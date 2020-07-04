Рафаэль Хакимов: «Кочевники дали миру штаны и седло»
«Великая Татария» казанского историка. Часть 13-я
Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Как возникла Великая Татария и чем она стала». В ней казанский ученый делится своей интерпретацией исторических событий в Евразии, заметное место в которых занимали татары и их предки. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения (см. ч. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).
В исторической литературе, конечно, упоминают влияние востока на европейские народы. Общим местом стала ссылка на вклад китайцев, изобретших порох и компас. Европа знает об индийской философии, персидской поэзии, японском искусстве. Практически неизвестно о вкладе кочевников в мировую культуру. Савицкий в одном из писем Л. Гумилеву писал: «Кочевники дали в свое время миру штаны и седло. Не может быть сомнения в том, что и одно и другое важнейшее «изобретение» зародилось именно в кочевом мире. «Изобретения» эти просты, как все гениальное. Можно сказать так: в окончательном историческом итоге кочевники весь мир, всю обитаемую часть нашей планеты, одели в штаны и посадили в свое время на седло».
Изобретение твердого седла и стремени обеспечило кочевникам огромное преимущество над оседлыми народами. У хунну стремена были в ходу, начиная с III века до н. э. На Западе ни греки, ни римляне не пользовались ими. Седло и стремена дали воину опору. На смену тяжелому мечу пришла относительно легкая сабля. Воин, приподнимаясь на стременах, использовал вес тела для удара. А легкий небольшой по размерам составной лук позволял вести стрельбу прямо с коня. Так появилась легкая кавалерия.
В то же время воин, благодаря седлу и стременам, приобретал опору для удара пикой. Теперь никакой удар не мог выбить его из седла. Так появилась тяжелая кавалерия. Кочевники покрывали себя и коня легкой броней из металлических пластин, прикрепленных на кожаное основание.
Европа заимствовала изобретения кочевников, что привело к появлению рыцарей, облаченных в тяжелые доспехи. Для снаряжения рыцаря нужны были немалые деньги, что потребовало в свою очередь создания целого хозяйства. На этой основе появился феодализм.
Появление стремени изменило не только тактику боя, но также повлияло на социальные отношения. Стремя стало важнейшим фактором общественного развития в Европе. Известный историк Линн Уайт считал, что «несмотря на свою кажущуюся простоту, это изобретение оказалось одним из самых значимых в истории человечества», поскольку именно оно в конечном счете привело к появлению «нового эксплуататорского класса», базу которого и составило его тяжеловооруженное конное воинство.
Татары военное искусство своего времени довели до совершенства. Они брали не числом, а умением, введя в арсенал военных успехов гибкую тактику боя. Управление войсками происходило с помощью знамен, барабанов, труб. Задача состояла в том, чтобы собрать в нужном месте и в нужное время перевес сил. Сражаться в конном строю умели только татары. Отважные рыцари, воспетые в многочисленных балладах, разбегались без боя при одном упоминании о наступлении татар. В 1269 году мир Новгорода с тевтонцами был достигнут благодаря присылке ордынского отряда: «немцы, замиришися по всей воле новгородской, зело бо бояхуся и имени татарского». Всего 500 татарских всадников хватило, чтобы отогнать тевтонцев. У татар на копьях были крюки, которыми они стаскивали рыцарей с коней, после чего бой заканчивался.
Несмотря на высокомерное отношение к варварской культуре, многие изобретения номадов проникали в среду древних римлян, а впоследствиии европейцев. Оружие и технику боя римляне заимствовали вынужденно, они привлекали или нанимали варваров для поддержания безопасности империи, а те приходили со своим оружием и навыками. Таким образом восточное начало становилось частью европейской культуры. По всей Европе возникали ремесленные мастерские, изготавливавшие «варварские» сложносоставные луки. Оружейный порох и артиллерия эпохи Возрождения положили конец военной роли рыцарей, а также тактике татарского конного строя.
Европейцы заимствовали не только военное искусство татар, но также моду. Генуэзцы и венецианцы имели свои колонии на побережье Черного моря и активно торговали с татарами, вместе с торговлей шел обмен культурой.
Мусульмане очень любят хвастать своим вкладом в мировую науку. Действительно, европейский мир о древнегреческой культуре узнал от арабов. Бэкон, стоявший у истоков современной науки, учился у мусульманских философов. Благодаря научным изысканиям Европа двинулась к прогрессу, а исламский мир застрял на сотни лет в схоластических диспутах, превратившись в самую отсталую цивилизацию современности. При этом мусульмане себя считают самыми благочестивыми, а науки презирают. Вспоминаются слова Авиценны:
Когда к невеждам ты идешь высокомерным,
Средь ложных мудрецов явись ослом примерным:
Ослиных черт у них такое изобилье,
Что тот, кто не осел, у них слывет неверным.
