Падение башкирского ферзя. «Баширов уходил с Хабировым в изгнание и доказал свою лояльность»

Рустэм Марданов возвращается в Центробанк — Башкортостану обещают нового премьера

В Башкортостане уходит в отставку премьер-министр Рустэм Марданов. Информацию об этом сообщили СМИ со ссылкой на несколько источников в администрации главы республики. Политологи подтверждают и прогнозируют региону нового премьера — Рината Баширова. Почему Радий Хабиров не будет самолично управлять правительством и выбрал на этот пост бывшего коллегу и опытного финансиста, а также почему Марданов возвращается в ведомство Эльвиры Набиуллиной — подробнее в комментариях экспертов «Реального времени».

Марданов возвращается к Набиуллиной

Три года возглавлял правительство Башкортостана Рустэм Марданов, но в ближайшие дни покинет пост — информацию со ссылкой на источник в администрации главы республики опубликовал «Ъ-Уфа». Премьер самостоятельно решил уйти, утверждает собеседник издания. По его словам, Марданов подал в отставку вместе с кабмином еще в октябре, но тогда «Радий Хабиров попросил его остаться, чтобы принять дела». Впрочем, информацию об уходе Марданова подтвердил и собственный источник «Реального времени».

Пока еще действующий 54-летний премьер — уроженец Уфы, окончил местный авиаинститут и здесь же трудился инженером кафедры. Позже преподавал в Институте экономики Башкирского филиала Академии наук СССР. Карьеру в Нацбанке республики начал в 1995 году: сначала заведующим сектором, затем главой управления, позднее зампредседателя. В 1998 году ушел на должность первого замминистра экономики и антимонопольной политики Башкирии, но через два года вернулся в Нацбанк и вскоре возглавил его. В 2013 году опять перешел на работу в правительство республики, став первым вице-премьером, а в 2015-м — премьером.

Рустэм Марданов считается человеком Набиуллиной (главы Центробанка, — прим. ред.), которая также родилась в Уфе. Сообщается, что после отставки премьер вернется к покровительнице — на работу в ЦБ.

Рустэм Марданов считается человеком Набиуллиной, которая также родилась в Уфе. Фото Максима Платонова

Сам или найдет нового премьера?

Некоторые эксперты полагают, что Радий Хабиров не будет назначать нового премьера, а возьмет на себя обе функции, в том числе управление правительством. Уфимский политолог Дмитрий Казанцев приводит в пример ПФО, где практически половина глав субъектов России возглавляет местные кабмины. Причем у большинства регионов страны аппарат правительства и администрация высшего должностного лица объединены даже при наличии премьер-министра, часто совмещающего должность вице-губернатора либо замруководителя. По словам собеседника издания, это позволяет губернаторам и главам республик снизить уровень бюрократизации и укрепить собственную вертикаль власти.

— Тем более что в регионах многие жители не видят большой разницы между правительством и администрацией, считая и тот, и другой органы частью единой системы исполнительной власти. Конституция Башкортостана позволяет главе республики напрямую руководить правительством. Поэтому не исключено, что новый лидер региона Радий Хабиров может лично командовать местным правительством. Хабиров не боится брать ответственности перед жителями вверенной территории, не обходит вниманием острые и проблемные вопросы, имеет богатый управленческий опыт и решительность. Соответственно, ему не нужны какие-либо промежуточные звенья для управления республикой, — заявил Казанцев «Реальному времени».

Другой политолог, Илья Гращенков, также не исключает такую возможность, однако полагает, что такому крупному региону, как Башкирия, нужен премьер:

— Что касается должности председателя правительства региона, то, как показала практика, эту должность лучше вводить. Когда губернатор совмещает функции политические с функциями исполнительной власти, то, как правило, страдает одно из направлений. Конечно, до выборов Хабиров может объединить эти должности, так удобнее контролировать передачу дел, а заодно полезно для избирательной кампании — когда все управленческие решения зависят от врио. Однако в любом случае, до или после выборов, а фигура председателя правительства необходима для столь крупного региона, как Башкирия.

Баширов доказал лояльность

Большинство политологов все же сошлись во мнении, что врио главы Башкортостана не будет брать на себя функции премьера и уже нашел замену Марданову. По данным источников «Реального времени», все шансы стать таковым у Рината Баширова, замруководителя администрации главы РБ. Эту должность он получил в конце октября. Многие эксперты также ставят на этого кандидата.

