Под звуки курая: триумфальный камбэк Хабирова, война за шиханы и #салаватнебандит

Топ-10 главных событий 2018 года в Башкортостане

«Реальное время», запустив год назад хорошую традицию подводить итоги уходящего года в Башкирии, не стало ее нарушать и на этот раз. Сегодня мы представляем десятку наиболее важных событий и явлений, которые происходили в республике в 2018 году. Сказалось эхо прошлых лет, появилось и много нового. Кроме того, читатель может сам выбрать наиболее важное из событий.

#1. Смена власти в Башкирии

Главным событием уходящего года в Башкирии, безусловно, стала смена власти. Назначенный в 2010 году глава РБ Рустэм Хамитов руководил регионом 8 лет. За это время как у региональных элит, так и у Москвы накопился к нему ряд вопросов. Однако еще в начале 2018-го казалось, что Хамитов сидит в своем кресле совершенно уверенно. В февральском рейтинге элит республики от «Реального времени» все эксперты отметили устойчивые позиции главы Башкортостана.

Однако внезапно очень остро проявились проблемы: конфликт с «Башкирской содовой компанией» за шиханы, обеспечение лекарствами, нападение на школу в Стерлитамаке и другие.

В июле на фоне «губернаторопада» появилась очередная волна слухов о возможной отставке Хамитова. Журналисты рассказали, что Кремль собирается уволить ряд губернаторов для отвлечения от пенсионной реформы. Сообщения повторились и в августе, якобы башкирский «башлык» может уйти в отставку вместе с 15-ю коллегами.

Политтехнолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев тогда же рассказал «Реальному времени», что не видит в Башкирии «ярко выраженного запроса на обновление власти». Он отметил, что в 2018 году Хамитов может не волноваться за свое кресло, а его политическое будущее полностью зависит от президента РФ Владимира Путина.

Башкирский медиамагнат Андрей Назаров также посчитал высокими шансы Хамитова сохранить за собой пост «башлыка».

«Сегодня вряд ли есть предпосылки к тому, чтобы у Рустэма Закиевича был низкий рейтинг или чтобы он достаточно серьезно снижался», — заявил Назаров в интервью «Реальному времени».

Уже в октябре, в День Республики, Хамитов объявил о своем уходе. Он объяснил решение тем, что руководители регионов «должны уходить достойно». Фото Тимура Рахматуллина



Тем временем, в сентябре прошли выборы в Госсобрание-Курултай РБ. В депутаты пошли бывший глава администрации Хамитова Владимир Нагорный и мэр Уфы Ирек Ялалов. Первый прошел в республиканский парламент от партии «Патриоты России», второй был тут же выдвинут в сенаторы и перебрался в Совет Федерации.

«Реальное время» следило за ситуацией: предвыборные обещания кандидатов, ход голосования и результаты. Политолог Дмитрий Казанцев рассказал, что башкирский парламент обновился наполовину. При этом его спикером остался Константин Толкачев, который возглавляет Госсобрание с 1999 года.

В законодательный орган ушли несколько министров, что повлекло за собой перестановки и в кабмине РБ.

Однако уже в октябре, в День Республики, Хамитов объявил о своем уходе. Он объяснил решение тем, что руководители регионов «должны уходить достойно». Политтехнолог Константин Калачев, в свою очередь, назвал главной причиной отставки «башлыка» отсутствие «серьезной политической крыши». Бывший глава объявил о намерении окончательно покинуть политику. Вскоре выяснилось, что он войдет в совет директоров «Башнефти», а по слухам экс-чиновник должен его возглавить.

В день отставки Хамитова стало известно, что врио главы Башкирии будет назначен руководитель мэрии подмосковного Красногорска Радий Хабиров. Когда-то он возглавлял администрацию президента Башкирии Муртазы Рахимова. Но в 2009 году он перешел в управление президента РФ по внутренней политике. А в 2017-м неожиданно Хабиров стал главой Красногорска.

Уже в первые дни Хабиров начал активную пиар-кампанию. Он дал первое интервью, в котором главной задачей назвал необходимость «оправдать доверие президента». На первом же совещании новый руководитель региона раскритиковал ситуацию с общественным транспортом в Уфе. Кроме того, Хабиров встретился с первым президентом РБ Муртазой Рахимовым, закрыв таким образом сразу два гештальта: первый касается конфликта между Рахимовым и Хамитовым, а второй – разлад в их собственных отношениях (по слухам, первый президент уволил Хабирова из-за страха конкуренции).

В отставку отправился и бывший премьер Башкирии Рустэм Марданов. Фото pravitelstvorb.ru



Далее пошла череда бесконечных перестановок. Новый «башлык» назначил новых руководителей республиканских Минстроя, Минэкологии, Минтруда, Минфина, Минобразрования, а и.о. министра здравоохранения Хабиров успел назначить уже дважды. Кроме того, рулевой республики назначил нового управделами главы Башкирии. На пост руководителя администрации главы РБ Хабиров назначил экс-депутата Госдумы (от Татарстана) Александра Сидякина. А один из ближайших соратников чиновника Ростислав Мурзагулов возглавил совет директоров «Башинформа». В отставку отправился и бывший премьер Башкирии Рустэм Марданов. Он уже нашел себе пост в Центробанке. А вот нового главу правительства Хабиров решил не искать. Он намерен сам исполнять его обязанности как минимум до выборов 2019 года.

