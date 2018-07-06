В Стерлитамаке на митинг в защиту города вышли более 1000 человек

Фото: Радик Вахитов

Сегодня в Стерлитамаке прошел митинг под лозунгом «Защитим будущее Стерлитамака». Акция во втором городе Башкирии была организована всероссийской Партией ветеранов России. Как передает корреспондент «Реального времени», на нее пришло свыше 1000 человек — это самое массовое подобное мероприятие, организованное в республике за последний год.

К слову, организатора митинга и лидера партии Ильдара Резяпова обвинили в том, что для придания массовости он воспользовался помощью «Башкирской содовой компании» (БСК). И некоторые жители Стерлитамака жаловались, что их вынуждали идти на этот митинг под угрозой увольнения. Сам же глава всероссийской партии, который собирается в сентябре баллотироваться в Госсобрание-Курултай Башкортостана, заявил, что люди пришли на площадь по собственной воле.

Главная тема всех выступлений касалась проблемы сырьевой базы «Соды». На митинге многократно прозвучал такой довод, что отсутствие сырья поставит на грань выживания не только предприятие, но и 280-тысячный город. Потребовали митингующие и «рассекретить» данные, как расходуют республиканские власти миллиардные дивиденды, которые выплачивают содовики. И хотя напрямую почти никто не говорил о том, что для решения сырьевого вопроса необходимо начать разработку шиханов в окрестностях Стерлитамака, все понимали, что речь идет именно о них.

Противостояние одной из крупнейших компаний Башкортостана и властей республики продолжается, и с приближением выборов в Госсобрание РБ публичных акций, связанных с темой шиханов, ожидается все больше. Региональные власти отказываются передать промышленникам горы Торатау (Тратау) и Куштау для разработки. А глава республики Рустэм Хамитов даже заявил о намерениях создать более современного и экологичного конкурента БСК.