Экс-глава администрации Хамитова прошел в Госсобрание Башкирии от «Патриотов России»

Бывший руководитель администрации главы Башкирии Владимир Нагорный победил на выборах в Госсобрание — Курултай РБ по 7 одномандатному округу.

Согласно данным ЦИК Башкирии, он набрал 3 109 голосов.

Напомним, что Нагорный в июне покинул пост главы администрации Хамитова. В июле, незадолго до начала избирательной кампании, он выдвинулся в Курултай от «Патриотов России».

Подробнее о результатах выборов в Госсобрание РБ читайте в материале «Реального времени».