В Башкирии 300 человек требуют полицию выдать участников массовой драки с чеченцами

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Толпа из 300 человек требует у полиции выдать зачинщиков массовой драки в селе Темясово в Баймакском районе Башкирии, в результате которой один человек с ножевыми ранениями попал в больницу.



Массовая драка произошла в ночь с 29 на 30 сентября. Поводом стал конфликт, возникший у двоих жителей села Темясово с 10 рабочими, приехавшими из Чечни, которые приехали в Баймакский район работать на нелегальном карьере.

Источники издания рассказывают, что местные жители были недовольны поведением чеченцев, которые якобы приставали к девушкам из села и «вели себя буйно», пишет ProUfu.ru.

В настоящее время у местного отделения полиции в Баймаке, куда доставили некоторых участников потасовки, толпа требует отпустить местных молодых людей.