Рафаэль Хакимов: «Москва была очарована идеей государственности чингизидов»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 34-я

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию наших читателей предлагается фрагмент из главы «Постимперский синдром».

Ивану III приписывают честь отделения от Орды, что не соответствует действительности. Он выступил против хана Большой Орды Ахмата как самозванца, но вовсе не воевал с Золотой Ордой и не расшатывал ее устои. В.О. Ключевский, не питавший симпатий к татарам, писал: «Иван начал выступать более торжественной поступью и во внешних сношениях, особенно с тех пор, как само собою, без бою, при татарском же содействии, свалилось с плеч ордынское иго».

Москва не только не воевала с Ордой, напротив, она была очарована идеей государственности чингизидов. В отличие от примитивных представлений, господствовавших в удельной Руси, ордынская государственная идея была грандиозной и притягательной. Н.С. Трубецкой писал о русских княжествах как провинциях большого государства: «Достоверно известно, что Россия была втянута в общую финансовую систему монгольского государства, и тот факт, что целый ряд русских слов, относящихся к финансовому хозяйству и продолжающих жить в русском языке даже и поныне, являются словами, заимствованными из монгольского или татарского (например, казна, казначей, деньга, алтын, таможня), свидетельствует о том, что монгольская финансовая система в России не только была воспринята и утвердилась, но и пережила татарское иго».

Благодаря дружбе с Узбек-ханом Иван Калита получил особые права, а его наследники вместе с великим княжением закрепили право собирать дань с русских князей. Москва расцветала на глазах, поскольку все финансовые потоки были централизованы, а вместо татарской дани Москва от имени всех князей платила «выход». Сколько оставалось самой Москве один Бог знает. При больших деньгах волей-неволей задумаешься о державности. Хотя формально Россия появляется после присоединения татарских ханств, тем не менее идеология зарождается в Москве как неотъемлемой части Золотой Орды. Впоследствии сам факт тесной связи природы России с татарскими ханствами закрепился в титулатуре царей, а в гербе России появились три короны, символизирующие покоренные Казанское, Астраханское и Сибирское царства.

Не существует абсолютной системы координат пространства-времени для сравнения процессов мировой истории. Взаимосвязанный мир — явление очень позднее. Даже после великих открытий, появления колониальных империй, народы продолжали жить в рамках своей культуры со своими представлениями о времени и смысле жизни. У каждого народа время течет по-разному в зависимости от состояния социальных процессов, ментальности, особенностей культуры. В мировой практике принято делить историю на периоды до и после Рождества Христова, привязывать ее к некоторым технологическим признакам — каменный, бронзовый, железный век или в новую эру соизмерять с европейской шкалой времени, выделяя Древний период, Средневековье, Новое и Новейшее время. Такое деление полезно в процессе преподавания истории, но малопригодно для исследовательских задач.

Благодаря дружбе с Узбек-ханом Иван Калита получил особые права, а его наследники вместе с великим княжением закрепили право собирать дань с русских князей. Фото russian7.ru

Определение шкалы времени требует ответа на вопрос о начале отсчета, нулевой точке координат пространства-времени. Европейская маркировка для научных исследований истории России и, в частности, татар не подходит. То же самое относится ко многим другим народам и странам, ведь у них различный исторический старт и различный темп движения. Нулевая точка пространства-времени не привязана к европейской системе координат, она связана с этническим происхождением и/или становлением государства, учитывает пространство исторического и настоящего проживания народов.

История народов и государств — это постоянное поглощение одних другими, укрупнение сообществ, их распад и образование новых союзов. В этом процессе есть периоды спокойного течения времени, а есть бурные периоды ломки устоев. Одна фаза социальных изменений сменяется другой. При этом некоторые народы или государства могут исчезнуть с исторической арены или же они могут создать новые государства, и тогда возникает новая система координат пространства-времени. По сути дела возникает новый фазис с качественно иными социальными процессами. Образно выражаясь, старая история умирает и дает жизнь новой Истории.

В этой цепочке смены фазисов новый этап, слом старых и появление новых субъектов и отношений может быть результатом как внешних воздействий, типа войны, так и внутренних изменений. Характер взаимодействия сообщества с внешним миром во многом зависит от внутреннего состояния общества. Плавное течение социальных процессов однажды сменяется их бурным течением. Это может быть результатом случая или воздействия каких-то сил, важен сам факт. Детерминированная причинность дает сбой в результате случайной флуктуации и начинается новая цепочка событий. Изменения в обществе могут наступить в силу пограничной ситуации, раскола этноса или наоборот объединения различных этносов в один. Смешению генотипов и культур способствует торговля, войны, культурное влияние, мощь государства, смешанные браки и т. д. В результате наступает переломный момент, который Илья Пригожин называет точкой бифуркации, когда принципиально невозможно предсказать, в каком направлении будет происходить дальнейшее движение: станет ли состояние системы хаотическим или она перейдет на новый, более дифференцированный и более высокий уровень упорядоченности.

«Вблизи точек бифуркации, — пишут Пригожин и Стенгерс, — в системах наблюдаются значительные флуктуации. Такие системы как бы «колеблются» перед выбором одного из нескольких путей эволюции, и знаменитый закон больших чисел, если понимать его как обычно, перестает действовать. Небольшая флуктуация может послужить началом эволюции в совершенно новом направлении, которое резко изменит все поведение макроскопической системы. Неизбежно напрашивается аналогия с социальными явлениями и даже с историей. Далекие от мысли противопоставлять случайность и необходимость, мы считаем, что оба аспекта играют существенную роль в описании нелинейных сильно неравновесных систем».