Таким образом, к концу 2018 года в Башкирии произошли серьезные изменения в структуре власти. Они коснулись и парламента, и кабмина и, само собой, главы республики.

# 2. Рокировка шиханов

Придя к власти Хабиров решил одну из главных проблем уходящего года в Башкирии – споры вокруг разработки шиханов «Башкирской содовой компанией» (БСК). Однако эффектно разрубить гордиев узел у нового «башлыка» не получилось. Но начнем по порядку.

БСК производит кальцинированную, пищевую и каустическую соду, а также другую продукцию. Сырьем для предприятия, располагающегося в Стерлитамаке (второй город Башкирии), вот уже более 50 лет служит известняк, добываемый из горы-шихана Шахтау. Однако промышленники выработали ее почти полностью. На границе Ишимбайского и Стерлитамакского районов РБ остаются еще три нетронутых горы: Торатау (Тратау), Куштау и Юрактау.

«Сода» (как по привычке называют БСК) давно пытается отвоевать один из шиханов у экологов и общественников. При этом компания начала активно биться именно за Торатау, объясняя свои требования подходящим составом сырья. Специалисты не согласились с такой постановкой вопроса. Многие эксперты убеждены, что если предприятие вложится в новое оборудование, то сможет использовать для производства соды и другие месторождения известняка. Тем более, что Торатау считают уникальным и знаковым местом как историки, так и геологи.

Противостояние вылилось в конфликт с властями республики, вставшими на сторону жителей Башкирии.

В апреле БСК отчиталась о снижении прибыли. Через несколько дней появилась информация о разрешении хоздеятельности на Торатау, что многие восприняли как сдачу горы. Однако в Минэкологии РБ объяснили, что принятое постановление наоборот направлено на защиту горы. После этого Хамитов заявил, что не допустит разработки шиханов. В БСК его слова назвали популизмом.

Торатау считают уникальным и знаковым местом как историки, так и геологи. Фото Тимура Рахматуллина

В мае организация «Башкорт» организовала флешмоб «Кольцо жизни», во время которого около 3 тысяч участников выстроились вокруг горы. Таким образом они выступили в защиту шихана. Руководитель организации Фаиль Алсынов (Алчинов) рассказал «Реальному времени» об этой акции и другой деятельности «Башкорта».

Именно после этой акции вышли первые сообщения о том, что Хамитов может не усидеть в губернаторском кресле из-за его, якобы, связей с башкирскими националистами. Политолог Дмитрий Михайличенко назвал такие отзывы «заказухой».

В ответ на флешмоб «Кольцо жизни» в БСК придумали провести митинг «Не дадим убить Стерлитамак». Мол, жизнь города, в котором живет почти 300 тысяч человек, зависит от предприятия, на котором трудятся 9 тысяч работников. Однако по слухам на этот митинг сгоняли сотрудников «Соды».

На этом война Хамитова и БСК не закончилась. Следующим в нее включился ни много, ни мало, министр промышленности России Денис Мантуров. Он выступил с ярким заявлением о возможной связи протестов против разработки горы с турецкими конкурентами БСК.

«Мы говорим: «Быстрее дайте новое месторождение шихана». Что вы думаете? Приезжает мусульманский лидер из Турции и говорит: «Это памятник природы, святое место, осваивать месторождение здесь нельзя», — заявил министр.

По слухам, скандал докатился даже до президента РФ Владимира Путина. Журналисты сообщили, что глава государства потребовал решить вопрос до конца мая.

В качестве решения появилась идея создать конкурента БСК и отдать ему Гумеровское месторождение известняка, от которого отказалась «Сода». Заняться проектом должна была компания «Тау-нефтехим», связанная с бизнесменами Мугиновым и Рутманов, вместе с китайскими партнерами. Пока непонятно, чем закончится эта идея после ухода Хамитова.

Очередным ответом Башкирской содовой компании стал опубликованный отчет. Еще до его размещения в публичном пространстве распространились сообщения о грядущем сокращении 50% штата в случае отказа властей отдать БСК Торатау. Вообще стала заметна активная работа команды пиарщиков над проблемой БСК. Появилось интервью с молодым и прогрессивным СММщиком «Соды», всплыли посты в соцсетях о смене упаковки главного продукта – пищевой соды.

Дизайнеры разработали айдентику в поддержку шиханов. Фото facebook.com



В ответ на возросшую активность БСК в медиа-пространстве защитники гор запустили акцию #живыешиханы. Дизайнеры разработали айдентику в поддержку шиханов.

Итогом всей этой активности стала пресс-конференция руководства БСК. Гендиректор компании Ан Ен Док и курирующая связи с общественностью замгендиректора Марина Бортова подробно пообщались с журналистами. Они заверили, что Торатау заменить нельзя. Как рассказала Бортова, на Куштау слишком высоки примеси карбоната магния, а Юрактау хватит только на 25 лет.

«Сода» обратила внимание журналистов, что компания подарила Башкирии Конгресс-холл в Уфе. А также БСК решила увеличить спонсорскую помощь Стерлитамаку вдвое. При этом сумма составила только 140 млн рублей.

Тем временем ЦИК республики не дал провести референдум по статусу Торатау. Несмотря на это в защиту гор выступили российские и зарубежные ученые, артисты (в том числе и лидер «ДДТ» Юрий Шевчук).