— По первым шагам Хабирова видно, что он намерен опираться только на свои кадры — из тех, что были проверены им лично, и тех, что доказали свою преданность не абстрактной «системе», а именно ему. Марданов в число таких людей не входит, поэтому его судьба предрешена. Вопрос только во времени, когда он уйдет. Хабиров умеет ждать. Баширов представляется наиболее вероятным кандидатом. Он уходил вслед за Хабировым в изгнание и доказал свою лояльность, — убежден политолог и экс-замруководителя администрации президента Башкортостана Аббас Галлямов.

— Думаю, что информация по Баширову достоверная. Насколько мне известно, он именно этот пост и хотел получить. То, что изначально его назначили замруководителя в администрацию главы региона, было переходным периодом. Потому что этот человек Хабирову необходим в ближайшем окружении, но пост премьера был занят, — говорит руководитель «Института региональной экспертизы», доктор философских наук Дмитрий Михайличенко.

Ринату Баширову 50 лет, он также родился в Уфе. Окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит». В 1987 году работал инспектором участковой инспекции Госстраха Октябрьского района Уфы. В 1992 перешел на работу в налоговую инспекцию, дослужился до замначальника отдела Управления Министерства по налогам и сборам по РБ. В 2001—2006 годах был начальником отдела прогнозирования финансовых ресурсов и налогов Минфина Башкортостана.

В 2006 работал замруководителя в Управлении ФНС по РБ. Через год стал заместителем министра финансов республики. В 2009—2013 годы был главным советником управления внутренней политики в администрации президента РФ. В октябре этого года стал замглавы администрации главы РБ.

— В отсутствие доверия к кадрам Хамитова Радий Хабиров делает ставки на свою команду. Назначение Баширова на должность премьера выглядит максимально логичным. Ринат Рашитович входит в ближайшее окружение главы региона, у них хорошо налажен контакт, а данная должность предполагает серьезное личное доверие. Ринат Баширов — опытный управленец, имеющий за плечами руководящий опыт как в финансовой сфере (был заместителем министра финансов Башкирии), так и в политической (работал главным советником управления внутренней политики администрации президента РФ), — привел «Реальному времени» свои доводы в пользу этого кандидата уфимский политический телеграм-канал «ПолитКурай».

«В отсутствие доверия к кадрам Хамитова Радий Хабиров делает ставки на свою команду. Назначение Баширова на должность премьера выглядит максимально логичным», — считает уфимский политический телеграм-канал «ПолитКурай». Фото glavarb.ru

«Главному счетоводу» готовили отходной аэродром

По данным телеграм-канала, Марданов получит руководящий пост в одном из региональных Нацбанков страны. Марданова называют идейным предводителем «команды счетоводов», деятельность которых Наталья Поклонская просила проверить председателя Следкома Александра Бастрыкина и генпрокурора РФ Юрия Чайку. Также сообщается, что отсрочить отставку Марданова помогла договоренность с его покровительницей Набиуллиной: «не трогать главного счетовода Башкирии, пока ему не подготовят отходной аэродром». По мнению авторов канала, на чемоданах сидит и ближайшее окружение Марданова, оставшееся не у дел после смены элит в регионе: «Впрочем, элитные договоренности не исключают, что «оценку эффективности» работы клана поставит силовой блок, который активно интересуется приватизационными схемами заместителя Марданова — Евгения Гурьева».

Политолог Дмитрий Михайличенко отчасти согласен с этими доводами. Он напоминает, что на Марданове были замкнуты значительные процессы и нужно понимать их теневую сторону.

— Много было информационного шума по поводу коррумпированности Марданова, но прежде всего счетовод, который вызывал раздражение, — это Гурьев. Гурьев сразу же в отставку ушел, у Марданова позиции были прочнее, ему дали завершить дела. Никто копать эти истории не будет, элиты меняются, но номенклатура остается. Те, кто был высоко, им ничего не грозит. В этом, на мой взгляд, ущербность модели перехода от контрэлит к элитам. Такова установка федерального центра — конфликты сейчас не нужны.

По словам собеседника издания, у Рустэма Хамитова есть серьезные заходы на «Башнефть», что позволит ему просить не трогать людей из его ближайшего окружения: «Это касается и Марданова, и частично Гурьева, но не Филиппова — он сам себя дискредитировал, ему трудно будет избежать санкций».