В гуманитарных науках обычно говорят о социальной или научно-технической революции, экономическом кризисе, сдвиге парадигмы, ментальности, новой эпохе. Суть явления состоит в том, что плавное течение времени завершается и начинается новая историческая фаза. История состоит из чередования устойчивых периодов с одной системой координат пространства-времени, когда доминируют детерминистические законы, с неустойчивыми фазами вблизи точек бифуркации, где перед системой открывается возможность выбора одного из нескольких вариантов будущего. В точке бифуркации детерминизм «ломается» и прекращается прежняя причинно-следственная связь. Иначе говоря, история как бы начинается заново.

Тюркский каганат как союз различных племен был основан в 551 году. Это и есть Нулевая точка системы координат. Мы можем рассматривать предыдущую историю элементов, вошедших в это государство, но они уже осуществляют иные функции. Фото Максима Платонова

Такой теоретический подход приводит к неожиданным выводам: нулевая точка отсчета в исторической шкале времени может сдвигаться в зависимости от переломных скачков. Любое стабильное сообщество можно рассматривать в качестве автономного феномена со своей системой координат. Так, Тюркский каганат как союз различных племен был основан в 551 году. Это и есть Нулевая точка системы координат. Мы можем рассматривать предыдущую историю элементов, вошедших в это государство, но они уже осуществляют иные функции. Как явление Тюркский каганат начинается только с VI века. Раньше была другая история — кочевых империй. Конечно, тюрки заимствовали из предыдущих империй язык, элементы культуры, сходные способы ведения хозяйства, военный строй и административное управление, но Тюркский каганат — это качественно новая государственная система, переформатировавшая прежние элементы в рамках новой матрицы.

Распад Тюркского каганата и образование Волжско-Камской Болгарии можно считать точкой бифуркации. Этнические элементы, вошедшие в новое государство, остались в основном прежними. Они перегруппировались и выстроили новую административную структуру. Нетрудно проследить преемственность нового государства с Тюркским каганатом, но это другая история с собственной системой пространственно-временных координат. Особенность Волжско-Камской Болгарии привносят реки (Кама, Волга, Вятка) как важнейшие торговые пути. Здесь кочевая культура соединяется с оседлой, что становится предпосылкой для определения характера будущей Золотой Орды, соединявшей Степь с реками, как транспортными путями.

Нулевой точкой отсчета можно считать 922 год, когда ислам стал официальной религией Волжско-Камской Булгарии, она перестала платить дань Хазарскому каганату, а главное, молодое государство получило международное признание, что было зафиксировано самим фактом приезда посольства Ибн-Фадлана. Фазовое хронопространство Волжско-Камской Болгарии заканчивается в 1236 году, когда оно оказывается включенным в Улус Джучи.

Булгарское государство оказало сильнейшее влияние на формирование не только татар, но и всего Поволжья, но булгарские корни выполняют функцию не столько реальной истории, сколько мифа. Принятие ислама, первые сахабы, путешествие Ибн-Фадлана воспринимаются как легендарные. Даже когда мы обращаемся к образу Великого Болгара, мы перед глазами имеем город, построенный Бату-ханом, как первую ставку Золотой Орды.

Именно Золотая Орда как мощное государство, с замечательной системой коммуникации, передвижением громадных людских ресурсов на тысячи километров, обширной торговлей привела к серьезным «мутациям» в этническом плане. Произошло громадное смешение этнических групп. Преемственность с предыдущими государствами, конечно, сохранилась. Очевидно прямое заимствование многих элементов тюркской культуры, не только в военном искусстве или ведении хозяйства, но и языке, культуре, но и кардинальные изменения также налицо.

Именно Золотая Орда как мощное государство, с замечательной системой коммуникации, передвижением громадных людских ресурсов на тысячи километров, обширной торговлей привела к серьезным «мутациям» в этническом плане. Фото Максима Платонова

На первый взгляд, распад Золотой Орды и образование множества татарских ханств говорит о новой фазе в истории. Однако это не так. Если бы Золотая Орда была действительно разрушена извне другим государством, с другой системой управления и культурой, тогда можно было бы говорить о новой фазе. Но Московия, которой пытаются приписать честь разрушения Золотой Орды, никогда с ней не воевала. Поэтому время татарских ханств стало всего лишь инерционным периодом, это эпилог Золотой Орды.

Из внешней политики татарский фактор исчезает вместе с падением Крымского ханства, но во внутренних делах татары проявляют живейшую активность, особенно во времена Смуты. Это связано не только с Касимовским ханством, романовскими татарами, казаками, но также многими дворянами татарского происхождения, среди которых встречаются весьма примечательные политические фигуры, такие как Симеон Бекбулатович.

Впоследствии татарское влияние в большей степени сказывается через крестьянские восстания, направленные против христианизации. Насколько это было существенно, показывает факт вынужденного принятия Екатериной II указа о веротерпимости. Вместе с капитализмом влияние татар переходит в иную плоскость. В данном случае нам важен не собственно подробный анализ этих переходов, но скорее их непрерывность, которая указывает на то, что татары из истории России не выпадали.

Продолжение следует