После назначения на должность врио главы РБ Радий Хабиров взял таймаут. Он попросил время для изучения вопроса с Торатау. В результате в начале декабря «башлык» внезапно объявил о решении проблемы. Он сообщил, что БСК будет разрабатывать Куштау, которую местные также называют Долгой горой, а Торатау останется нетронутой.

Хабиров поспешил закрепить эффект и заявил, что Торатау и Юрактау останутся нетронутыми. Он также объявил о создании геопарка «Торатау» и потребовал закрепить аналогичное название за Конгресс-холлом, подаренным республике «Содой».

Однако в обществе многие не приняли решение Хабирова как однозначную победу. Поскольку большинство активистов и экологов выступают за сохранение всех трех гор. Сейчас у многих жителей республики ощущение, что их обманули. По мере того, как спор между властями и БСК накалялся, в центре внимания оставалась только Торатау. Теперь же ситуация была резко переиграна. В медиа-пространстве появились даже теории о заранее спланированном ходе. В них можно поверить, учитывая, что шихан Куштау изначально ближе всего расположен к срытому Шахтау. Это значит, что вся инфраструктура, трассы, канатная дорога и прочие объекты расположены ближе всего именно к этой горе и переключиться на нее компании значительно проще.

Неожиданно остро встал в Башкирии вопрос о об имени для уфимского аэропорта. Фото aviado.ru



#3. Именной аэропорт

Неожиданно остро встал в Башкирии вопрос о об имени для уфимского аэропорта. Началось все с предложения Общественной палаты (ОП) РФ переименовать крупнейшие российские аэропорты в честь выдающихся деятелей страны. Проект «Великие имена России» запустили для 45 объектов, однако потом к ним прибавились еще два.

Общественники Башкирии пообещали провести голосование достойно. Изначально среди вариантов имен для воздушных ворот Уфы фигурировали: Мустай Карим, Сергей Довлатов, Федор Шаляпин, Рудольф Нуриев, Салават Юлаев и Сергей Аксаков.

Первый соцопрос показал, что большинство уфимцев выступает за Аксакова – писателя известного в первую очередь по сказке «Аленький цветочек».

В итоге Общественная палата Башкирии назвала десятку самых популярных имен, одно из которых стоит присвоить аэропорту. Туда уже вошел советский летчик Муса Гареев.

Очень быстро вокруг этой темы начались жаркие споры. В Башкирии многие возмущались различными вариантами: для одних было очевидно, что аэропорт нельзя называть в честь Мустая Карима, «ибо он татарин», другие сетовали на набившее оскомину имя Салавата Юлаева, третьих возмутила сама мысль о Рудольфе Нуриеве (которого в Башкирии называют Нуреевым) поскольку он был «не той ориентации».

Тем не менее, первый этап завершился, и ВЦИОМ отобрал трех главных кандидатов. Ими стали: Мустай Карим, Муса Гареев и Салават Юлаев.

Однако тут-то споры и разгорелись с новой силой. Ряд общественников выступил против писателя Мустая Карима. Они заявили, что имя литератора уже присвоено улице в Уфе и ТЮЗу. Отдельно обратили внимание и на лояльность Карима власти. Общественники заявили, что аэропорт должен носить имя летчика Гареева. Среди мнений также мелькало и такое: решение назвать аэропорт в честь Карима уже принято, поскольку его внук Тимербулат Каримов, возглавляющий город Плес Ивановской области, является зятем главы «Роснефти» Игоря Сечина.

В итоге голосование завершилось ожидаемо – воздушная гавань Уфы получит имя Мустая Карима

В ответ сторонники писателя стали припоминать легендарному летчику и его грехи. Появилась даже статья, в которой пилот был представлен как виновник гибели маршала СССР в авитакатастрофе. Особенно драматичными дискуссии вышли между двумя известными медиаменеджерами — основательницей портала «ПроУфу» Рауфой Рахимовой и директором ИА «Медиакорсеть» Шамилем Валеевым.

Масла в огонь подлил и журналист Олег Кашин, который в эфире радио «Эхо Москвы» посетовал на то, каких деятелей выбирают национальные республики. Прошелся он и по главным литераторам этих республик. По словам Кашина, за советское время сложилась традиция приравнивать главных писателей татар, башкир и других народов к главным творцам России.

«Вот нам говорят, что у русских есть Пушкин, а у башкир — Мустай Карим. Нет никакого Мустая Карима. Его придумала советская школа», — заявил журналист.

В итоге активисты республиканского отделения КПРФ призвали вообще прекратить голосование. Коммунисты заявили, что инициатива по переименованию аэропортов привела к социальной напряженности. Это же предложение выдвинули и несколько общественников.

Тем временем экс-замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов поддержал эту идею. Однако в интервью «Реальному времени» он признал, что она реализована «людьми, которые не знают историю страны».

В итоге голосование завершилось ожидаемо – воздушная гавань Уфы получит имя Мустая Карима.

#4. Путин за Уфу, а Уфа за Путина

В январе этого года в рамках неофициальной предвыборной кампании президент РФ Владимир Путин посетил Уфу. В Башкирии национального лидера интересовали в первую очередь предприятия. Глава государства посетил Уфимское моторостроительное производственное объединение («ОДК-УМПО»), пообщался с рабочими и навестил председателя Центрального духовного управлениям мусульман Талгата Таджуддина.

