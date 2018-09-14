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Промышленность

В соцсетях обсуждают смену дизайна «Соды»

19:19, 14.09.2018
В соцсетях обсуждают смену дизайна «Соды»

Сегодня в соцсетях активно обсуждают смену дизайна упаковки пищевой соды. Пользователи «ВКонтакте» и Twitter решили, что речь идет о продукции Башкирской содовой компании.

Посты сопровождаются комментариями в духе: «Ушла эпоха!»

Смена дизайна действительно произошла, однако у продукции ПАО «Крымский содовый завод».

«Крымсода» ранее тоже выходила в белой пачке с более простой полиграфией.

Напомним, что этим летом рекламное агентство InDaNet рассказало о продвижении соды от БСК в соцсетях. Рекламщики отмечали выгодный стиль упаковки соды из Стерлитамака, который позволяет использовать моду на советский стиль и качественные вещи из прошлого.

ПромышленностьТехнологииМедиа Башкортостан
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