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Промышленность

В Стерлитамаке на митинг в защиту города вышли более 1000 человек

14:21, 06.07.2018 8
В Стерлитамаке на митинг в защиту города вышли более 1000 человек
Фото: Радик Вахитов

Сегодня в Стерлитамаке прошел митинг под лозунгом «Защитим будущее Стерлитамака». Акция во втором городе Башкирии была организована всероссийской Партией ветеранов России. Как передает корреспондент «Реального времени», на нее пришло свыше 1000 человек — это самое массовое подобное мероприятие, организованное в республике за последний год.

К слову, организатора митинга и лидера партии Ильдара Резяпова обвинили в том, что для придания массовости он воспользовался помощью «Башкирской содовой компании» (БСК). И некоторые жители Стерлитамака жаловались, что их вынуждали идти на этот митинг под угрозой увольнения. Сам же глава всероссийской партии, который собирается в сентябре баллотироваться в Госсобрание-Курултай Башкортостана, заявил, что люди пришли на площадь по собственной воле.

Главная тема всех выступлений касалась проблемы сырьевой базы «Соды». На митинге многократно прозвучал такой довод, что отсутствие сырья поставит на грань выживания не только предприятие, но и 280-тысячный город. Потребовали митингующие и «рассекретить» данные, как расходуют республиканские власти миллиардные дивиденды, которые выплачивают содовики. И хотя напрямую почти никто не говорил о том, что для решения сырьевого вопроса необходимо начать разработку шиханов в окрестностях Стерлитамака, все понимали, что речь идет именно о них.

Противостояние одной из крупнейших компаний Башкортостана и властей республики продолжается, и с приближением выборов в Госсобрание РБ публичных акций, связанных с темой шиханов, ожидается все больше. Региональные власти отказываются передать промышленникам горы Торатау (Тратау) и Куштау для разработки. А глава республики Рустэм Хамитов даже заявил о намерениях создать более современного и экологичного конкурента БСК.

ПромышленностьОбществоВласть Башкортостан
комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 14:26
    сколько их там работает в цехах - человек 500, а горы хотят продать в пакетиках... руки проч от шиханов..
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    Анонимно 14:33
    тяжелый случай
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    Анонимно 14:45
    9000 человек на предприятии. Два производства. И именное содовое кормит всех!
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  • Анонимно 15:42
    Ребят, вот вам метафора: Вы живете в большом барском доме. Чтобы согреться можно пойти в лес и рубить дрова. А можно спалить книжки из библиотеки. На одной чаше весов удобство и гарантированная безопасность, на другой будущее. Выбираете сами
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  • Анонимно 16:09
    Какое кощунство! Будто людей лишили совести, разума.
    Руки прочь от Шиханов!
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  • Анонимно 16:40
    Правильно, давайте оставим одни торговые центры, куда нужнее пивные магазины, открытые вместо бывших молочных кухонь для детей, закроем и развалим бывшие дома культуры, как это происходит сейчас, где занимались в кружках дети (а че такова?), зачем сохранять серьезное производство, если все заводы по городу уже закрыты и развалены? Встанем в кружочек и будем плясать вокруг горы- работы ведь в городе офигеть как много, поэтому толковая молодежь уезжает в другие города, а половина мужиков - по вахтам.
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    Анонимно 20:06
    Такое слово - модернизация технологий - слышали?
    Пора уже переходить с технологии 1861 года на новые безотходные.
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  • Анонимно 20:23
    Ценно для человека только то, что он создал своими руками. Тадж - Махал например или Египетские пирамиды, даже совершенно бесполезная сегодня Китайская стена - это ценность. Потому что люди вложили в него свой труд и знания. Гора Тара тау нам дана богом - что бы мы из неё извлекли пользу и получили ценности начиная от соды что едим, до цемента которым построили прекрасный город Стерлитамак. Получая зарплату обучаем своих детей. И все кто цепляется за её якобы какую то другую ценность. Это или бестолковые люди или у них есть какие то корыстные интересы.
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