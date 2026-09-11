Директора фирмы в Казани признали виновным в уклонении от уплаты более 65 млн рублей налогов
В 2018—2021 годах он включал в налоговые декларации и книги покупок заведомо ложные сведения о фиктивных операциях
В Казани 46-летнего директора ООО «Арсенал Элком» признали виновным в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 65 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Татарстана.
Установлено, что с 1 января 2018 года по 25 февраля 2021 года мужчина умышленно включал в налоговые декларации и книги покупок заведомо ложные сведения о фиктивных финансово-хозяйственных операциях с 15 организациями. Для придания видимости реальности сделок он организовал изготовление поддельных платежных распоряжений. Их он также использовал, чтобы вывести из оборота компании свыше 349 млн рублей.
Суд признал главу фирмы виновным по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
— Полностью удовлетворен иск прокуратуры о взыскании денежных средств в размере свыше 65 млн рублей в счет возмещения ущерба, причиненного государству, — добавили в сообщении.
Напомним, с начала 2023 года в России зарегистрировано более 3,3 тысячи преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. Это число на 17,2% превышает аналогичный показатель за прошлый год, что представляет собой рекордный рост по меньшей мере за последние 12 лет.
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