Виталию Мутко представили концепцию проекта «Новая Портовая»

Проект предполагает превращение бывшей промзоны почти в центре Казани в один из главных драйверов роста города с прямым выходом к Волге

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин представил концепцию развития территории «Новая Портовая» генеральному директору АО «ДОМ.РФ» Виталию Мутко в ходе его рабочей поездки в Казань, передает пресс-служба мэрии города.

Метшин подробно рассказал о проекте, после чего вместе с руководителем ДОМ.РФ они ознакомились со строящимися объектами и оценили ход строительства и готовность одного из первых объектов мастер-плана — жилого комплекса «Яналиф». Первая очередь ЖК была введена в эксплуатацию в январе этого года. Также разработана концепция первых общественных пространств «Новой Портовой» — «Сады портовой бухты» для ЖК «Яналиф».



пресс-служба мэрии Казани

Глава ДОМ.РФ отметил, что самый сложный период для строительной отрасли пройден, однако ключевым вопросом остается доступность длинных и дешевых денег. По его словам, для таких проектов, как «Новая Портовая», нужны более гибкие механизмы финансирования инфраструктуры, а не универсальные шаблоны.

— Худшие времена для стройотрасли, когда ключевая ставка достигала 21%, уже прошли, но вопрос доступности длинных и дешевых денег для инфраструктурных проектов остается ключевым. У ДОМ.РФ есть целый набор программ поддержки, но, как показывает практика, не все они универсальны для разных городов и разных задач. «Новая Портовая» — наглядный пример того, что качество городской среды и комфорт для будущих жителей напрямую зависят от того, насколько гибко мы умеем финансировать инфраструктуру. Нам нужно вырабатывать более гибкие механизмы, которые будут отвечать реальным потребностям конкретных территорий, а не подгонять города под шаблон, — подчеркнул Виталий Мутко.

Напомним, «Новая Портовая» — одна из самых масштабных площадок редевелопмента в России. В будущем на 287 га вблизи речного порта в Казани должен появиться многофункциональный район с жилыми кварталами, социальной инфраструктурой, общественными пространствами, коммерческими помещениями, маринами и 12-километровой набережной. На сегодняшний день подготовлены проекты первых объектов социальной инфраструктуры — школы на 1 100 мест и детского сада.

Алсу Сабирзанова