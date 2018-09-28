Башкирские депутаты решили послать в Совет Федерации Ирека Ялалова

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии согласились отправить бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова в Совет Федерации. Он станет новым сенатором, представляющим республику в верхней палате парламента.

Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании Госсобрания, которое стало первым для депутатов нового созыва, передает пресс-служба республиканского парламента. Вопрос о сенаторе стоял последним в повестке.

Напомним, что КПРФ предлагала отправить в Совфед Рустама Хафизова. От фракции ЛДПР был выдвинут Дмитрий Иванов.

Ялалов поблагодарил депутатов за доверие и выразил надежду, что в ранге сенатора он сможет эффективно влиять на то, чтобы у муниципалитетов было больше юридических инструментов для успешного осуществления своей деятельности.

Слухи об уходе Ялалова в Совфед появились еще летом. Накануне горсовет Уфы принял отставку мэра.

Ранее сообщалось, что на сегодняшнем заседании Курултая РБ спикером был в пятый раз избран Константин Толкачев.