Сегодня мусульмане воспринимаются на Западе как потенциальные террористы, дешевая и малоообразованная рабочая сила.
О влиянии арабской культуры написаны тысячи книг. Практически неизвестно о тюрко-татарском влиянии на европейскую культуру, а ведь такие известные произведения, как «Песнь о Нибелунгах», «Песнь о Роланде», скандинавская мифология несут в себе явные черты заимствований из восточных аналогов.
Проникновение восточных мотивов началось вместе с Великим переселением народов. «В историческое время переселения по северную сторону Каспийского моря, — писал Г.Н. Потанин, — совершались почти только с востока на запад, потому мы должны заведомо предполагать большие заносы с востока на запад и ничтожные с запада на восток». Европейские эпосы, легенды, сказки во многом перекликаются с восточными сказаниями.
Сказки, легенды невозможно навязать силой, они плод культурного влияния. Русские историки не любят тему влияния татар на культуру России. Татары вспоминаются, когда речь идет о негативных чертах российского общества. Тогда появляется тема «татарщины», «азиатчины». Порой даже нынешнюю отсталость России объясняют татарским игом. Но в действительности татарская культура проникла глубоко в русский язык и культуру, включая быт и сознание.
Исконно русскими считаются такие былины, как сказ об Илье Муромце. В качестве аргумента выставляется его крестьянское происхождение. Однако это характерно для многих сказок мира. Илья сиднем сидел 30 лет, что тоже не уникально. Как писал выдающийся историк искусств, музыкальный и художественный критик, архивист, общественный деятель В.В. Стасов, «в одной песне минусинских татар, богатырь Канак-Калеш рассказывает, что «в детстве своем он пролежал 40 лет на одном месте, накрытый камнем». Одна песня сибирских киргизов говорит, что богатырь Ак-хан 70 лет просидел, не вставая». И далее в сюжете восточных повествований происходит то же самое, что с Ильей Муромцем. Стасов делает вывод: «Все это повторилось, буква в букву, в начале наших сказаний с Ильей Муромцем». Последующий сюжет о Соловье-разбойнике имеет аналоги в сказаниях сибирских татар. Причем, совпадения есть даже в деталях.
Потанин сближал Илью Муромца с Бал-Дорчжи тибетских легенд: «Илья, убивающий насильника Идолище, это Бал-Дорчжи, убивающий насильника Ландарму, царя с бычьими рогами». И остальные эпизоды из былины об Илье Муромце имеют аналоги в восточных сказках. Потанин продолжает: «Репертуар об Илье как будто основан на сказке об Ирин-Сайне, но только другой редакции, в которой эпизоды, общие с Гэсэриадой, были рассказаны с той же полнотой, как в Гэсэриаде».
Не все эпизоды о Соловье-разбойнике заимствованы, но имеются аналоги в сходных образах. «Образа, вполне подобного нашему Соловью-разбойнику, — писал Потанин, — нет ни в сказке об Ирин-Сайне, ни в повести о Гэсэре, но сходная тема найдется, если в Соловье признать пограничного сторожа какого-то царства, в роде Сокола, сторожа царя Прожора, в белорусской сказке об Илье у Романова. Соловью как пограничному сторожу, убивающему врагов на дальнем расстоянии, будет отвечать старуха колдунья предания о Шуно и о Тас-хара, которая убивала людей на расстоянии 99 ночей ходу. Персонаж, подобный этой колдунье, есть и в Гэсэриаде».
Из сравнения былины об Илье Муромце с восточными сказками Потанин заключает: «Пограничный сторож, являющийся в ордынском сказании обставленным сходными темами и подробностями, свидетельствует, что это не позднейшее создание русского творчества, а образ древний и международный».
Далеко не все были согласны со Стасовым и Потаниным. Еще в 1852 году Алексей Хомяков писал об Илье Муромце, что былина «носит на себе признаки глубокой древности в создании, в языке и в характере… Ни разу нет упоминания о татарах, но зато ясная память о казарах, и богатырь из земли Козарской, названной справедливо землею Жидовскою, является соперником русских богатырей; это признак древности неоспоримой». Заметим, что в то время «земля Жидовская» было синонимом «Хазарского каганата» без каких-либо негативных оценок, причем основным населением Хазарского каганата были тюрки, говорившиеся на языке, близком к булгарскому.
В пользу мнения Стасова говорит совпадение сюжета об Илье Муромце с тюркскими сказаниями. Сама былина была записана лишь в 1840-х годах в Архангельской губернии. Устная традиция нередко меняет названия и сюжеты.
