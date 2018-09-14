В соцсетях обсуждают смену дизайна «Соды»

Сегодня в соцсетях активно обсуждают смену дизайна упаковки пищевой соды. Пользователи «ВКонтакте» и Twitter решили, что речь идет о продукции Башкирской содовой компании.

Посты сопровождаются комментариями в духе: «Ушла эпоха!»

По слухам, российская Сода кардинально изменила дизайн. Если это действительно так, то производитель сменил лаконичность и знакомость на вычурную пошлость. А конкуренты могут начать продавать соду в упаковочках, зарифмованных со старым фирстилем, и забрать себе рынок pic.twitter.com/yakj8K6xK4

— Oleg Petrenko (@oopetrenko) 14 сентября 2018 г.

Когда сода в магазине перешла на тёмную сторону. pic.twitter.com/kO6kb5nyTE

— olyabram (@la_knop) 14 сентября 2018 г.

Ну вот и все pic.twitter.com/CikKNH2oqM

— тащ майор (@dallas702) 14 сентября 2018 г.

Смена дизайна действительно произошла, однако у продукции ПАО «Крымский содовый завод».

«Крымсода» ранее тоже выходила в белой пачке с более простой полиграфией.

Напомним, что этим летом рекламное агентство InDaNet рассказало о продвижении соды от БСК в соцсетях. Рекламщики отмечали выгодный стиль упаковки соды из Стерлитамака, который позволяет использовать моду на советский стиль и качественные вещи из прошлого.