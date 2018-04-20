В БСК назвали популизмом обещание Хамитова сохранить Шиханы

В Башкирской содовой компании (БСК) назвали популизмом слова главы РБ Рустэма Хамитова о невозможности снять охранный статус с шиханов Торатау, Юрактау и Куштау. В комментарии компании говорится, что слова об альтернативных источниках сырья являются «фантазиями».

«Вместо ответственной позиции и способности принимать решения звучат, с одной стороны, недостоверные сведения, с другой — популистские лозунги», — цитирует сообщение БСК «Коммерсант».

В компании подчеркнули, что имеется петиция за подписью нескольких тысяч жителей Стерлитамака, выступающих за право БСК начать разработку известняка на шиханах, признанных природными памятниками.

Напомним, что накануне глава Башкирии на прямой линии с жителями республики пообещал сохранить уникальные горы. Он заявил, что они имеют сакральную ценность для многих башкортостанцев.