Во время своего посещения президент похвалил главу РБ Рустэма Хамитова, а последний доложил, что Путин улетал из Уфы в «приподнятом» настроении.

В январе этого года в рамках неофициальной предвыборной кампании президент РФ Владимир Путин посетил Уфу. Фото kremlin.ru



При этом многие ожидали, что приезд в Башкирию главы государства поможет в решении проблем обманутых дольщиков региона и ряда других.

Можно считать, что поездка Путина принесла свои плоды. Явка на мартовских выборах президента РФ составила в республике 75,4%. При этом 77,6% избирателей отдали свои голоса действующему руководителю страны.

«Реальное время» проанализировало результаты голосования в Башкирии. Наименьший процент голосов за Путина отдали жители Стерлибашевского района республики. Однако и там за него проголосовали 69,67% избирателей. Наибольшее количество голосов Путин набрал в Бакалинском районе, где его поддержали 88,97% избирателей.

#5. Рокировки в муфтияте



История с выборами нового муфтия Башкирии началась еще в марте. Перед очередным пленумом Духовного управления мусульман Республики Башкортостан появились сообщения о готовящейся смене руководства муфтията. И действительно, группа имамов выступила за отставку муфтия республики — Нурмухамета Нигматуллина.

Одним из бунтарей стал первый заместитель муфтия Айнур Арсланов. Он потребовал кардинальных реформ в Духовном управлении. После его выступления другой первый зампред ДУМ РБ Аюп Бибарсов заявил, что молодой имам просто хочет занять место Нигматуллина и в его отношении необходимо принять меры.

Стоит отметить, что муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин рассказал, что взаимодействует с ДУМ РБ именно через Арсланова.

В итоге выборы муфтия РБ назначили на 21 ноября. Однако, как выяснило «Реальное время», к этому моменту власти Башкирии поменяли ставку. Главным фаворитом стал имам-мухтасиб Сибая и казый Зауралья Агляметдин Газизов. По информации источников, администрация главы РБ решила составить некий тандем из Газизова и Арсланова. Первый должен был занять пост в качестве «свадебного генерала», а заместитель муфтия — получить все основные бразды правления.

В результате башкирские имамы попросили перенести выборы муфтия (вероятно, не без подсказки кураторов). Что в итоге и было сделано. Фото Тимура Рахматуллина

В итоге в сентябре пленум Духовного управления мусульман РБ определил кандидатов на должность муфтия Башкирии: муфтий республики Нурмухамет Нигматуллин, руководитель комитета по хаджу ДУМ РБ Ильшат Хафизов, уфимский имам мечети Айнур Биргалин и сибайский имам-мухтасиб Агляметдин Газизов.

Однако, смена власти в республике спутала карты в муфтият. Новое руководство внесло смуту в составленный ранее план. По слухам, против Айнура Арсланова выступали силовики, которые считают, что заммуфтия имел какие-то связи с криминалом в прошлом. Теперь же самым вероятным сценарием стала попытка оставить действующего муфтия. Однако он должен будет подготовить себе на смену молодого имама Айнура Биргалина.

В результате башкирские имамы попросили перенести выборы муфтия (вероятно, не без подсказки кураторов). Что в итоге и было сделано. Вскоре после этого Биргалин был назначен заместителем муфтия.

Параллельно на фоне этих интриг челнинское ООО «Хадж-фонд» исключили из списка хадж-операторов. В итоге почти 100 человек застряли в Уфе и не смогли выехать в паломничество. Выручить туристов предложил оператор Совета муфтиев России — «Муслим-тур». Однако паломники не обрадовались предложению – их попросили доплатить от $1600.

В то же время стал распространяться слух, что «Хадж-фонд» строит на деньги обманутых паломников в Мекке гостиницу и владеет там кафе.

#6. Башкирский язык слит



История с инициативой перевести уроки национальных языков на добровольную основу началась еще в 2017 году. Однако 2018-ый начался со знаковой новости: глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал указ о создании Фонда по сохранению и развитию башкирского языка.

Идею создания такого фонда прокомментировал «Реальному времени» башкирский общественник Ильдар Иткулов. Он заявил, что никакие гранты не помогут сохранению языка при условии действия закона о добровольном изучении. Также он назвал Хамитова «могильщиком башкирского языка».

Многие призвали Госдуму отменить злополучный закон, например, такое обращение депутатам направил Всемирный курултай башкир. А литераторы из Татарстана и Башкирии написали обращение Путину.

По итогам, башкирский язык в качестве «родного» в РБ выбрали только 15% учеников. Фото school39.ru



В то же время депутаты, избравшиеся в Госдуму из РБ, попытались объясниться перед жителями республики. Зариф Байгускаров даже заявил, что преподавание родных языков в республиках было незаконным. В свою очередь башкирская писательница и сценарист Зухра Буракаева заявила, что республика получит «последнюю и мощную волну «обрусевших» детей» в результате изменений законодательства.

Председатель БОО «Башкорт» Фаиль Алсынов также рассказывал «Реальному времени» о своем отношении к обязательному изучению башкирского языка. Депутатов он традиционно для этих дискуссий назвал «манкуртами».

Кроме того, активисты провели пикеты против закона о добровольном изучении языков.

По итогам, башкирский язык в качестве «родного» в РБ выбрали только 15% учеников. За год в республике сократили около 200 учителей башкирского языка.

