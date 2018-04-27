В Уфе представили туристический бренд Башкирии Terra Bashkiria

Накануне в Уфе Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму представил туристический бренд Башкирии Terra Bashkiria. В разработавшей его компании Paradox Box считают, что бренд позволит продвигать республику на туристическом рынке.

«На мой взгляд, получилось интересно. Небесспорно, может быть, даже дискуссионно в какой-то своей части. Но получилось интересно», — приводит слова главы РБ Рустэма Хамитова его пресс-служба.

Фото: glavarb.ru/пресс-служба главы Башкирии

Он также призвал жителей республики не возмущаться тем, что в названии бренда используется краткий вариант названия республики.

«Этот бренд — не переименование нашей республики. Это туристический бренд. […] Конституция республики определила — Башкортостан. Это прерогатива депутатов, населения. Здесь никаких изменений нет. Туристический бренд — это несколько другое», — подчеркнул Хамитов.

Арт-директор студии Paradox Box Ильшат Байбурин рассказал, что при разработке бренда Terra Bashkiria были проведены исследования среди жителей республики и не только. Всего опросили около 1,5 тысячи человек. Также над ним работал экспертный совет из российских и зарубежных специалистов.

Напомним, что туристический бренд Татарстана Visit Tatarstan презентовали в марте 2016 года. Тогда дизайнер Артемий Лебедев неоднозначно отозвался о проекте.