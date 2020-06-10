У Института истории им. Ш. Марджани официально сменился руководитель
Исполняющим обязанности директора Института истории им. Ш. Марджани стал доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Республики Татарстан Радик Салихов. Ранее он был замдиректора данного учреждения, говорится в сообщении на сайте института.
Салихова представили на встрече административно-управленческого персонала и руководителей структурных подразделений института с первым замминистра образования и науки Татарстана Ильсуром Хадиуллиным. По его словам, сохранение научного потенциала института является важной задачей республики.
Министерство образования и науки РТ также поддержало выдвижение уже бывшего директора института Рафаэля Хакимова на должность научного руководителя.
О скорых кадровых перестановках в Институте истории им. Ш. Марджани Хакимов недавно сообщил в интервью «Реальному времени».
«Вопрос о преемнике обсуждался много раз. Насчет Радика Римовича я сам писал президенту, и все были согласны с моим предложением. И Радик Римович, иншаллах, будет директором, а я — научным руководителем. Колебаний там вроде нет», — отметил он.ОбществоОбразование Татарстан
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