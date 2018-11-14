Зеркало для героя. Соберет ли Ростислав Мурзагулов из осколков госмашины Башкирии медиа-империю

Медиа-строительство по-уфимски. Как из пяти убыточных предприятий создать аналог «Татмедиа»

С приходом в Башкирию нового руководителя, Радия Хабирова, в братской республике началась перезагрузка госаппарата. Одной из сфер, которые затронут изменения, станут государственные СМИ. Роль медиареформатора возложена на члена «красногорской» команды Хабирова — Ростислава Мурзагулова. В конце октября стало известно, что в Башкортостане появится аналог «Татмедиа» — крупный государственный холдинг, который должен объединить ключевые региональные медиаактивы. Какое хозяйство достанется управленцу со стажем и из чего будут строить «рупор башкирской пропаганды», разбиралось «Реальное время».

Большой башкирский брат «Татмедиа»

30 октября временный исполняющий обязанности главы Башкортостана Радий Хабиров назначил своего бывшего заместителя по работе в администрации подмосковного Красногорска Ростислава Мурзагулова главой совета директоров госпредприятия АО «Башинформ». Помимо этого Хабиров подписал указ, в соответствии с которым государственные СМИ, издательства, киностудии, предприятия по развитию коммуникационных технологий и связи будут объединены под координацией «Башинформа». По данным, которые приводит портал «Башинформ», в состав медиахолдинга войдут шесть госпредприятий. Это — ГУП «Телерадиовещательная компания «Башкортостан», ГУП «Издательский дом «Республика Башкортостан», а также ГКУ «Информационные технологии», АО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана», ГАУ «Киностудия «Башкортостан».

В Башкирии таким образом появится крупный государственный медиахолдинг на манер татарстанского «Татмедиа», а то и крупнее: сюда войдет и крупнейший местный телеканал «БСТ», а также предприятия, занимающиеся не напрямую работой с аудиторией, а созданием и обслуживанием инфраструктуры.

Аналитическая служба «Реального времени» решила изучить финансовые показатели компаний, которые окажутся в составе (или под руководством — точная правовая форма пока не называлась) холдинга. Мы не стали обсуждать с экспертами вопрос целесообразности создания подобных медиаконструкций. Мы просто решили посмотреть на проблему через призму отчетности.

Главное издание республики по сути стало основным рупором башкирских властей. Здесь выросли многие известные журналисты, которые работают не только в республике, но и за пределами региона. Фото bashinform.ru



Скромный «Башинформ» и большие амбиции

Непосредственно акционерное общество «Информационное агентство «Башинформ», на базе которого и планируется создать мегахолдинг, зарегистрировано еще в мае 2002 года в Уфе, на улице Кирова, 45. Единственным учредителем с вкладом в 19,88 млн рублей выступает Министерство земельных и имущественных отношений Башкортостана.

Хотя само информагентство, разумеется, намного старше. Оно ведет свою славную историю с 1992 года, когда было создано издание «Версия». В 1997 году в интернете на доменном имени bashinform.ru появился соответствующий сайт-визитка. Пожалуй, главное издание республики по сути стало основным рупором башкирских властей. Здесь выросли многие известные журналисты, которые работают не только в республике, но и за пределами региона.

Выручка предприятия в 2017 году достаточно скромная, составила она всего 29,5 млн рублей. За год до этого, в 2016 году, она составляла 32 млн рублей, а в 2015 году — 32,8 млн рублей. Себестоимость продукции и услуг «Башинформа» при этом в два с лишним раза больше. Последние 3 года она держалась на уровне 63 млн рублей, что в итоге давало убыток от продаж в размере около 30 млн рублей. В 2017 году, например, убыток от продаж составил 33,9 млн рублей. Их, впрочем, полностью компенсировали «прочие доходы». В результате у компании стабильная чистая прибыль, хоть и в микроскопическом размере, 39 тысяч в 2015 году, 36 тысяч в 2016 году и 53 тысячи в 2017 году.

Что касается госзаказов — то их у «Башинформа» немного, и связаны они по большей части не с основной деятельностью предприятия. В 2017 году компания выступила заказчиком лишь по одному госзаказу на 1,9 млн рублей на капремонт кровли здания Подрядчиком выступило ООО «НПК «Уралсибстрой». Поставщиком «Башинформ» стал в четырех заказах на 3,25 млн рублей, крупнейший из них — от Агентства печати Башкортостана на аренду нежилых помещений и возмещение стоимости коммунальных услуг на 2,3 млн рублей. Отметим, сами чиновники ведомства, включая руководителя агентства по печати и СМИ РБ Бориса Мелкоедова, сидят на четвертом этаже здания «Башинформа».

