Уведомление вчера — списание завтра: новый порядок подачи уведомлений по НДФЛ

Чем грозят бизнесу поправки к налоговому законодательству

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С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу блок поправок к налоговому законодательству, которые содержат полезные опции для бизнеса, но несут в себе новые риски и в ряде случаев могут обернуться сложностями. К примеру, компании смогут подавать единое уведомление по НДФЛ и страховым взносам, бизнесу станет проще получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов, но не удастся радикально смягчить штрафные санкции в случае нарушений, а бумажные документы при транспортировке грузов могут вызвать претензии у налоговиков при проверках. Как предпринимателям воспользоваться «бонусами» от грядущих изменений и не понести нежелательных потерь, минимизировать риски и выстроить работу с документацией, разбиралось «Реальное время».

Что изменится с сентября?

Изменения в российском налоговом законодательстве, вступающие в силу с 1 сентября 2026 года и актуальные в первую очередь для бизнеса, коснутся нескольких аспектов:

уведомлений по НДФЛ и страховым взносам;

системы штрафов;

обжалования результатов налогового контроля;

единого налогового счета;

условий получения и оформления отсрочек и рассрочек налоговых платежей;

оформления инвестиционного налогового кредита;

налогового мониторинга;

ведения отчетности и документооборота.

Изменения в российском налоговом законодательстве, вступающие в силу с 1 сентября 2026 года и актуальные в первую очередь для бизнеса, коснутся нескольких аспектов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 1 сентября можно подавать единое уведомление по НДФЛ и страховым взносам сразу за несколько месяцев вперед или за весь год, если суммы не меняются, что упрощает планирование для компаний со стабильными начислениями. Также можно перейти на досрочный порядок подачи уведомлений частично — уведомление по взносам подавать досрочно, а по НДФЛ — как обычно либо наоборот. Списание с единого налогового счета (ЕНС) при этом будет происходить по каждому периоду отдельно — не раньше даты, привязанной к окончанию определенного периода.

Установлен верхний предел для снижения штрафов: при наличии смягчающих обстоятельств штраф можно будет уменьшить минимум в 2 раза, максимум в 10 раз. Раньше отсутствие верхнего предела давало предприятию больше пространства для маневра при обжаловании, теперь возможности для смягчения наказания сужены.

Реальное время / realnoevremya.ru

Появилась возможность подавать письменные возражения на акты налоговых проверок онлайн — через личный кабинет ФНС или портал «Госуслуги РФ», но для этого требуется электронная подпись:

при подаче через личный кабинет индивидуального предпринимателя (ЛК ИП) или по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через оператора электронного документооборота (ЭДО) — усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП);

при подаче через личный кабинет физического лица (ЛК физлица) — УКЭП либо усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП).

При рассмотрении материалов проверок стали возможными дистанционное участие через видео-конференц-связь и экстерриториальное обжалование актов — с этой целью можно будет обращаться в любую уполномоченную инспекцию ФНС.

Реальное время / realnoevremya.ru

Появился запрет зачета положительного сальдо своего ЕНС (то есть переплаты) в счет исполнения налоговой обязанности другого лица (контрагента, взаимозависимой компании и т. п.) в случаях, если у получателя на момент подачи заявления отсутствует задолженность по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам или процентам. Цель ограничения — пресечь переводы денег на счета фирм-однодневок или технических компаний с целью вывода средств или обхода блокировки расчетного счета. При этом, если у налогоплательщика имеется переплата, но положительного сальдо недостаточно для полного исполнения заявленного обязательства (уплаты налога за другое лицо, погашения решения налогового органа или будущей обязанности), в счет исполнения обязательств будет зачтена только имеющаяся сумма.