С. Булич в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона писал о Стасове: «В противность мнению, что былины представляют собой самобытное национальное произведение, хранилище древнейших народных преданий, Стасов доказывал, что наши былины целиком заимствованы с Востока и дают лишь пересказ его эпических произведений, поэм и сказок, притом пересказ неполный, отрывочный, каким всегда бывает неточная копия, подробности которой могут быть поняты лишь при сопоставлении с оригиналом; что сюжеты, хотя и арийские (индийские) по существу, приходили к нам всего чаще из вторых рук, от тюркских народов и в буддийской обработке; что время заимствования — скорее позднее, около эпохи татарщины, и не относится к векам давних торговых сношений с Востоком; что со стороны характеров и изображения личностей русские былины ничего не прибавили самостоятельного и нового к иноземной основе своей, и даже не отразили в себе общественного строя тех эпох, к которым, судя по собственным именам богатырей, они относятся; что между былиной и сказкой вообще нет той разницы, какую в них предполагают, усматривая в первой отражение исторической судьбы народа». Несмотря на критику Стасова фольклористами, исторические данные подтверждают его выводы о восточных мотивах в западной и русской устной литературе.
Предубеждение, сформированное русскими историками по отношению к татарам, мешает увидеть реальное влияние тюркских народов на становление не только государственности, но и культуры России.
Продолжение следует
комментарии
Это общенаучное мнение, зафиксированное в научных трудах и энциклопедиях.
Уважаемый академик Р.С.Хакимов хочет совершить научную революцию в Истории, наподобие той, что совершил Н.И.Лобачевский в Геометрии.
Все может быть - только время рассудит.
Но при жизни Н.И.Лобачевский не был признан и подвергался насмешкам и издевптельствам.
Если бы братья-масоны не заступились за него - его бы "заклевали" импотенты от Науки, привыкшие повторять за своими "учителями" анальные "истины".
"Татары" русских летописей и западно-европейские хроники это собирательное название пришлых монгольских и тюркских племен, пришедших с армией монгола Чингизхана из далёких Монгольских забайкальских степей.
Это тоже общенаучная точка зрения, зафиксированная в научных статьях и энциклопедиях.
Чтобы изменить эту научную парадигму надо изменить сознание абсолютного большинства учёных
Трудное дело...
Большинство учёных догматики, шаманы от науки.
И это хорошо - но для гениев это убийственно.
Вместе, одновременно с Н.И.Добачевским неевклидову геометрию создали ещё несколько учёных - кто молчал, понимая, что догматики-коллеги его не пойму, а кого "коллеги" сведи с ума, а кого сведи и в могилу.
Просто диву даешься , когда читаешь опусы про исламскую цивилизацию. Это какое-то ослепление. "Исламский мир застрял на сотни лет в схоластических спорах...". Во-первых, исламский мир включил в себя и татар, Золотую Орду уже с 13-14 веков. Во-вторых, достижения Ислама не описать 2-3 словами. Это минимум половина цивилизации мира, это величественная архитектура исламской Испании, это Кордова , это великий астроном Улугбек, это Самарканд, Бухара, Багдад со средоточием науки , поэзии, философии, наконец , это близкая родная нам Казань до 1552 года; князь Курбский восторгался Казанским ханством, считал его раем на земле, таким же местом считалось Крымское ханство. Про Оттоманскую историю можно воздержаться, достаточно упомянуть осаду Вены в 1683 году.
В-третьих, лучше "застрять на сотни лет в схоластических спорах" : 2000-1683 =300 лет, чем начать уничтожать Землю в погоне за покорением и уничтожением людей всего мира, их порабощением ради властвования жалких 10-30 лет. Яркие примеры: Гитлер: 1945- 1033=12 лет и т.д. Ну развились, создали оружия уничтожения, поработили. А что в итоге. Итог наглядно мы наблюдаем настоящие дни. Замечательным итогом являются свободные мусульманские Казахстан, Узбекистан , высокоразвитые арабские страны, Малайзия и т.д. Печальнейший итог: почти растерзанная Земля с миллиардами уничтоженных людей в мировых колонизационных войнах.
Дорогой Рафаэль Сибгатович! я бы предпочел застрять в схолатических спорах, чем заниматься инквизицией пару сотню лет. Глядишь , и
небоскребы построились бы (сначала на бумаге), и интернет бы возник с компьютером (ведь арабы уже создали совершенную цифровую базу в
своих бестолковых беседах за чаем в чалмах), и летали бы воздушные корабли, возможно минуя ядерные и химические оружия уничтожения,
обошлись бы луками, стрелами, дуэльными пистолетами.