На данный момент «Башинформ» больше всего известен как главный государственный новостной портал региона. Большинство предприятий, которыми будет управлять юрлицо информационного агентства, обладают гораздо более значительными финансовыми показателями. Правда, почти все эти компании объединяет одно — убыточность.

Государственное унитарное предприятие «Телерадиокомпания «Башкортостан» является юридическим лицом главного телеканала региона «БСТ» и еще нескольких теле- и радиостанций. Фото bashinform.ru

Три убыточных «Башкортостана»

Государственное унитарное предприятие «Телерадиокомпания «Башкортостан» является юридическим лицом главного телеканала региона «БСТ» («Башкирское спутниковое телевидение») и еще нескольких теле- и радиостанций. Среди них, например, музыкальный телеканал «Курай», детский телеканал «Тамыр», а также радиостанции «Юлдаш», «Ашкадар» и «Спутник ФМ». Само предприятие было зарегистрирована в декабре 2001 года в Уфе, на улице Гафури, на этой улице, находится и здание уфимского телецентра.

У компании 402,3 млн рублей основных средств (примечательно, что за 2 года показатель снизился почти на 100 млн рублей), а уставной капитал равен 100,1 млн рублей. Выручка компании относительно стабильна, в 2017 году она составила около 103 млн рублей. Стабильна, правда, и себестоимость продукции, при этом она примерно в семь раз больше выручки. Показатель в 2017 году составил около 690 млн рублей. Как результат — убыток от продаж, в размере 586,4 млн рублей. Графа «прочие доходы», как и в случае с «Башинформом», компенсирует эту сумму, она равна 595 млн рублей, в результате — небольшая чистая прибыль, в размере 207 тысяч рублей. Госзаказов у ТРК «Башкортостан» заметно больше, чем у «Башинформа» — 165 на 37 млн рублей, в качестве заказчика (крупнейшие — на сумму около миллиона с ООО «Глобальные системы» на поставку мобильных комплектов и комплекта осветительного оборудования) и 6 на 2,7 млн рублей в качестве поставщика (крупнейший — от «Башкирэнерго» на производство и размещение видеоматериалов в эфире канала «БСТ» на 700 тысяч).

Напомним, в начале прошлого года ГУП ТРК «Башкортостан» возглавил Рустам Зарафутдинов. Одним из серьезных испытаний для него стал прозвучавший лозунг в прямом эфире «БСТ»: «Раз, два, три. Хамитов, уходи». Руководство канала возложило ответственность на неких хакеров. Более того, Зарафутдинов на базе своего холдинга запустил проект bash.news — своеобразный конкурент «Башинформу». Как теперь будут уживаться оба портала под одной крышей, остается только догадываться.

В начале прошлого года ГУП ТРК «Башкортостан» возглавил Рустам Зарафутдинов. Фото gorobzor.ru

Другое государственное унитарное предприятие, которое будет управляться «Башинформом», — «Издательский дом «Республика Башкортостан». Оно зарегистрировано в апреле 2001 года, на улице 50-летия Октября. На данный момент ГУП объединяет около ста республиканских и муниципальных СМИ.

Основные средства предприятия составляют 130 млн рублей, уставный капитал — в три раза меньше этой суммы, 44,1 млн рублей. При этом у предприятия довольно большая кредиторская задолженность — 178 млн рублей, что в четыре раза больше уставного капитала. Выручка в 2017 году составила 542,5 млн рублей, себестоимость — 580,7 млн рублей. Как и в случае с двумя выше упомянутыми компаниями, убыток от продаж в размере 321,5 млн рублей компенсируется графой «прочие доходы» в размере 355,4 млн рублей, в итоге чистая прибыль в размере 4,9 млн рублей. Госзаказов у издательского дома еще больше, чем у ТРК «Башкортостан» — 218, на сумму в 183 млн рублей, в качестве заказчика (крупнейшее — ООО «Строй-К», на поставку газетной бумаги — на 14 и 10,7 млн рублей), 206 на 31,5 млн рублей — в качестве подрядчика (крупнейшие — от администраций Стерлитамака и Салавата, на публикацию информации на страницах печатного издания, на 4,5 и 2 млн рублей).

