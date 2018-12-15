Слова года: «Губайдулла, прости господи, Тукай», «журналисты-слуги» и «нефартовые граффити»
Крылатые выражения-2018 по версии «Реального времени»: Фатих Сибагатуллин снова не подвел
«Реальное время» составило топы устойчивых речевых оборотов татарстанского, башкортостанского и федерального значения за последние 12 месяцев. Как и год назад, лидирует тема, связанная с национальным вопросом.
1. «Губайдулла, прости господи, Тукай»: переименование аэропортов
Невнятная инициатива Общественной палаты о переименовании российских аэропортов (точнее, об их «параллельном» наименовании) спровоцировала по-настоящему народное обсуждение достоинств кандидатур, предложенных «на местах». Но лучше бы она этого не делала.
Больше других переворачивался в своей профессорской усыпальнице Калининградского кафедрального собора Иммануил Кант, но досталось и победителям конкурса в Казани и Уфе — национальным поэтам Габдулле Тукаю и Мустаю Кариму. Журналист Олег Кашин в эфире «Эха Москвы» назвал обоих «фейками», а Казань — «в большей степени русским городом».
Постоянный автор «Реального времени» Марк Шишкин в своей колонке исследовал истоки идеи о «фейковости» национальных литератур и поразмышлял о неизбежности варианта «Тукай» как наименее конфликтного в Татарстане.
2. «Журналисты-слуги»: «Слуцкий-гейт»
Генератор мемов депутат Госдумы РФ Фатих Сибагатуллин порадовал нас и в 2018 году. Комментируя «Реальному времени» скандал вокруг обвинений еще одного депутата Госдумы РФ — Леонида Слуцкого — в приставаниях к представительницам СМИ, он заявил, что «журналисты — это слуги», а также посоветовал «прижать хвосты журналисткам».
Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко призвал однопартийца извиниться, но Сибагатуллин отреагировал (опять-таки через «Реальное время») на этот призыв еще резче: «Какого еще Ревенко вы мне суете? Я не знаю такого. Я одномандатник. Одномандатник — это не «Единая Россия». <…> Я от этой партии ничего не имел и иметь не хочу».
Чуть позже Фатих Саубанович все же отступил под партийным нажимом.
3. «Стоп МСЗ»: мусорные войны
Убеждать население поселка Осиново, микрорайона «Салават купере» и соседних местностей в безопасности мусоросжигательного завода, который компания АГК-2 (принадлежит «Ростеху» через РТ-Инвест) планирует построить поблизости, приезжали и мэр Казани, и чиновники Минстроя Татарстана, и экологи компании АГК-1, возводящей МСЗ в Подмосковье. Однако местные жители увещеваниям не верят и предлагают перенести безопасный завод в Боровое Матюшино.
Сейчас готовится новая территориальная схема строительства мусоросжигательного завода в Казани.
4. «Нефартовые граффити»: чемпионат мира по футболу
После поражения сборной Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Казани болельщики заподозрили: мурал лидера сборной на фасаде казанского дома — это не к добру. Годом ранее в казанском полуфинале Кубка конфедераций проиграла сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду, а во время мундиаля из розыгрыша вылетели последовательно аргентинцы с Лео Месси и бразильцы с Неймаром.
В столице Татарстана решили подсобить сборной России — и перед матчем со сборной Хорватии в 1/4 финала разместили на одном из домов портрет капитана «шашечных» Луки Модрича. Но не помогло — матч-то игрался не в Казани!
5. «Декретницы» против «Бахетле»: налог на самозанятых
Заявление владелицы «Бахетле» Муслимы Латыповой о недобросовестной конкуренции со стороны «мамочек в декрете», пекущих торты на заказ «в квартире, гаражах и банях, где есть домашние животные», вызвало возмущение не только самих «мамочек», но и многих других мелких предпринимателей и просто сочувствующих: «Государство практически не оказывает декретницам социальной поддержки, а службы соцзащиты советуют им не выпрашивать пособия, а как раз идти «пилить ногти и клеить ресницы».
Спустя полгода вопрос получил развитие на федеральном уровне. Председатель комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил карать самозанятых за неуплату налогов штрафами в размере их дохода — и получил свою порцию народного гнева.
Так или иначе, уже в ноябре президент РФ Владимир Путин подписал разработанный в Госдуме закон «о налоге на самозанятых», предусматривающий проведение налогового эксперимента с 2019 по 2028 год в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области.
6. «#Айда за кубком» и «Кубок Татарина»: победа «Ак Барса»
Уходящий год создал Зинэтуле Билялетдинову идеальный момент для завоевания пятого тренерского «золота» (и четвертого — с «Ак Барсом»): армейцы Питера и Москвы оказались морально и физически опустошены после победы сборной России на южнокорейской Олимпиаде — а их в ее составе было 23 человека из 25. «Барсов» же тренеры национальной команды проигнорировали, и это тоже послужило для них неплохим психологическим стимулом.
В итоге казанцы взяли «чашку» без вопросов, в финале Кубка Гагарина уверенно разобравшись с ЦСКА в пяти матчах. Ну а Билл заслуженно был признан лучшим тренером КХЛ сезона 2017/2018.
