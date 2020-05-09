Рафаэль Хакимов: «До образования империи Чингисхана существовало шесть татарских государств»
«Великая Татария» казанского историка. Часть 5-я
Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Как возникла Великая Татария и чем она стала». В ней казанский ученый делится своей интерпретацией исторических событий в Евразии, заметное место в которых занимали татары и их предки. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения (см. ч. 1, 2, 3, 4).
Великие перемены
До образования империи Чингисхана существовало шесть татарских государств, о чем свидетельствует Рашид ад-Дин: «Тех татарских племен, что известны и славны и каждое в отдельности имеет войско и [своего] государя, — шесть». Он не называет их местонахождение. Кляшторный, один из татарских юртов, локализует вокруг озера Буир-нор на северо-востоке нынешней Монголии. Другой юрт он относит к территории Ганьсу на границе с Восточным Туркестаном со столицей Сучжоу. Махмуд аль-Кашгари называет эту территорию «Дешт-и-Татар». В «Худуд ал-алам» (Х век) татары упомянуты как соседи и союзники токузгузов, т. е. уйгуров, а Восточный Туркестан назван «страной токузгузов и татар». К третьему татарскому юрту можно отнести Кимакский каганат. Кимаки и кипчаки — основатели каганата — происходили из татар.
Р.П. Храпачевский предложил свою версию локализации татарских государств: «По данным тангутских источников, в ХI—ХII веках Си Ся граничило с тремя татарскими объединениями. Два из них следует относить к «западным татарам» … Третье, что занимало территорию от гор Алашань до гор Иньшань, — это уже то татарское объединение, которое связано с белыми татарами (онгутами) и союзными им племенами тюркского, монгольского и смешанного происхождения (найманы, чжубугу, черноповозочные шивэй, си и другие). Войска дю на северных и северо-восточных границах Китая (точнее империй Ляо и Цзинь) можно считать еще одной восточной татарской конфедерацией. При этом она также содержала различные по происхождению племена (например, татар-тераитов, уйгуров, меркитов, «тангутов» и многих других… И временами внешние наблюдатели (вроде сунских авторов) ее могли принимать за два различных объединения… И, наконец, последней крупной «татарской конфедерацией» следует назвать те объединения собственно монгольских племен, что периодически и в разных конфигурациях создавали свои племенные союзы».
«Западные татары» граничили с уйгурами, они занимали территорию нынешних провинций Ганьсу и Шэньси, выполняя функцию посредника между китайцами и уйгурами на Великом Шелковом пути. «Белые татары» располагались на территории нынешней Внутренней Монголии и их можно отнести к отдельному государству. Еще два татарских государства Храпачевский связывает с так называемыми войсками дю во главе с татарским племенем тутукулйут («самым уважаемым», по словам Рашид ад-Дина). Он их локализует севернее киданей (Ляо) и западнее от чжурчжэней (Цзинь).
Самостоятельный юрт, видимо, составляли «черные татары», жившие на северо-востоке нынешней Монголии. Китайский летописец Ли Синь-чуань о делах государства Цзинь пишет следующее: «Цзин еще был на престоле, когда им был дан приказ Юньцзи направиться в Цзинчжоу и получить подношения даров от черных татар». В 1211 году «черные татары» жили вдоль границ с Цзинь и были вассалами чжурчжэней (предков маньчжуров).
Появление различных названий одних и тех же татар в разных летописях объясняется классификацией их по разным признакам. В одном случае указывали на хозяйственную деятельность (земледельцы, скотоводы, охотники), в другом — название происходило от места проживания, в случае с образованием войск дю отмечалась их государственная функция — в «Цзинь ши» они названы «пограничные войска севера».
Таковы татарские юрты и их местоположение, хотя неясно, сколько времени они просуществовали до завоеваний Чингисхана. В китайских источниках упоминаются также государства западных, северных и северо-западных татар. По сути дела, это уже названные государства: западные татары жили в Ганьсу и Шэньси, северные — на границе с Си Ся в пустыне Гоби, их можно отнести к «черным татарам». Государство северо-западных татар — это территория «белых татар» (онгутов).
Создание империи Чингисхана нередко представляют весьма облегченно: появился, мол, харизматичный лидер, сумевший собрать вокруг себя джигитов «длинной воли» (пассионариев), они объединили монгольские племена, кочевавшие в степи, и таким образом пастухи создали невиданное доселе государство. На самом деле для возникновения любого государства и тем более великой империи нужна реальная экономическая, военная, интеллектуальная база, опытные полководцы и государственные мужи, а их должны обслуживать многочисленные, хорошо обученные канцелярские работники. Сознание опытных лидеров должно было созреть до имперского уровня. Все это не могло появиться в одночасье и тем более среди пастухов.
