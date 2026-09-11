Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — 14%

Такое решение принял совет директоров регулятора на заседании 11 сентября

Фото: Реальное время

Центробанк оставил ключевую ставку на прежнем уровне — 14%. Такое решение принял совет директоров регулятора на заседании 11 сентября. Следующее заседание Совета директоров по ключевой ставке состоится 21 ноября.



Ранее в разговоре с «Реальным временем» эксперты делились прогнозами по ключевой ставке и ситуации в экономике. Евгений Надоршин из УК «Ингосстрах‑Инвестиции» полагал, что Центробанк сохранит ставку на прежнем уровне: хотя основания для повышения есть, сигналы регулятора и ожидания рынка скорее говорят о паузе. Он подчеркивал, что экономике грозит перегрев, а за ним неизбежно следует острый кризис, поэтому регулятору важно вовремя остановиться. При этом, по его словам, до гиперинфляции России далеко, а вот сценарий галопирующей инфляции с двузначным ростом цен вполне учитывается в планах ЦБ.

Гузель Проценко из «Альфа‑Форекс» тоже склонялась к паузе в смягчении политики. Она отмечала, что рублю помогают устойчивые цены на нефть (Urals держится в диапазоне 75–90 долларов), а запланированное сокращение операций по бюджетному правилу — с 6,5 до 2,5 млрд рублей в день — может сдержать ослабление валюты. В краткосрочной перспективе эксперт ожидала доллар в коридоре 83–89,5 рубля, евро — 96–103 рубля, юань — 12,3–13,2 рубля.

Андрей Порошин из Bitbanker, напротив, прогнозировал снижение ставки на 0,5 процентного пункта — с 14 до 13,5%. По его мнению, жесткая политика уже выполнила задачу по сдерживанию цен, а теперь главная опасность — переохладить экономику: бизнес нуждается в более доступных деньгах, особенно на фоне снижения инвестиционной активности. Порошин пояснял, что слова президента о «гипервсплеске» инфляции стоит воспринимать как описание уже предотвращенной угрозы, а не как прогноз: при текущей инфляции около 6% о гиперинфляции речи нет. Вместе с тем риски сохраняются — и если осенью рост цен продолжит замедляться, цикл снижения ставки может продолжиться, и к концу года показатель способен опуститься заметно ниже 14%.

Дмитрий Зайцев