписания сохранялись в виде традиций.

Хубилай вручает братьям Поло «золотую дщицу» (пайцзу). «Книга о разнообразии мира», рукопись XV века

Кроме «Ясы», существенным моментом для управления государством было знание изречений (билик) Чингисхана, иначе говоря, опыта поколений. Это было не простым пожеланием, а настойчивым требованием общества. Так, в Китае после смерти великого хана Хубилая в 1294 году вопрос о престолонаследии был решен в пользу того претендента, который обнаружил более основательное знание биликов.

В Золотой Орде переломным моментом стала «исламская революция», совершенная в 1313 году Узбек-ханом. При нем ислам стал государственной религией. Это было действительно революцией, поскольку нарушало «Великую Ясу», и многие мурзы встретили введение шариата крайне негативно: «Ты ожидай от нас покорности и повиновения, а какое тебе дело до нашей веры и исповедания и каким образом мы покинем закон и ясак Чингис-хана и перейдем в веру арабов?». За эти слова 70 мурз были казнены, остальные бежали в русские княжества. Степь впервые столкнулась с фактом преследования за религиозные убеждения. Это указывало на явное доминирование оседлой культуры над кочевой и формирование новой надплеменной этнической общности.

Продолжение следует