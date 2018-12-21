Экс-президент ТПП Башкирии связал свой уход со сменой руководства в республике

Сегодня совет Торгово-промышленной палаты Башкирии принял отставку президента объединения Азата Фазлыева. Сам он рассказал «Реальному времени», что решил уйти из-за смены руководства в республике.

«Потому что у нас в республике сменилось руководство. Я все-таки 10 лет работал в палате при предыдущем руководителе. И естественно, я несу ответственность за то, что происходило до этого момента в республике. Сегодня пришла новая команда, которая хочет развивать все по-новому, по-другому. Они во главе разных институтов хотят видеть, ну скажем так, новых людей», — поделился экс-президент ТПП РБ.

Фазлыев также сообщил, что исполняющим обязанности президента ТПП назначен Тимур Хакимов. Для этого накануне Хакимов был назначен вице-президентом ТПП РБ. Утвердить его в должности президента должны на конференции палаты, которая состоится в первой половине 2019 года.

«Я думаю, что все у нас будет происходить нормально», — добавил Фазлыев.

Напомним, что меньше недели назад сообщалось о планах отправить в отставку действующего руководителя палаты. Однако тогда он назвал эту информацию слухами и домыслами.