Директора фирмы в Казани признали виновным в уклонении от уплаты более 65 млн рублей налогов

В 2018—2021 годах он включал в налоговые декларации и книги покупок заведомо ложные сведения о фиктивных операциях

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В Казани 46-летнего директора ООО «Арсенал Элком» признали виновным в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 65 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Татарстана.

Установлено, что с 1 января 2018 года по 25 февраля 2021 года мужчина умышленно включал в налоговые декларации и книги покупок заведомо ложные сведения о фиктивных финансово-хозяйственных операциях с 15 организациями. Для придания видимости реальности сделок он организовал изготовление поддельных платежных распоряжений. Их он также использовал, чтобы вывести из оборота компании свыше 349 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Суд признал главу фирмы виновным по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

— Полностью удовлетворен иск прокуратуры о взыскании денежных средств в размере свыше 65 млн рублей в счет возмещения ущерба, причиненного государству, — добавили в сообщении.

Напомним, с начала 2023 года в России зарегистрировано более 3,3 тысячи преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. Это число на 17,2% превышает аналогичный показатель за прошлый год, что представляет собой рекордный рост по меньшей мере за последние 12 лет.

Галия Гарифуллина