# 7. Колумбайн по-стерлитамакски

В апреле всю страну сотрясло нападение в школе в Стерлитамаке. 17-летний подросток Артем из коррекционного класса среднеобразовательного учреждения №1 напал с ножом на учительницу и одноклассников, устроил пожар и пытался покончить с собой. Пострадали четверо: ученики, педагог и сам нападавший.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов, узнав о ЧП, выехал в эту школу. Там же он провел оперативное совещание. Рустэм Закиевич поручил усилить пропускной режим во всех школах республики.

«Этот случай еще раз подталкивает нас к тому, чтобы системы безопасности во всех школах республики были проверены. Эту работу мы сегодня, максимум завтра проведем», — заявил глава РБ. Также он распорядился отремонтировать класс. Хамитов подчеркнул, что к работам нужно приступить сразу.

Глава республики отметил действия педагогов и оперативных служб: «Коллектив школы в этой ситуации действовал профессионально, грамотно с точки зрения эвакуации детей». Кроме того, он посетил пострадавших в больнице.

17-летний подросток Артем из коррекционного класса среднеобразовательного учреждения №1 напал с ножом на учительницу и одноклассников, устроил пожар и пытался покончить с собой. Фото glavarb.ru

Сам Артем, по словам одноклассников, давно готовил нападение, даже предупреждал об этом у себя на страничке «ВКонтакте». Незадолго до ЧП парень выложил видео с изображениями американских убийц, расстрелявших учеников школы «Колумбайн» в 1999 году. В переписках с друзьями Артем сообщает, что «готовится к уничтожению людей», которое запланировал на весну. И поясняет: «Одноклассники аутисты». По некоторым данным, подростка в школе дразнили, он жаловался на издевательства. Под конец беседы подросток как будто даже разочарованно замечает: «Думал, сейчас за это время меня кто-нибудь остановит». Но, как видно, этого не произошло.

Следком возбудил два уголовных дела, одно — на должностных лиц, которые проигнорировали жалобы на агрессивное поведение юноши.

# 8. Скандальная реплика комедианта о Салавате Юлаеве

Еще один резонанс вызвало скандальное выступление в Уфе участника Comedy Club Руслана Белого. Во время своего представления московский гость издевательски высказывался о башкирском языке, местных женщинах и под конец назвал бандитом Салавата Юлаева, который, как известно, является национальным героем башкир. Нелестные высказывания о сподвижнике Пугачева вызвали шквал критики со стороны башкирской общественности. Так, молодой писатель и журналист Айгиз Баймухаметов в авторской колонке «Реального времени» резко осудил выступление шоумена. А историк и колумнист нашей интернет-газеты Салават Хамидуллин раскрыл Юлаева как отважного батыра, поэта, духовного наставника и мусульманского мученика.

Вместе с тем жители Башкирии запустили в соцсетях хештег #салаватнебандит. Пользователи призвали артиста извиниться за критику национального героя. Извинений от комика потребовал также стронгмен Эльбрус Нигматуллин. Летом мусульманский блогер Расул Тавдиряков посетил с благотворительной миссией Нигер. В африканской стране он помог построить несколько колодцев, один из которых назвал именем Салавата Юлаева в ответ на реплику шоумена (другие источники воды посвящены Кул Шарифу, Батырше Алиеву и Гейдару Джемалю).

«Мы хотели бы показать, что уважаем и чтим наших героев. Любое оскорбление в их адрес должно оборачиваться тем, чтобы мы сделали что-то позитивное для них, увековечив их имена», – объяснил свою позицию Тавдиряков.

Общественники также обратились к руководству республики с просьбой осудить резонансное выступление Белого на федеральном уровне, создать комиссию для придания правовой оценки этим словам и передать дело в прокуратуру РФ. Активисты БОО «Башкорт» попросили убрать из бесплатного эфира телеканал ТНТ на территории республики «как источник разжигания межнациональной розни, пропаганды разврата, унижения и высмеивания семейных ценностей». Отметим, Роскомнадзор рассмотрел жалобу, но никаких нарушений в реплике не обнаружил.

Жители Башкирии запустили в соцсетях хештег #салаватнебандит. Рис. Ф.Ф.Ислахова — Салават Юлаев.

При этом парни из бойцовской команды «Тархан» решили от слов перейти к делу. Они доехали до Ульяновска, где должен был выступать комик и встретились с его концертным директором Алексеем. В интервью «Реальному времени» основатель и главный тренер «Тархана» Динар Акмурзин подробно рассказал, о чем башкирские парни договорились с москвичами и какая последовала реакция. Выяснилось, что беседа проходила в присутствии представителей правоохранительных органов (таким было условие артиста). Они договорились, что после этой встречи уфимцы сразу покидают город, а комик и ТНТ приносят свои извинения до 21 апреля. Но самого артиста (вопреки первоначальной договоренности) на встрече не было. Более того, москвичи нарушили свои условия соглашения: публичных извинений так никто и не принес.

Позже в интервью Юрию Дудю Белый заявил, что его слова о Салавате были вырваны из контекста, а свою шутку назвал троллингом власти. Он не выразил сожаления по поводу случившегося. Также комедиант сообщил, что когда в Ульяновск приехали «пацаны из Башкирии», он отсиживался в номере отеля.

