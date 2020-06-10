У Института истории им. Ш. Марджани официально сменился руководитель

Фото: татаровед.рф (слева - Салихов, справа - Хадиуллин)

Исполняющим обязанности директора Института истории им. Ш. Марджани стал доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Республики Татарстан Радик Салихов. Ранее он был замдиректора данного учреждения, говорится в сообщении на сайте института.

Салихова представили на встрече административно-управленческого персонала и руководителей структурных подразделений института с первым замминистра образования и науки Татарстана Ильсуром Хадиуллиным. По его словам, сохранение научного потенциала института является важной задачей республики.

Министерство образования и науки РТ также поддержало выдвижение уже бывшего директора института Рафаэля Хакимова на должность научного руководителя.

О скорых кадровых перестановках в Институте истории им. Ш. Марджани Хакимов недавно сообщил в интервью «Реальному времени».

«Вопрос о преемнике обсуждался много раз. Насчет Радика Римовича я сам писал президенту, и все были согласны с моим предложением. И Радик Римович, иншаллах, будет директором, а я — научным руководителем. Колебаний там вроде нет», — отметил он.