Другое предприятие с названием «Башкортостан», на этот раз киностудия, представляет собой государственное автономное учреждение. Зарегистрировано оно было только в конце ноября 2017 года, учредитель — Министерство культуры Башкортостана. Правопредшественником является ГУП «Киностудия «Башкортостан» — это предприятие было зарегистрировано в августе 2006 года, в учредителях значились Минземимущество и Министерство культуры и национальной политики. Бухгалтерская отчетность предприятия есть, соответственно, только до 2016 года. Тогда объем основных средств составлял 65,2 млн рублей, уставный капитал — 47 млн рублей. Выручка предприятия в 2016 году составляла 7,6 млн рублей, а себестоимость продукции — 58,9 млн рублей. Прочие доходы составили 71,5 млн рублей, а чистый убыток — 16,6 млн рублей.

Что касается госзаказов, то их тут совсем мало: в 2017 году в качестве заказчика издательский дом опубликовал пять заказов на 728 тысяч рублей (крупнейший, на 500 тысяч, с ООО «Живая Лента» на продвижение фильма «Бабич»), в качестве подрядчика у киностудии один заказ на миллион рублей, от молодежного культурного центра Дуванского района, на услуги учреждений клубного типа.

«Издательский дом «Республика Башкортостан» объединяет около ста республиканских и муниципальных СМИ. Фото mkset.ru



Тайны «Информационных технологий» и доходный «Спутниктелеком»

Еще одно предприятие в составе будущего «Башинформа» — ГКУ «Информационные технологии». Оно зарегистрировано в апреле 2016 года в Уфе, на улице Пушкина. Предприятие обеспечивает деятельность информационных систем органов власти, а также функционирование системы «Открытая республика». Единственным учредителем «Информационных технологий» выступает Госкомитет Башкортостана по информатизации. Бухгалтерской отчетности учреждения в системе «Картотека» обнаружить не удалось. Есть, впрочем, информация о госконтрактах. Предприятие в 2017 году являлось только заказчиком, было заключено 63 контракта на 105,9 млн рублей. Крупнейший из них — с ГУП «Центр информационно-коммуникационных технологий Башкортостана» — на 29 млн рублей: на функционирование и развитие комплекса финансовой системы региона.

Предприятие, занимающееся строительством телекоммуникационных объектов — АО «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» (или «Спутниктелеком»), было зарегистрировано в мае 2004 года на улице Сагита Агиша. У акционерного общества 82 учредителя в основном комитеты по управлению собственностью различных муниципальных образований Башкортостана. Крупнейший акционер — Минземимущество Башкортостана (25,49%), «Башинформсвязь» (17,84%) и Комитет по управлению муниципальной собственностью Уфы (11,47%).

Объем основных средств компании составляет 137 млн рублей. Уставный капитал равен 196 млн рублей. При этом компания менее убыточная, чем вышеуказанные государственные предприятия. В 2017 году, к примеру, выручка составила 230,7 млн рублей. Себестоимость была 176 млн рублей. Соответственно, валовая прибыль оказалась равна 54,5 млн рублей, а чистая прибыль — 26,4 млн рублей.

В качестве заказчика предприятие провело 19 торгов на 24,9 млн рублей, но ни одного контракта, согласно данным системы «Спарк-маркетинг», так и не было заключено. Поставщиком предприятие стало в четырех контрактах на 171,8 млн рублей. Основная масса из них, впрочем, пришлась лишь на один заказ — от ПАО «Башинформсвязь». Заказ касался вывода на внешний аутсорсинг функций по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования эфирного теле- и радиовещания. Стоимость заказа — 170,2 млн рублей.

показатели в тыс. руб., на 2017 год АО «ИА «Башинформ» ГУП ТРК «Башкортостан» ГУП «Издательский дом «Башкортостан» ГУП «Киностудия «Башкортостан»н» (2016) АО «Спутниктелеком» ГКУ РБ «Информационные технологии» Уставный капитал 19.885 100.693 44.119 46.940 196.157 нет данных Основные средства 37.599 402.347 130.194 65.230 137.258 нет данных Кредиторская задолженность 1.238 17.048 178.314 7.225 11.128 нет данных Выручка 29.508 103.300 542.482 7.583 230.718 нет данных Валовая прибыль -33.906 -586.382 -38.199 -51.292 54.548 нет данных Чистая прибыль 53 207 4.901 -16.558 26.412 нет данных Число госзаказов в качестве заказчика, штук 1 165 218 5 0 63 Сумма госзаказов в качестве заказчика, тыс. руб. 1.900 37.134 183.051 728 0 105.907 Число госзаказов в качестве подрядчика, штук 4 6 206 1 4 0 Сумма госзаказов в качестве подрядчика, тыс. руб. 3.254 2.717 31.464 1.000 171.754 0

«Татмедиа» и «Башинформ»: похожие, но разные



Как уже говорилось, вероятно, в Башкортостане на базе вышеупомянутых компаний будет создан аналог татарстанского АО «Татмедиа». Татарстанский холдинг был основан в октябре 2007 года и зарегистрирован в Казани на улице Академической, 2. Единственным учредителем с вкладом в 251,7 млн рублей является Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана.

