«Переименование аэропортов было затеяно людьми, которые не знают историю страны»

Экс-замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов о недостатках кампании, расколовшей общественное мнение этой осенью

Сегодня завершается голосование в проекте «Великие имена России», по результатам которого крупные аэропорты страны будут «персонифицированы», то есть обретут имена прославленных людей. Бывший заместитель министра гражданской авиации СССР Олег Смирнов рассказал «Реальному времени» о важности этой инициативы и больших недостатках конкурса.

«Человек, чье имя будет носить аэропорт, должен быть личностью планетарного масштаба»



— Олег Михайлович, как вы, летчик-профессионал и экс-замминистра гражданской авиации, оцениваете необходимость присвоения аэропортам имен выдающихся людей?

— Эта идея возникла не на пустом месте: аэропорты, носящие чье-то имя — широко распространенная мировая практика. Достаточно посмотреть на то, что она активно применяется в авиационной державе номер один — США. Так как Америка является великой авиационной державой, логично, что и аэропорты страны называются в честь великих людей, то есть тех, кто украшает ее и влияет на весь мир. Кого предлагают в качестве имен для аэропортов нашей страны? Я вижу, что там тоже есть великие имена — те же Менделеев, Королев. Это имена планетарного масштаба, и аэропорты точно должны их получить. Такими же людьми планетарного масштаба являются конструкторы Туполев (на его самолетах летали 40 стран и по сей день летают), Илюшин, Яковлев. Они также прославили страну.

— В чем же важность того, чтобы аэропорт носил имя известного человека?

— Смотрите — если вы назовете молодежи имена Дмитрия Менделеева или, к примеру, великих наших писателей, то многие молодые люди пожмут плечами. Они их не знают, потому что за многие годы то же телевидение, в первую очередь, зомбировало молодежь, перечеркивая и переделывая ту же советскую историю, говоря, что в ней было только плохое. Ну это же странно — многим советским именам мир аплодирует до сих пор, а для некоторых наших каналов все советское стало плохим. Поэтому переименование аэропортов — это важный шаг к тому, чтобы молодежь не забывала эти имена! Возьмите США — они назвали аэропорт Нью-Йорка в честь Кеннеди, потому что и они, и весь мир считают его великим — он вместе с Хрущевым предотвратил мировую ядерную войну. Кроме того, и США тоже в свое время поняли, что их молодежь начинает забывать историю и надо исправлять положение.

Но тут важно отметить и другое — жаль, что из кампании по переименованиям исключена Росавиация. В силу этого организаторы не знают многого из истории авиации. Я бы, например, назвал аэропорт «Внуково» не в честь тех, кого выбрали для голосования (Королев, Туполев, Циолковский, — прим. ред.), а в честь Алексея Косыгина (председатель Совмина СССР в 1964—1980 гг., — прим. ред.). Но спросите молодого человека, кто это такой, и он, пожав плечами, скажет, что это музыкант или что-то вроде этого. Косыгин был великий председатель правительства — сейчас до «Внуково» многие москвичи добираются за 15 минут, а ведь идея построить дорогу до «Внуково» и идея летать самыми новыми самолетами только из «Внуково» принадлежали именно ему.

«Косыгин был великий председатель правительства — сейчас до «Внуково» многие москвичи добираются за 15 минут, а ведь идея построить дорогу до «Внуково» и идея летать самыми новыми самолетами только из «Внуково» принадлежали именно ему». Фото ato.ru



«Конкурс был затеян людьми, которые не знают ни истории нашей страны, ни порядка присвоения имен аэропортам»



— С одной стороны, Косыгин — фигура историческая, но в то же время и сильно политическая, поэтому, может быть, ее и не выбрали в тройку претендентов. Как вообще быть с переименованиями аэропортов в честь политиков? Называть в их честь объекты, к появлению которых они причастны самым прямым образом?

— Наверное, достойными для выбора должны быть те политики, кто вложил свои силы прежде всего в развитие страны и в развитие авиации. Но среди постсоветских политиков я таких людей не вижу — хотя бы потому что наша авиация не догнала по объемам перевозок 1990 год, хотя бы потому, что мы не производим столько отечественной продукции, сколько производили до 1991 года.

— Если говорить все-таки о политиках, скажем, с 1917 года, есть среди них достойные?

— Думаю, только Ленин. Это фигура, перевернувшая весь мир. Почему изменился капитализм во всем мире? Потому что появился Ленин.

— А в каком городе аэропорт должен носить его имя? В Москве? В Санкт-Петербурге? А может, в Казани, где он учился?

— Говорить бессмысленно, потому что Росавиация в этом не участвует, а определяют все уже местные жители.

— С политиками понятно. А если говорить о людях из вашего мира — авиационного, то какие аэропорты логично бы в их честь называть? Любые или из тех мест, где они родились? Скажем, Туполев не родился в Казани, а его имя в претендентах.

