ВЦИОМ оставил три варианта нового названия аэропорта в Уфе

В списке новых имен для уфимского аэропорта в рамках проекта «Великие имена России» осталось три кандидата.

ВЦИОМ выбрал три наиболее популярных варианта. Среди них — советский военный летчик Муса Гареев, народный поэт и писатель республики Мустай Карим и башкирский национальный герой Салават Юлаев.

В ближайшее время данные варианты будут вынесены на открытое голосование, которое пройдет по телефону горячей линии, в социальных сетях, а также на официальном сайте конкурса — великиеимена.рф.

Напомним, ранее в России названия 45 аэропортов предложили дополнить именами выдающихся деятелей. Результаты голосования планируют подвести 5 декабря.