SMM-специалист «Соды»: «Я зарабатываю не меньше 100 тысяч. Хотел бы зарабатывать больше 200 тысяч»

Как БСК наняла московского специалиста для продвижения соды в массы

В Башкирии продолжается война за шиханы между «Башкирской содовой компанией» и защитниками горы Торатау. Тем временем стерлитамакские промышленники наняли молодого SMM-специалиста Андрея Думского. Именно он стал автором и идеологом концепции продвижения «Это сода». В интервью парень рассказал о своей зарплате и весьма экстравагантных способах продвижения продукта.

— Ну для начала, нам интересно все про вас. Сколько лет, что заканчивали, вероисповедание, сексуальная ориентация, дети, жены, подруги?

— Мне 27 лет, институт бросил, ни в каких богов не верю, не та, которую принято считать традиционной, детей нет, подруги и друзья есть.

— Как вы относитесь к пиарщикам? Согласны ли вы с утверждением, что через пару лет те из них, кто не «поймет диджытол», должны сами уползти на помойку? Почему?

— На мой взгляд, те, кто до сих пор не понял диджытол, уже мертвы. Сам я диджытол понимаю с трудом, но хотя бы пытаюсь проникнуть в это тайное знание, поэтому даю сам себе отсрочку до перехода на пенсию. Считаю, что дело на самом деле не в конкретном диджытоле, а в адекватном понимании, что происходит с современным обществом и где вообще оно находится (в соцсетях).

— Сколько человек работает в агентстве, на которое вы трудитесь? Как туда попали?

— Однажды мне написал мой бывший начальник и спросил, есть ли время на фриланс. Немного помешкался, но сказал, что найдется. Мы встретились в кофейне возле метро. Я знал, что он собирается предложить мне какой-то проект, но не знал, что именно это будет. После недолгой беседы он спросил: «Ты же знаешь, что такое сода? Которая в оранжевой пачке? Вот им нужен SMM!». Я сразу же согласился. Тем более мне понравилась модель, по которой существует агентство InDaNet — работа большинства копирайтеров происходит удаленно, в офисе, если честно, я до сих пор у них ни разу не бывал.

«Взрыв, буря! Я сразу смекнул, что для соды будет хорошо абсолютно все. В голове мелькали различные способы ее применения, пальцы по клавиатуре уже отбивали рубрикатор. Это был один из лучших вечеров в моей жизни». Фото vk.com/etosoda



— Как началось сотрудничество с «Содой»? Вас вызвал клиентский менеджер и сказал: «давай»? Какие были мысли в тот момент? Это же еще более тоскливо чем смм-ить для «Газпрома».

— Взрыв, буря! Я сразу смекнул, что для соды будет хорошо абсолютно все. В голове мелькали различные способы ее применения, пальцы по клавиатуре уже отбивали рубрикатор. Это был один из лучших вечеров в моей жизни.

— Вы помните, когда к вам пришло понимание, что SMM «Соды» — это успех? Что вы тогда почувствовали и подумали?

— У меня ни на секунду даже сомнения не возникло, что «Соду» ожидает успех. Ее же любят все, способов применения — просто сотни.

— Много людей знают о том, что именно вы стоите за проектом «Соды»?

— Все мои друзья.

— Как устроена редакторская работа на проекте? Сколько людей его делает? Как построено согласование? Делаете ли вы контент-планы, показываете ли заранее тексты? Или вам просто сказали «жги!» и вы начали жечь?

— Все посты согласовываются с заказчиком. Раз в месяц я присылаю готовый контент-план. Честно говоря, правок практически не присылают, почти всегда просто говорят «Ок», и это очень приятно. Я работаю в агентстве удаленно, поэтому мне сложно сказать о количестве человек. Но это, безусловно, команда. Корректор, таргетолог, модераторы, дизайнеры, мой начальник. Я точно просто не знаю!

— Недавно у «Соды» появились сторизы. Вопрос — зачем? Только ли как инструмент нагона трафика и посещений или как логичное развитие аккаунта?

— Сейчас мы только-только начали делать сториз и смотрим за эффектом от них. Это помогает очень сильно повысить вовлеченность аудитории, и люди реже пропускают наши посты, потому что мы напоминаем о них в сториз.

