Оборот розничной торговли в Татарстане вырос на 7,2%

За первое полугодие 2026 года оборот составил 928,3 млрд

Фото: Динар Фатыхов

Оборот розничной торговли в Татарстане за первое полугодие 2026 года составил 928,3 млрд рублей. Это на 7,2% выше показателей аналогичного периода 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга республики.

Сегодня в регионе работает около 18 тыс. торговых объектов, включая 1 411 нестационарных и 181 мобильный. Особое внимание уделяется новому федеральному закону, который вводит понятие «мобильный торговый объект». Это нестационарный объект на транспортном средстве, который может перемещаться. Также закон требует включать такие объекты на частных землях в схему размещения.

В Татарстане уже реализуется мера поддержки для автолавок на отдаленных территориях. Организации потребительской кооперации получают компенсацию затрат на горюче-смазочные материалы. Программа охватывает сельские населенные пункты, удаленные от районных центров более чем на 11 километров.

Ранее сообщалось, что для российского бизнеса хотят восстановить ставку НДС в 20% и порог освобождения на УСН.

Алсу Сабирзанова