Существование татарских юртов, легших в основу империи, объясняет столь стремительное возникновение империи Чингисхана и покорение им всей Азии, Китая, Персии, а Бату — Евразии, вплоть до Европы. Не случайно Марко Поло отмечает: «Когда, скажу вам, выбрали его в цари, татары со всего света, что были рассеяны по чужим странам, пришли к нему и признали его своим государем». Такое объяснение более правдоподобно, нежели решение пастухов на курултае покорить мир.
Способность Чингисхана собирать различные тюркские и иные племена в единое сообщество объясняется не просто личными качествами, а провозглашением «Великой Ясы» (кодекса законов), ставшей идеологическим фундаментом Монгольской империи.
«Яса» требовала равно уважать все религии и ни одной из них не отдавать предпочтения, при этом служители культа, врачи и омыватели тел освобождались от податей. Таким образом «Яса» несла законы гражданско-политические, но не религиозные. Существенный момент касался организации армии. Она строилась по древней тюркской традиции из отрядов по 10, 100, 1000 и 10000 человек. Продвижение по службе зависело от самого воина, никаких сословных должностей не было, а потому только доблесть обеспечивала положение в армии. Характерный пример с Джебе, который попал в плен, начал как десятник и дослужился до высшего звания — нойона.
«Яса» гарантировала безопасность городам, народам, странам, подчинившимся воле великого хана. Чингисхан не терпел произвола. Справедливости ради следует сказать, что он также карал и за неуместное милосердие. «Яса» запрещала грабить врага и мародерствовать, покуда командующий не давал разрешения.
Для тренировки войскам предписывалось организовывать большую зимнюю охоту: «Когда не заняты военным делом, пусть непременно ревнуют об охоте и войско к тому приучают. Цель не только сама охота, а больше то, чтобы воины приобвыкали и закалялись, и осваивались со стрелометанием и управлением». Большая зимняя облава занимала особое место. Она требовала участия целых военных корпусов с тем, чтобы загонять хищников, антилоп и других зверей, для чего было запрещено с марта по октябрь убийство оленей, косуль и других самцов парнокопытных, а также зайцев, диких ослов и птиц. Роль облавной охоты соответствует современным большим маневрам. Кампания порой растягивалась на 2-3 месяца. Возглавлял охоту сам хан, строго следивший за тем, чтобы ни одно животное не проскочило оцепление, и хан же имел право на первый выстрел. При этом часть дичи отпускалась для последующего размножения.
«Яса» запрещала провозглашать себя императором, если на то не было решения курултая. Главам племен и народов не позволялось носить почетные титулы — всех называли только по именам.
Важной частью государственной деятельности было строительство и содержание дорог. Дорожная служба обеспечивала постоянную связь столицы со всеми частями империи. «Ямы» (почтовые дворы) содержали свежих лошадей. За дорогами следили «даругачы», охраняли «караулы».
Татары требовали исполнения законов, а не воли хана. Ряд законов и моральных норм были суровыми, исходя из средневековых обычаев. По «Ясе» смертью каралось убийство, блуд мужчины, неверность жены, кража, грабеж, скупка краденого, сокрытие беглого раба, троекратное невозвращение долга и т. д. Представителям власти запрещалось брать заложников, арестовывать вместо преступника родственников или соплеменников. В ярлыке Бердибека венецианским купцам Азова было предписано: «…Ни отец за сына, ни сын за отца, ни младший брат не должен нести наказание за старшего, ни старший — за младшего». Не было в Монгольской империи произвола как принципа.
«Великая Яса» действовала на всей территории, включая русские княжества, оказавшиеся в Золотой Орде. Конечно, «Яса» не была разработанной системой, как римское право, а потому во многих странах заменялась или же сочеталась с местным законодательством, а с распространением ислама уступила место шариату, хотя некоторые предписания сохранялись в виде традиций.
Кроме «Ясы», существенным моментом для управления государством было знание изречений (билик) Чингисхана, иначе говоря, опыта поколений. Это было не простым пожеланием, а настойчивым требованием общества. Так, в Китае после смерти великого хана Хубилая в 1294 году вопрос о престолонаследии был решен в пользу того претендента, который обнаружил более основательное знание биликов.
В Золотой Орде переломным моментом стала «исламская революция», совершенная в 1313 году Узбек-ханом. При нем ислам стал государственной религией. Это было действительно революцией, поскольку нарушало «Великую Ясу», и многие мурзы встретили введение шариата крайне негативно: «Ты ожидай от нас покорности и повиновения, а какое тебе дело до нашей веры и исповедания и каким образом мы покинем закон и ясак Чингис-хана и перейдем в веру арабов?». За эти слова 70 мурз были казнены, остальные бежали в русские княжества. Степь впервые столкнулась с фактом преследования за религиозные убеждения. Это указывало на явное доминирование оседлой культуры над кочевой и формирование новой надплеменной этнической общности.
Продолжение следует
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