# 9. Новая «горячая точка»: Сибай-Баймак

2018 год отметился серией конфликтов с межнациональным характером в восточных районах Башкирии. Одними из наиболее резонансных стали события в селе Темясово Баймакского района (первая столица Башкирской республики). Приехавшие из Чечни рабочие, которые трудились на расположенном неподалеку карьере, зашли в местный магазинчик «Салават» за шаурмой. По словам 18-летней продавщицы, они грубо с ней разговаривали, облили пивом, а в ответ на замечание стали угрожать ножом. Девушка позвонила брату, но к его прибытию нарушители уже скрылись. Как рассказывают местные жители, башкирские ребята (рассказчики подчеркивают — без оружия) поехали «поговорить» с обидчиками. Во время «беседы» завязалась драка, в которой пострадали двое местных — один из них получил ножевое ранение в ягодицу, второго пырнули в живот. Башкиры отобрали ножи у своих оппонентов и пустили в ход кулаки. Избитые уроженцы Чечни убежали в лес.

Тем временем неизвестные подожгли бытовки, в которых жили приезжие. Сгорели не только вагончики, но и стоявший рядом старенький «Москвич». Полиция задержала участников потасовки, и за несколько часов к РОВД прибыло несколько сотен человек из Темясово и близлежащих селений Баймакского района, потребовавших освободить тех, кто представлял в конфликте местных. В итоге баймакских ребят выпустили.

Также башкиры потребовали, чтобы раненого в живот Рустама Исхакова перевезли в Уфу. Пострадавшего перевезли в Республиканскую клиническую больницу, где он был дважды прооперирован.

Один из чеченских гостей взял всю вину на себя и теперь находится в СИЗО в Белорецке. Остальные его товарищи уехали на родину.

Вместе с тем, стала появиляться информация, что семья продавщицы получала угрозы. От девушки требовали забрать заявление, которое она подала в полицию.



Через неделю после событий у озера Графское собрались более тысячи молодых людей, проживающих в Зауралье. Фото Рашита Тайбугина



МВД по РБ назвало конфликт бытовым, в то время как местные жители считают его исключительно межнациональным, поскольку с одной стороны участвовали башкирские джигиты, с другой – только чеченцы.



По слухам, темясовский карьер, на котором добывают плитняк, был нелегальный, при молчаливом согласии местной власти его «крышевали» отдельные представители правоохранительных органов. А на правах субаренды здесь работали приезжие.

Через неделю после событий у озера Графское собрались более тысячи молодых людей, проживающих в Зауралье. Парни обсудили произошедшее событие и решили чаще самоорганизовываться для защиты своих интересов (под эгидой «Башкорта»).

В середине ноября поступил еще один тревожный звоночек: произошла драка в курдском кафе Сибая. Два башкирских парня повздорили с хозяевами заведения, за которых заступились еще восемь человек. Одного из местных молодых людей оставили избитым возле заведения, второго вывезли в лес. После этого в городе начался стихийный митинг, на котором собравшиеся потребовали наказать приезжих. Выяснилось, что в потасовке участвовали курды-езиды.

«С диаспорами здесь вообще беда, — комментирует «Реальному времени» политтехнолог Раис Тайбугин, который в «нулевые» работал в администрации Муртазы Рахимова и курировал межнациональные и межконфессиональные вопросы. – Сейчас в этом направлении никто не работает, национальная политика толком не ведется, в отличие от того как было раньше. Все идет при попустительстве органов власти — государственной или муниципальной. Все это накапливается — так появляются эти опасные опухоли».

В начале декабря инцидент произошел еще в одном городе на востоке республики – в Белорецке. Стычка случилась между гражданином России, родившимся в Таджикистане (по другой версии — в Чечне), и студентом из Межгорья (город Межгорье фактически находится на территории Белорецкого района).

Впоследствии толпа местных жителей — уроженцев Белорецкого района — набросилась на выходца из Таджикистана (или Чечни). Конфликт произошел на площади в городе, где устанавливали новогоднюю елку. По словам очевидцев, «неместный», повздорив с межгорцем, вызвал своего сокурсника по медколледжу на «стрелку» и нецензурно оскорбил башкир, которые заступятся за его противника. Собственно это и вызвало гнев белоречан.

Толпа молодых людей окружила парня. К счастью, вовремя подоспевшие полицейские разняли драку и под свист и нецензурные возражения повели «приехавшего» к служебной машине. Сотрудники МВД попытались увезти обидчика в отделение. Разъяренная толпа местных парней окружила полицейский «уазик». Под давлением собравшихся пассажир «бобика» принес извинения перед башкирским народом, только после этого его увезли в участок.



Источником выделений специалисты назвали карьер, в котором происходит тление рудной породы. Фото ugmk.com

Однако на этом беды зауральцев не закончились. В Сибае назрела экологическая проблема. Еще в октябре «Реальное время» сообщало о горящих торфяниках в окрестностях города. Жители тогда обратили внимание на едкий дым. В декабре горожане стали жаловаться на смог и запах серы в воздухе. Кто-то чувствовал першение в горле, неприятный привкус во рту, некоторых одолевали кашель и одышка, у кого-то слезились глаза.

Пользователи в соцсетях и мессенджерах призывали заставить чиновников ответить перед гражданами. Невнятные ответы надзорных органов и местных госслужащих (а порой и отсутствие) вынудили сибайцев собраться у здания городской администрации. В итоге сбор состоялся в среду вечером.

