На всей территории Татарстана объявлена ракетная опасность
Ограничения введены в 22:08 мск
На всей территории Татарстана объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения введены в 22:08 по московскому времени.
В некоторых районах Казани включились сирены воздушной тревоги. Жителям рекомендовано пройти в места укрытий.
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