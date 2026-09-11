Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — 14%
Такое решение принял совет директоров регулятора на заседании 11 сентября
Центробанк оставил ключевую ставку на прежнем уровне — 14%. Такое решение принял совет директоров регулятора на заседании 11 сентября. Следующее заседание Совета директоров по ключевой ставке состоится 21 ноября.
Ранее в разговоре с «Реальным временем» эксперты делились прогнозами по ключевой ставке и ситуации в экономике. Евгений Надоршин из УК «Ингосстрах‑Инвестиции» полагал, что Центробанк сохранит ставку на прежнем уровне: хотя основания для повышения есть, сигналы регулятора и ожидания рынка скорее говорят о паузе. Он подчеркивал, что экономике грозит перегрев, а за ним неизбежно следует острый кризис, поэтому регулятору важно вовремя остановиться. При этом, по его словам, до гиперинфляции России далеко, а вот сценарий галопирующей инфляции с двузначным ростом цен вполне учитывается в планах ЦБ.
Гузель Проценко из «Альфа‑Форекс» тоже склонялась к паузе в смягчении политики. Она отмечала, что рублю помогают устойчивые цены на нефть (Urals держится в диапазоне 75–90 долларов), а запланированное сокращение операций по бюджетному правилу — с 6,5 до 2,5 млрд рублей в день — может сдержать ослабление валюты. В краткосрочной перспективе эксперт ожидала доллар в коридоре 83–89,5 рубля, евро — 96–103 рубля, юань — 12,3–13,2 рубля.
Андрей Порошин из Bitbanker, напротив, прогнозировал снижение ставки на 0,5 процентного пункта — с 14 до 13,5%. По его мнению, жесткая политика уже выполнила задачу по сдерживанию цен, а теперь главная опасность — переохладить экономику: бизнес нуждается в более доступных деньгах, особенно на фоне снижения инвестиционной активности. Порошин пояснял, что слова президента о «гипервсплеске» инфляции стоит воспринимать как описание уже предотвращенной угрозы, а не как прогноз: при текущей инфляции около 6% о гиперинфляции речи нет. Вместе с тем риски сохраняются — и если осенью рост цен продолжит замедляться, цикл снижения ставки может продолжиться, и к концу года показатель способен опуститься заметно ниже 14%.
Справка
«Реальное время» публикует хронологию динамики ключевой ставки с февраля 2022 года:
- 28 февраля 2022 года — повышение с 9,5 до 20% годовых;
- 11 апреля 2022 года — понижение с 20 до 17% годовых;
- 29 апреля 2022 года — понижение с 17 до 14% годовых;
- 27 мая 2022 года — понижение с 14 до 11% годовых;
- 10 июня 2022 года — понижение с 11 до 9,5% годовых;
- 21 июля 2022 года — понижение с 9,5 до 8% годовых;
- 16 сентября 2022 года — понижение с 8 до 7,5% годовых;
- 21 июля 2023 года — повышение с 7,5 до 8,5% годовых;
- 15 августа 2023 года — повышение с 8,5 до 12% годовых;
- 15 сентября 2023 года — повышение с 12 до 13% годовых;
- 17 октября 2023 года — повышение с 13 до 15% годовых;
- 15 декабря 2023 года — повышение с 15 до 16% годовых;
- 26 июля 2024 года — повышение с 16 до 18% годовых;
- 13 сентября 2024 года — повышение с 18 до 19% годовых;
- 25 октября 2024 года — повышение с 19.до 21% годовых (исторический максимум);
- 20 декабря 2024 года — сохранение на уровне 21% годовых;
- 14 февраля 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;
- 21 марта 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;
- 25 апреля 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;
- 6 июня 2025 года — понижение с 21 до 20% годовых;
- 25 июля 2025 года — понижение с 20 до 18% годовых;
- 12 сентября 2025 года — понижение с 18 до 17% годовых;
- 24 октября 2025 года — понижение с 17 до 16,5% годовых;
- 19 декабря 2025 года — понижение с 16,5 до 16% годовых;
- 13 февраля 2026 года — понижение с 16 до 15,5% годовых;
- 20 марта 2026 года — понижение с 15,5 до 15% годовых;
- 24 апреля 2026 года — понижение с 15 до 14,5% годовых;
- 19 июня 2026 года — понижение с 14,5 до 14,25% годовых.
- 24 июля 2026 года — понижение с 14,25 до 14% годовых.
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