Пока дул ветерок, никто из горожан ничего не заявлял, чиновники тоже не информировали. Зато запах чувствовали жители ближайших деревень Баймакского района. Но когда установился штиль, в городе откровенно завоняло. Во время стихийного митинга перед мэрией сибайцы заставили своего главу выйти и дать объяснения.

Источником выделений специалисты назвали карьер, в котором происходит тление рудной породы. Со дна чаши поднималось облако с оксидом серы, которое распространялось на всю округу. в Сибае ГУ МЧС по Башкирии создало межведомственный оперативный штаб. К месту выехала группа депутатов Госсобрания-Курултая РБ. Ответственность за возникновение смога взял на себя Учалинский горно-обогатительный комбинат, которому принадлежит карьер.

Рабочие приступили к заливке источника смесью глины с водой, чтоб минимизировать выделения. Впоследствии в мэрии Сибая заявили, что экологическая ситуация стабилизировалась. Однако и через несколько недель горожане продолжали жаловаться на запах. Более того, в конце декабря в городе скончался двухлетний ребенок. Местные жители предположили, что малыш умер от пневмонии, которая развилась из-за смога. В минздраве РБ опровергли такие догадки.

Одним из относительно приятных событий года и по-своему захватывающих стала борьба футбольного клуба «Уфа» за еврокубки. Фото vk.com/ufafc

#10. ФК «Уфа» в еврокубках

Одним из относительно приятных событий года и по-своему захватывающих стала борьба футбольного клуба «Уфа» за еврокубки. Башкирская команда восемь лет назад начала играть во втором российском дивизионе. Постепенно, наращивая мускулы, она добилась права играть с лучшими дружинами в «премьерке» – «Спартаком», «Зенитом» «Локомотивом», «Рубином», ЦСКА и другими. А сезон 2017/2018 «горожане» завершили на шестом месте в турнирной таблице премьер-лиги, тем самым получив возможность выступать во втором квалификационном раунде Лиги Европы. По сути, за несколько лет при скромных затратах уфимцы добрались до встреч с европейскими клубами.

Дебютный матч в еврокубках прошел на стадионе «Нефтяник», который завершился безголевой ничьей со словенским «Домжале». Однако на выезде уфимские футболисты смогли закатить мяч в ворота югославов и пропустить в свои. Благодаря забитому голу в гостях российский клуб пошел покорять Европу дальше. В третьем раунде соперником был люксембургский «Прогрес» из Нидеркорна. Выиграв дома (2:1) и сыграв вничью в гостях (2:2), уфимцы вышли на титулованный шотландский «Рейнджерс» из Глазго. Британский клуб возглавляет легендарный Стивен Джеррард.

Первая встреча на известном стадионе «Айброкс» завершилась поражением для башкирского клуба (1:0). Зато знаменитый Стиви Джи, некогда знаменитый английский футболист, который теперь тренирует шотландскую команду, теперь приехал в Уфу. Домашняя ничья (1:1) не позволила скромному клубу из Башкирии пройти дальше раунда плей-офф. Шотландцы попали в группу G Лиги Европы УЕФА, где сейчас занимают третье место. А ФК «Уфа» получила бесценный опыт игры с европейскими командами.

Однако сезон 2018/2019 в РПЛ «горожане» начали неважно. На зимний перерыв они уходят, занимая 14-е место в турнирной таблице – практически в зоне вылета в ФНЛ. За полгода команда сменила главного тренера – теперь наставником футболистов выступает Дмитрий Кириченко. В клубе создали попечительский совет, который возглавил председатель совета директоров «Башинформа» Ростислав Мурзагулов, который стоял у истоков ФК «Уфа».

Курай – национальный символ республики – был зарегистрирован в качестве территориального бренда. Фото bashpredmsk.bashkortostan.ru

Удостоились внимания

Разумеется, этими событиями жизнь в республике не ограничивалась. Например, стоит вспомнить «Кинобаттл: Уфа-Казань», в котором оба региона с сентября до конца декабря продемонстрировали друг другу работы своих режиссеров. По результатам нашего опроса, лучшей картиной в «зеленом кинодерби» наши читатели признали драму «Три письма» башкирского кинематографиста Руслана Юлтаева.

Курай – национальный символ республики – был зарегистрирован в качестве территориального бренда. Казалось бы, поставлена точка в очередном споре между двумя башкирами и татарами о принадлежности музыкального инструмента. Но, похоже, такой патент только раззадорил Казань и породил мем «у кого курай длиннее». В конце года Татарстан «отомстил» своим соседям и зарегистрировал татарскую породу лошадей, что опять вызвало бурные дискуссии двух братских народов и республик.

Российский этап Всемирных игр кочевников прошел в Абзелиловском районе. Местный вариант праздника батырской удали и ловкости вырос из Курортного сабантуя, который ежегодно проводится на майдане у озера Якты-Куль (Банное), расположенного на юге республики, близ границы с Челябинской областью. Стоит отметить, что хештег #сказачноебанное — один из самых популярных в башкирских социальных сетях. О «козлодрании» («Ылак») соревнованиях лучников, борцов («куреш»), море кумыса и всяческой снеди – в репортаже нашего корреспондента.

К слову, главные культурные события, которые произошли в РБ в 2018 году, отражены в отдельном обзоре уфимского журналиста Лейлы Аралбаевой. Со спортивным топом можно ознакомиться в подборке Дмитрия Слезина.