«Я решил фотографировать пачку соды в разных популярных туристических местах в мире: от площади Сан-Марко в Венеции до замка Нойшванштайн. Чутье меня не подвело, обе рубрики пользуются успехом. И вся команда агентства теперь ездит в поездки с пачками соды в чемоданах». Фото vk.com/etosoda



— Когда вам поручили «Соду» вы пошли чем-то вдохновляться? Про вещества не спрашиваем (нас читают дети и эфесбешники), но были ли какие-то кейсы, которые вам понравились? Вы ориентировались на какой-либо западный аналог? Поделитесь, когда и как пришло озарение?

— Когда я думал над рубрикатором, то в какой-то момент осознал, что для соды в общем-то будет хорошо абсолютно все, это же сода! Поэтому я решил, что нужно просто собрать все лучшее, что я встречал в мире SMM, и воплотить в соде. Например, есть популярный инстаграм-аккаунт, в котором на каждой фотке спрятан резиновый член, и подписчикам предлагается найти его. Я вдохновился им и сделал рубрику «#содаестьнакаждойкухне» — прячу на кухне пачку соды и предлагаю подписчикам найти ее на фотке. Еще вспомнил фильм «Амели», там подруга главной героини работала стюардессой и делала фотографии садового гнома в разных уголках планеты. Тогда я решил фотографировать пачку соды в разных популярных туристических местах в мире: от площади Сан-Марко в Венеции до замка Нойшванштайн. Чутье меня не подвело, обе рубрики пользуются успехом. И вся команда агентства теперь ездит в поездки с пачками соды в чемоданах.

— Зачем «Соде» вообще продвижение в соцсетях? Ее же так и так будут покупать.

— Да, разумеется, дело не в конкуренции. Скорее, тут речь идет об ответственном ведении бизнеса. Если вы бываете на порносайтах, то скорее всего видели баннеры, которые обещают, что всего одна чайная ложка пищевой соды в день поможет увеличить… Так вот, есть люди, которые на это ведутся. Употребляют соду пачками, чтобы что-то увеличить, похудеть или даже вылечить очень серьезные заболевания. На самом деле таким образом они могут только навредить себе. Наша задача — рассказать, как на самом деле соду использовать можно, а как — нельзя.

— Вы человек одного проекта или сможете также зажигательно пилить и для других?

— Я точно не человек одного проекта. Смогу пилить и для других. Все зависит от нескольких факторов, но основной — сколько свободы для творчества предоставит мне работодатель. Я умею не перегибать палку, но люблю при этом ходить по грани.

— Путин — красавчик?

— Как мужчина? Не могу назвать его красавчиком.

«Я точно не человек одного проекта. Смогу пилить и для других. Все зависит от нескольких факторов, но основной — сколько свободы для творчества предоставит мне работодатель». Фото vk.com/etosoda



— Сколько получает сммщик вашего уровня и сколько хотелось бы зарабатывать? Вы согласны, что эта профессия недооценена? С кем вы хотели бы поработать? И вообще — ваша работа и проект мечты?

— В среднем я обычно зарабатываю не меньше 100 тысяч рублей в месяц. В разные месяцы по-разному в зависимости от количества проектов. Хотел бы зарабатывать больше 200 тысяч, но пока не выходит. Верю в свое светлое финансовое будущее. Я действительно согласен с тем, что профессия недооценена. Многие хотят платить smm-щикам зарплату около 30—40 тысяч за полноценную офисную работу. При этом все уже давно переехало в соцсети, поэтому для многих проектов smm — это ключевой фактор, от которого зависит успех. Так почему же на самом главном заказчики стремятся сэкономить. Кроме того, я заметил, что у smm-щиков уже есть профессиональное заболевание — тревожность. Когда ты постоянно в ленте соцсетей, начинаешь бояться пропустить что-то важное, не выполнить срочную задачу, просто слишком долго находиться не онлайн. Лично я лечусь от этой болезни.

Так получилось, что я уже работаю с теми, с кем хотел бы: с «Содой» и Strelka Magazine, поэтому мне сложно представить, кто заинтересовал бы меня еще. Но не сомневаюсь, что такие яркие и необычные проекты еще появятся.

— Достаточно ли беспощаден Доктор БеПе (телеграм-канал «Беспощадный пиарщик», – прим. ред.)?

— Вполне достаточно.

— Ну и наш традиционный вопрос: есть ли у вас автомобиль? И если да, то какой?

— Я у мамы урбанист и считаю, что личному автомобилю не место в большом городе.

«Беспощадный пиарщик»