Основные средства предприятия составляют 612 млн рублей (за последние 3 года этот показатель стабильно снижается: в 2016 году он составлял 686 млн рублей, в 2015 году — 829 млн рублей, а в 2014 году — 847 млн рублей). Уставный капитал вот уже третий год подряд равен 1,03 млрд рублей, при этом размер кредиторской задолженности — 165,4 млн рублей.

Выручка предприятия составляет 1,46 млрд рублей, себестоимость работ — 1,19 млрд рублей. Однако еще 434 млн рублей потрачено на управленческие расходы, в результате — убыток от продаж в размере 202 млн рублей и чистый убыток в размере 8 млн рублей.

В 2017 году «Татмедиа» стало заказчиком по 156 госзаказам на общую сумму в 324,2 млн рублей. Крупнейший из них заключен с ООО «Татарстан 24» на 50,2 млн рублей на оказание услуг СМИ по распространению производственной информации. Подрядчиком «Татмедиа» стало в 74 госконтрактах на общую сумму в 446,2 млн рублей. Крупнейшие из них — от Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. Например, заказ на 319,5 млн рублей — на создание и распространение социально значимой и общественно-политической информации.

Если попытаться суммировать показатели всех предприятий, которые должны войти в «Башинформ», и сравнить с «Татмедиа», то выяснится, что компании получатся довольно похожими. Отдельные их показатели, впрочем, сильно различаются.

По уставному капиталу и выручке заметное преимущество у «Татмедиа». Фото kazan.ros-spravka.ru

Больше всего «Татмедиа» и планируемый «Башинформ» похожи по показателю основных средств: у «Татмедиа» показатель равен 612,4 млн рублей, у «суммарного «Башинформа» — 772,6 млн рублей. У будущего «Башинформа» больше и кредиторская задолженность — 214,9 млн против 165,4 млн рублей у «Татмедиа».

А вот по уставному капиталу и выручке заметное преимущество у «Татмедиа». Уставный капитал татарстанского медиагиганта равен 1,03 млрд рублей, в то время как суммарный уставный капитал компаний, которые будут управляться «Башинформом», равен лишь 408 млн рублей. Выручка «Татмедиа» в 2017 году составила 1,46 млрд рублей, а компаний «Башинформа» — 914 млн рублей.

Интересно при этом, что у компаний «Башинформа» зафиксирован значительный валовый убыток — 655 млн рублей. У «Татмедиа» же зафиксирована валовая прибыль в размере 267 млн рублей. Тем не менее, благодаря значительным «прочим доходам», у предприятий «Башинформа» — чистая прибыль в размере 15 млн рублей, а у «Татмедиа» — чистый убыток в размере 8 млн рублей.

Что касается госзаказов, то тут заметно, что затраты будущего холдинга «Башинформ» примерно такие же, как у «Татмедиа», а вот объем полученных контрактов — в два раза меньше. В качестве заказчика предприятия «Башинформа» в 2017 году заключили 452 контракта на 328,7 млн рублей, против 156 контрактов на 324 млн рублей у «Татмедиа». А вот по полученным подрядам «Башинформ», хотя и трехкратно опережает «Татмедиа» по числу контрактов, двукратно отстает по их сумме. У «Башинформа» — 221 контракт на 210 млн рублей в качестве подрядчика, у «Татмедиа» — 74 контракта на 446 млн рублей.

Цифры эти, конечно, являются лишь примерными, особенно что касается показателей бухгалтерской отчетности. В «Татмедиа», например, не входят некоторые предприятия, аналоги которых должны войти в новый медиахолдинг Башкортостана. У показателей компаний, которые войдут в «Башинформ», в свою очередь, есть свои оговорки. Как уже говорилось, показатель киностудии «Башкортостан» — не 2017, а 2016 года (так как предприятие сменило юрлицо, и полного показателя 2017 года нет), а показатель «Информационных технологий» просто не раскрывается.