— Если известная личность из мира авиации и авиастроения родилась и жила в городе, где есть крупный аэропорт, или делала в каком-то городе первые профессиональные шаги (как Гагарин в Оренбурге), это нормальное переименование. Но в каждом случае вопрос надо рассматривать индивидуально. И ведь самое главное даже не индивидуальный вопрос, а то, чтобы этот человек был именно планетарного масштаба! Если Чайковского весь мир до сих пор играет и слушает, разве принципиально, где будет аэропорт в его честь?

«Если известная личность из мира авиации и авиастроения родилась и жила в городе, где есть крупный аэропорт, или делала в каком-то городе первые профессиональные шаги, это нормальное переименование. Но в каждом случае вопрос надо рассматривать индивидуально». Фото Максима Платонова



— Но, может, по некоторым личностям планетарного масштаба и не нужно было бы общественное голосование, а достаточно было принятия решения «на высшем уровне»? По тому же Туполеву, Чайковскому, Королеву.

— Если бы в процесс присвоения имен включилась Росавиация, так и произошло бы, потому что там работает много профессионалов. Кто предлагал для «Внуково» имя Косыгина? Это не я, как вы бы подумали, а бывший руководитель «Внуково», которому более 90 лет и который работал с Косыгиным. Буквально несколько дней назад он просто с восторгом рассказывал мне о том, что Косыгин делал для внуковского аэропорта! А ведь это было то время, когда не было ни «Домодедово», ни «Шереметьево» (они открылись только в 60-е годы). Росавиация профессионально бы включилась в эту суматоху с голосованием, но этого не произошло, отсюда все эти проблемы и с именами, и даже с количеством аэропортов (крупных аэропортов у нас 220, а для присвоения имен вынесли только около 50, и почему такое разделение?). Я думаю, что весь этот конкурс затеян в кабинетах, где сидят некомпетентные люди, которые не знают ни истории нашей страны, ни порядка присвоения имен аэропортам.

Я повторил недавно на одном из совещаний то, что я уже не один раз говорил и вам — важно, чтобы человек, чье имя будет носить аэропорт, был человеком планетарного масштаба!

«В итоговом голосовании могут быть ошибочные решения»



— Но мы видим уже громкие возражения по некоторым личностям планетарного масштаба — скажем, по Иммануилу Канту, в честь которого могут назвать аэропорт в Калининграде. Некоторым не нравится, что великий философ немец, а не россиянин. Как вы это прокомментируете?

— Я считаю, что если Кант будет лидировать по воле жителей Калининграда, то это надо поддержать. Видимо, те, кто возражает против аэропорта имени Канта, никогда не были в Калининграде, а если бы были, то поняли, что этот город пропитан Кантом. Волновать тех же чиновников должно другое — то, что сейчас лишь один из тысячи молодых людей знает, кто такой Кант. Чиновники не понимают, что если изберут Канта, то это будет замечательно — тем более что его труды до сих пор актуальны.

— А какой выход был бы правильным, когда история доходит до скандалов, как в Уфе с Гареевым и Каримом, или с Летовым в Омске. Есть некоторые возражения и у татарстанцев по поводу аэропорта «Бегишево», где руководство гавани высказывается за Менделеева, а руководство Нижнекамска — за Лемаева?

— Я с уважением отношусь к тем же Кариму и Гарееву, и наверняка они многое сделали для Башкирии, но это личности не планетарного уровня. Ничего плохого в том, что для голосования поднимают национальных героев, я не вижу, но если уже возникает громкий скандал, то для голосования нужно было взять фигуры мирового масштаба, связанные с регионом. К примеру, фигуру Рудольфа Нуриева — и проблема разрешится, разрешится справедливо. Если покопаться, то для любого города можно найти десятки людей планетарного масштаба!

Я не знаю, как в других странах, но у нас обществу во многих делах требуется ориентация. Если бы разговор между мной и вами прочитало бы ранее общество вашей республики, Башкирии, Омской области, других регионов и городов, думаю, они приняли бы в итоге правильное решение для голосования. Но они не знают о факторе планетарного масштаба личности, а без этого этот вопрос махом и правильно не решишь — такой вопрос спешки не допускает.

«Видимо, те, кто возражает против аэропорта имени Канта, никогда не были в Калининграде, а если бы были, то поняли, что этот город пропитан Кантом». Фото newkaliningrad.ru

— Что скажете по поводу привлечения в этот конкурс административного ресурса?

— Если это будет происходить и тут, и там, то это будет отвратительно — хорошая идея таким образом будет затоптана и превратится, извините, в какую-то чушь. Идея конкурса изложена правильно — решать вопрос о присвоении аэропорту имени должно общество и только общество. Но по факту у нас все может быть! ( Смеется)

— Если общество все-таки у нас не везде было сориентировано должным образом в подходе к голосованию и если и до вас доходит информация об административном ресурсе, можно говорить о том, что мы увидим неоднозначные итоги голосования?

— В силу того, что ранее вопрос о присвоении имен аэропортам не обсуждался широко с участием общественности, СМИ и привлеченных специалистов по истории страны, в итоговом голосовании мы можем увидеть ошибочные решения. И эти решения, возможно, не просто не украсят город, но и сыграют отрицательную роль в восприятии его людьми.