7. «Родителей — на колени»: Рафиса Бурганова «неправильно истолковали»
В августе этого года министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов сказал коллегам фразу «внутреннего пользования», которая, однако, моментально разошлась в медиапространстве. Чиновник заявил: «Не надо говорить, что мы ничего не можем. Когда надо, один классный руководитель может на колени поставить любого родителя. На колени!». Сделал он это на педконференции в Набережной Челнах, рассуждая, понятно, о пресловутом языковом вопросе.
Казанский Кремль устами своего представителя Лилии Галимовой сообщил позднее, что слова Бурганова были вырваны из контекста и неправильно интерпретированы, но это уже не помогло. Некоторые российские издания вышли с заголовками вроде «Власти Татарстана душат русский язык и ставят родителей на колени», а прокуратура РТ сообщила о решении проверить высказывания министра (правда, нарушений чьих-либо прав в них так и не нашла).
8. «Станция «Дубравная»: чемпион по переносам запуска в эксплуатацию
Сдачу последней станции первой ветки казанского метрополитена переносили несколько раз (изначально ее открытие планировалось в 2015 году, а из более поздних сроков сдачи назывались конец 2017 года, 9 мая и 12 июня 2018-го) — и сдали, прямо как в старые добрые времена, 30 августа, на День республики.
Закрытие этого «гештальта» стало для многих поводом к тому, чтобы порассуждать о целесообразности строительства второй ветки метро. Свою точку зрения на будущее казанского общественного транспорта, в том числе метро, высказал и наш колумнист Тимур Ямашев.
Пока же Татарстан планирует выделять на строительство метро в Казани по 1 млрд рублей в 2019—2021 гг.
9. «Халяльная свинина»: продукт-оксюморон от «Челны-мясо»
Казус со свининой, «разрешенной» к употреблению в пищу мусульманам, едва не вылился в международный скандал. В итоге у повинного в нем ООО «Челны-мясо» отозвали сертификат на халяль, а «человеческий фактор», на который в компании переложили вину, обнаружился в лице заместителя директора. Последнего управление ФАС по РТ оштрафовало аж на 4 тысячи рублей.
10. «Зулейха открывает глаза»: сериал в Казани
Натурные съемки сериала по нашумевшему в свое время роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» прошли в этом году в Лаишевском районе Татарстана и в Казани. Съемки у главного здания Казанского федерального университета вызвали особенно горячий отклик в соцсетях — благодаря завезенной на Кремлевскую грязи и автотранспорту, не соответствующему историческим реалиям романа.
Тем временем спектакль Башкирского драматического театра по этому роману был выдвинут на театральную премию «Золотая маска» в шести номинациях. Кроме того, в симпатиях к произведениям Яхиной неожиданно признался премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Кроме того:
- «Пять лет ничего не трогать» (президент Татарстана Рустам Минниханов на Гайдаровском форуме)
- «Зеленая папка»: продолжение
- «Мергасовский дом»
- «Ливневка в Сочи»
- «Ночной таран»
- «Космодром «Восточный»
- «Здунов и Дагестан»
- «Концлагерь для подростков» в Казани
- «Марҗа» и «Марҗа түгел»
- «Лебедь Одиллия»
- «Татарская принцесса» (Алина Загитова)
- «Камское море» (открытие пляжа в Лаишево)
Топ-10 слов и выражений 2018 года в Башкортостане
- 1. «Радияактивность»
- 2. «Шиханы»
- 3. «Шурыгина в погонах»
- 4. «Терра Башкирия»
- 5. «Темясово, Сибай и Белорецк» (конфликты «с межэтнической окраской»)
- 6. «Красногорские»
- 7. «#Салаватнебандит»
- 8. «Усы Хамитова» (исчезновение телеграм-канала, а через пару месяцев — уход и самого обладателя усов)
- 9. «У кого курай длиннее»
- 10. «Инцидент менеджмент»
Слова и выражения 2018 года в России
- «Пенсионная реформа»
- «Шпиль», «Солберецкий собор» и «Новичок»
- «Павел Грудинин»
- «Ваших родителей не просили рожать»
- «Мамаево кокорище»
- «Майский указ» и «Войти в пятерку» (крупнейших экономик мира)
- «Токсичный»
- «Макарошки»
- «Зимняя вишня», «Кемерово, мы с тобой» и «200 бузотеров»
- «Мусорные бунты»
- «Харассмент» и «Домагиваться»
- «Мундиаль»/«Чеэм», «Нога Акинфеева» и «Россия ох…на!»
- «Монеточка»
- «Новое величие»
- «Мы попадем в рай, а они сдохнут»
- «Бабченко» и «Земля стекловатой»
- «Блокировка Телеграма»
- «Конор — Хабиб»
- «Керченский стрелок»
- «Не КАНТовать»
- «Дуэль» и «Сочная отбивная»
- «Эскроу-счет»
- «ЧВК «Вагнер»
- «Шипы» отменили»
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