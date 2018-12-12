МЧС организовало оперативный штаб по выяснению причин смога над Сибаем

В Сибае после жалоб местных жителей на запах серы и смог в воздухе был создан межведомственный оперативный штаб, организованный ГУ МЧС России по Башкирии.

В настоящее время проводится работа по выявлению причин загазованности воздуха и принятию всех необходимых мер по устранению происшествия.

В работе штаба принимают участие представители различных госструктур республики.

В Сибай направлена передвижная лаборатория Роспотребнадзора для контрольного замера содержания в воздухе вредных веществ. Также в город выехал начальник ГУ МЧС России по РБ Марат Латыпов, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что по итогам года Россия заняла 48-е место из 102 в рейтинге экологически благополучных стран. Самым грязным городом страны был признан Челябинск.