Особым явлением уходящего года стал телеграм-канал «Усы Хамитова» – некогда популярный ресурс, в котором давались оценки политическим и иным событиям в регионе. Больше всех доставалось, как можно догадаться из названия, Рустэму Закиевичу. Наша интернет-газета даже взяла любопытное интервью у авторов проекта. К сожалению, записей на ресурсе выходило все меньше и меньше, а потом канал совсем перестал радовать подписчиков своими остроумными и порой едкими комментариями. Последняя заметка датируется 1 августа. Через пару месяцев обладатель усов, как упоминалось выше, тоже ушел в отставку. Теперь же образовавшуюся нишу пытаются заполнить другие телеграм-каналы – «Политкурай», «РадияАктивность» и другие. Недавно стартовал и «Реальное время в Башкирии». Так что подписывайтесь!

Интересным проектом стал туристический бренд Terra Bashkiria, презентация которого состоялась в Уфе. Фото glavarb.ru

В сфере медиа тоже были любопытные новости. Так, в республике по инициативе тогда еще президента ТПП РБ Азата Фазлыева открылся деловой портал RBToday.ru, который по замыслу учредителя должен стать «настольным изданием» руководителей и бизнесменов. Правда, сам Фазлыев в декабре покинул свой пост, «потому что в республике сменилось руководство». Другой деловой ресурс – «РБК-Уфа» – летом сменил собственника. Франшиза от «Башинформа» перешла бизнесмену Андрею Назарову, уроженцу Сибая. Подробности сделки он рассказал в интервью нашему корреспонденту. С 1 сентября заработала новая редакция. Большинство прежних журналистов «РБК-Уфа» ушли в «Башинформ». Ростислав Мурзагулов, вернувшийся в Уфу с Радием Хабировым, возглавил совет директоров АО «Башинформ». Ему поручили из информагентства, ИД «Башкортостан» (сотрудники которого зимой жаловались на зарплаты), ГУП ТРК «Башкортостан», киностудии «Башкортостан», ГКУ «Информационные технологии» и АО «Спутниктелеком» построить медиахолдинг «Башмедиа» — аналог казанского «Татмедиа».

Еще одним интересным проектом стал туристический бренд Terra Bashkiria, презентация которого состоялась в Уфе. В целом общественность республики приняла разработку студии Paradox Box. Положительно оценил проект и Рустэм Хамитов. Однако некоторые моменты вызвали вопросы у пользователей соцсетей. Арт-директор компании-разработчика бренда Ильшат Байбурин в беседе с корреспондентом «Реального времени» рассказал, как он выполнял заказ Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму и сколько на нем заработал. Позже Байбурин запустил флешмоб «Живые шиханы» в поддержку известных гор. Акция опять же вызвала неоднозначную реакцию.

Наши журналисты первыми узнали, что Юрий Пустовгаров, возглавлявший «Кумертауское авиационное производственное предприятие», в прошлом глава ТПП РБ и вице-премьер республики, возглавит «Казанский вертолетный завод». Что собственно и случилось.

Последние месяцы года вся Башкирия обсуждает подробности кейса «Шурыгина в погонах». В Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги (дознавателя) в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы. Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех фигурантов дела.

В октябре десант «Реального времени» высадился в Уфе. Выездная редакция нашей интернет-газеты побывала на IV Форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Репортаж с места событий, любопытные новости, интервью с яркими участниками конференции и т.п. можно почитать в нашем издании.

В Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги (дознавателя) в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Фото: twitter.com/sledcom_rf

Многие процессы и явления нашли свое отражение в «Реальном времени». Более того, для удобства в нашей интернет-газете была создана специальная вкладка, посвященная Башкортостану. Постоянно стала выходить подборка «Башкирская неделя». Исторические и краеведческие очерки об Уфе, Башкирии и башкирах надежно «прописались» на страницах «Реального времени». Были интервью с известными бизнесменами, политиками, общественными деятелями. Аналитика – «фишка» нашей интернет-газеты – тоже была широко представлена. Читатели могут ознакомиться с рейтингами региональных элит, компаний, недвижимости, зарплатами чиновников, депутатов, гонорарами музыкантов, индексами, активностью госслужащих и парламентариев в различных направлениях (отдельное спасибо политологу Дмитрию Казанцеву), прочитать обзоры вузов, медучреждений, благотворительных фондов, бюджетов, рынков и др.

Поскольку мы освещаем Поволжье, то все подается в сравнении с другими регионами ПФО, в том числе с Татарстаном. Насколько «башкирская тема» оказалась востребована, можно судить по реакции наших читателей, бурным дискуссиям в комментариях, звонках из Уфы в редакцию и отдельным журналистам. Попытки повлиять на содержание текстов, вероятно, будут предприниматься и дальше. Но наша позиция, основанная на фактах и не зависимая от региональных элит, всегда остается неизменной.

2019 год ожидается интересным. «Реальное время» будет дальше следить за событиями в различных уголках республики и радовать вас новыми аналитическими обзорами, новостями, репортажами, интервью, очерками и колонками.

Надо отметить, что по итогам 2017 года наши читатели посчитали самым интересным событием… выход фильма «Бабич». Предлагаем теперь вместе определить, что самое важное произошло в Башкирии в 2018 году.

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