Реальное время / realnoevremya.ru

Расширен перечень оснований для отказа в отсрочке или рассрочке налогового платежа. Если раньше отказом грозило только возбуждение уголовного дела в отношении самого налогоплательщика либо его руководителя, то теперь — и в отношении бухгалтеров или лиц, ответственных за ведение бухгалтерского учета в организации. Кроме того, отказ поступит, если сумма налоговой недоимки и штрафа по итогам налоговой проверки превышает 10% от суммы, указанной в заявлении об отсрочке или рассрочке, либо превышает 100 000 рублей. Также отказом грозит наличие производства по делу об административном правонарушении в сфере налогов, сборов, страховых взносов или таможенного дела, если сумма административного штрафа превышает указанные выше пороги.

Реальное время / realnoevremya.ru

Упрощено оформление инвестиционного налогового кредита (ИНК) и расширены возможности для долгосрочных проектов. Максимальный срок ИНК увеличен с 5 до 10 лет, что дает возможность бизнесу комфортнее распределить нагрузку от инвестиций. При этом из инвестиционного пакета исключены справки о ежемесячных оборотах и остатках по всем счетам.

Реальное время / realnoevremya.ru

С 1 сентября правопреемник компании, уже применявшей мониторинг и проходящей реорганизацию, может сохранить право на мониторинг, даже если не соответствует стандартным финансовым критериям. Ему достаточно будет представить актуализированные документы в течение месяца после реорганизации. Расширены основания для досрочного прекращения мониторинга — он будет прекращен, если по истечении месяца после реорганизации не представлены актуальные документы правопреемника, если регламент, информационные системы или системы внутреннего контроля не соответствуют требованиям ФНС, если допущены два и более нарушения порядка или сроков доступа к информационным системам. Также с 1 сентября стали обязательными к использованию сервисы по регистрам долговых обязательств и по дивидендам.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Изменения носят технический характер»

— Изменения в Налоговом кодексе, вступающие в силу 1 сентября, носят по большей части технический характер и касаются администрирования, — считает заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ Сергей Карпухин. — На налоговую нагрузку на бизнес они не влияют.

Зампредседателя Торгово-промышленной палаты РТ Сергей Карпухин считает, что изменения, вступающие в силу 1 сентября, на налоговую нагрузку на бизнес серьезно не повлияют. Илья Репин / realnoevremya.ru

Согласен с этим и директор аудиторско-консалтинговой компании «Аудэкс» Виктор Тимохин. По его мнению, каких-то кардинальных изменений с 1 сентября для налогоплательщиков не произойдет, но сами изменения можно классифицировать как положительные и отрицательные.

К изменениям «с плюсом» он относит:

сокращение документооборота при предоставлении отсрочки и рассрочки по налогам;

увеличение срока действия договора инвестиционного налогового кредита;

то, что с 1 сентября 2026 г. организации и ИП будут вправе подавать досрочные уведомления об исчисленных суммах НДФЛ и страховых взносов, это означает, говорит Тимохин, что в представляемом в налоговый орган уведомлении можно отразить информацию не только о суммах НДФЛ (страховых взносов), исчисленных по итогам истекшего отчетного периода, но и о прогнозируемых суммах, рассчитанных до конца текущего года, и если прогноз окажется точным, то подавать уведомления по этим платежам в обычные сроки больше не придется.

К положительным последствиям изменения налогового законодательства Виктор Тимохин относит сокращение документооборота, увеличение срока действия договора инвестиционного налогового кредита и возможность досрочной подачи уведомлений об исчисленных суммах НДФЛ и страховых взносов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он также перечислил изменения «со знаком минус»:

дополнен перечень обстоятельств, при наличии которых в отсрочке (рассрочке) может быть отказано;

уточнены правила зачета (возврата) налогов — уточнено, что денежные средства, формирующие положительное сальдо ЕНС и поступившие с отдельного счета, открытого головному исполнителю, исполнителю в соответствии с Законом №275-ФЗ, могут быть перечислены исключительно на указанный отдельный счет;

установлен максимальный предел снижения штрафа за налоговые правонарушения, и если до 1 сентября штраф мог быть уменьшен практически до нуля, то начиная с этой даты ни суды, ни тем более налоговый орган не смогут снизить штраф за налоговое правонарушение при наличии смягчающих обстоятельств более чем в 10 раз.