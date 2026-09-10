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На всей территории Татарстана объявлена ракетная опасность

22:11, 10.09.2026

Ограничения введены в 22:08 мск

На всей территории Татарстана объявлена ракетная опасность
Фото: скриншот приложения МЧС

На всей территории Татарстана объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения введены в 22:08 по московскому времени.

В некоторых районах Казани включились сирены воздушной тревоги. Жителям рекомендовано пройти в места укрытий.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru
Зульфат Шафигуллин

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