Аббас Галлямов политолог и экс-замруководителя администрации президента Башкортостана По первым шагам Хабирова видно, что он намерен опираться только на свои кадры — из тех, что были проверены им лично, и тех, что доказали свою преданность не абстрактной «системе», а именно ему. Марданов в число таких людей не входит, поэтому его судьба предрешена. Вопрос только во времени, когда он уйдет. Хабиров умеет ждать. Баширов представляется наиболее вероятным кандидатом. Он уходил вслед за Хабировым в изгнание и доказал свою лояльность

Дмитрий Казанцев уфимский политолог В ПФО практически половина глав субъектов РФ возглавляет местные кабмины. При этом у большинства регионов страны аппарат правительства и администрация высшего должностного лица объединены даже при наличии премьер-министра, часто совмещающего должность вице-губернатора либо замруководителя. Такая конфигурация позволяет губернаторам и главам республик, с одной стороны, снизить уровень бюрократизации, с другой — укрепить собственную вертикаль власти. Тем более что в регионах многие жители не видят большой разницы между правительством и администрацией, считая и тот, и другой органы частью единой системы исполнительной власти. Конституция Башкортостана позволяет главе республики напрямую руководить правительством. Поэтому не исключено, что новый лидер региона Радий Хабиров может лично командовать местным правительством. Хабиров не боится брать ответственности перед жителями вверенной территории, не обходит вниманием острые и проблемные вопросы, имеет богатый управленческий опыт и решительность. Соответственно, ему не нужны какие-либо промежуточные звенья для управления республикой.

Илья Гращенков политолог Полагаю, что относительно Марданова у нового временно исполняющего обязанности главы республики Хабирова были определенные договоренности. Во-первых, Марданов был основным кандидатом в преемники бывшего главы Хамитова, а во-вторых — контролировал финансы всей республики. То есть при поступлении на должность Хамитов не мог обезглавить правительство, не получив в свои руки хотя бы часть нитей по контролю за финансами субъекта. Кроме того, поскольку у Марданова были связи не только с Хамитовым, но и с людьми в федеральных структурах, прежде всего банковских, по определенной договоренности нужно было дождаться ситуации трансфера чиновника из РБ на другую номенклатурную должность — в банк или куда-то еще. Что касается должности председателя правительства региона — то, как показала практика, эту должность лучше вводить. Когда губернатор совмещает функции политические с функциями исполнительной власти, то, как правило, страдает одно из направлений. Конечно, до выборов Хабиров может объединить эти должности, так удобнее контролировать передачу дел, а заодно полезно для избирательной кампании — когда все управленческие решения зависят от врио. Однако в любом случае, до или после выборов, а фигура председателя правительства необходима для столь крупного региона, как Башкирия. Кандидатов на пост премьера много. Главный вопрос в том, кто будет принимать участие в его согласовании. Это будет фигура целиком подконтрольная Хабирову или компромиссная — между Москвой и местными элитами. Действительно, таким «балансировочным» элементом мог бы стать Баширов — кадровый сотрудник всех администраций Башкирии, при всех бывших губернаторах. Полагаю, что для многих он является именно такой компромиссной фигурой. По крайней мере, очевидно, что один только Хабиров как глава Башкирии удобен далеко не всем. Так что правительство должно выстраиваться в некоторой коалиции, чтобы не допустить внутриэлитного конфликта или публичного политического противостояния.

«ПолитКурай» уфимский политический телеграм-канал Отставка правительства Башкирии была более чем прогнозируема. В эпоху Хамитова для кабмина Башкирии Радий Хабиров был персоной нон грата, большинство чиновников правительства республики были его откровенными недоброжелателями. Да и результаты работы старого кабмина успешными не назовешь: снижение инвестиций и основных экономических показателей, самая высокая безработица в ПФО, массовый отток населения из республики, и все это на фоне коррупционных скандалов. В отсутствие доверия к кадрам Хамитова Радий Хабиров делает ставки на свою команду. Назначение Баширова на кресло премьера выглядит максимально логичным. Ринат Рашитович входит в ближайшее окружение главы региона, у них хорошо налажен контакт, а данная должность предполагает серьезное личное доверие. Ринат Баширов — опытный управленец, имеющий за плечами руководящий опыт как в финансовой сфере (был заместителем министра финансов Башкирии), так и в политической (работал главным советником управления внутренней политики администрации президента РФ). Отставка Марданова планировалась ранее, но отсрочить его уход помогла договоренность Эльвиры Набиуллиной с Радием Хабировым — не увольнять до того момента, пока ему не подготовят запасной аэродром. По нашей информации, Марданов займет руководящую позицию одного из национальных банков субъекта РФ.

Дмитрий Михайличенко доцент кафедры философии, социологии и политологии Башкирского государственного педагогического университета Думаю, что информация по Баширову достоверная. Насколько мне известно, он именно этот пост и хотел получить. То, что изначально его назначили замруководителя в администрацию главы региона, было переходным периодом. Потому что этот человек Хабирову необходим в ближайшем окружении, но пост премьера был занят.