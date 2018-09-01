«В ноль часов федералы отключат нас от «админок». Редакция сайта «РБК-Уфа» полностью сменится

Вчера прежняя редакция уфимского сайта РБК доработала свой последний день. С понедельника он перейдет в новые руки

После смены франчайзи сайта «РБК-Уфа» редакция в полном составе покидает проект. Явного конфликта нет, но на фоне скандала в российском Forbes ситуация выглядит по меньшей мере странно. Коллектив описывает работу в РБК как лучший опыт, новый владелец говорит о преемственности и федеральных стандартах, а стоявший у истоков уфимского РБК Шамиль Валеев предположил, что дело в деньгах. Все точки зрения выслушал корреспондент «Реального времени».

Последний день

Накануне коллектив редакции сайта «РБК-Уфа», принадлежавший к команде агентства «Башинформ», отработал последний день. Еще в июле появилось сообщение, что франшиза сайта перешла от агентства структурам башкирского медиамагната Андрея Назарова (подробнее об этом он рассказал в своем интервью «Реальному времени»). С 2015 года он уже владеет франшизой на телеканал «РБК-Уфа».

«Пожалуй, пока это самое лучшее рабочее место в моей жизни и самая лучшая команда. Надеюсь, команда тоже так считает. Нам вместе удалось создать свободную, творческую, дружелюбную атмосферу сотрудничества, какую редко встретишь в творческих коллективах и не в творческих тоже», — написала в Facebook теперь уже бывший главный редактор сайта Рушана Ибраева.

Схожие чувства описал и известный уфимский писатель Игорь Савельев, работавший в «РБК-Уфа». Он подчеркнул, что гордился работой в РБК и старался следовать стандартам издания.

«В ноль часов федеральный РБК отключит нас от «админок», как отключали правительственную связь в Форосе», — пошутил Савельев.

Другой журналист сайта, Станислав Шахов, выложил вечером короткий ролик с прощальной встречи, сопроводив его таким комментарием: «Вся редакция пришла на вечеринку в честь поминок почившего «РБК-Уфа» в «Китчен».

На фоне Forbes

Напомним, что вся эта история происходит на фоне крупного скандала вокруг российской франшизы журнала Forbes. Начавшиеся трудности в управлении журналом и конфликт владельца с редакцией привел к увольнению главреда издания Николая Ускова.

Потом владелец снял статью из отправленного в печать номера и заменил ее на другую. Следом редакции закрыли доступ в «админку».

Позже журналисты стали покидать журнал. Однако внезапно франшизу выкупил бизнесмен Магомед Мусаев. В редакцию должна набраться настоящая «дрим-тим» от журналистики: Николай Мазуров, Николай Усков, Елизавета Осетинская и другие.

В Башкирии ситуация разрешилась не столь драматично, но все же полная смена редакции стала ярким событием медиаполя республики.

Взгляд в прошлое



«Старая команда очень хорошо себя зарекомендовала за последние годы. Об этом говорит и статистика посещаемости, и их безупречная репутация, наработанная на медиарынке Башкирии. «РБК-Уфа» на сегодня представляет собой серьезный медийный ресурс, все это благодаря той команде, которая там работала», — сообщил «Реальному времени» главный редактор агентства «Башинформ» Артем Валиев.

Медиаменеджер Шамиль Валеев, запускавший франшизу РБК от «Башинформа», рассказал, что в Уфе сайт переходит уже в третью стадию своего существования. Первые франчайзи запустили его в 2012 году, однако дело не пошло. Башкортостанское госагентство занялось сайтом в 2015-м, который он назвал звездным временем для всего издания.

«Многие сомневались, что государственное информагентство потянет деловое интернет-издание. Все говорили: «Вы возьмите франшизу и зарабатывайте на глянце, на ивентах, а не тяните новостную историю». Мы говорили: «Нет, наша специализация — лента. Мы умеем делать новости, и мы этого хотим», — поделился воспоминаниями Валеев.

«Мы не передаемся с паролем»

Савельев рассказал «Реальному времени», что юридически говорить о смене редакции некорректно. При смене франчайзи владелец франшизы передает все функции другому юрлицу.

«По сути, РБК просто забирает «ключи» от сайта у одной организации и передает другой», — пояснил он.

То же самое подчеркнула и Ибраева: «Мы сотрудники другого юрлица, которое являлось держателем франшизы, и мы автоматически не передаемся вместе с паролем от сайта новому франчайзи».

По словам Ибраевой, несколько сотрудников редакции еще в июле получили предложения о работе и приняли их. Часть команды вела «неконкретные предварительные» переговоры с новым франчайзи, однако никаких предложений после них не поступило. Интереса не проявили обе стороны.

Эту информацию подтвердил и новый владелец франшизы Андрей Назаров. Во время интервью «Реальному времени» он сообщал, что планирует сменить только руководство редакции. Теперь же он пояснил, что планировалось оставить одного главного редактора на сайт и телеканал.

«По остальным получилось так, что троих журналистов оставили себе «Башинформ», а один… с ним было собеседование, но, в общем, по соглашению сторон решили, что он не будет работать в новой команде», — отметил Назаров.

Андрей Назаров сообщал, что планирует сменить только руководство редакции. Теперь же он пояснил, что планировалось оставить одного главного редактора на сайт и телеканал. Фото crimea-deloros.ru



При этом главный редактор «Башинформа» сообщил, что не знает, куда перейдут журналисты старой команды «РБК-Уфа».

«Новых проектов у «Башинформа» нет. О перемещении редакции речи не идет, пока. Как будут развиваться события, неизвестно», — ответил Валиев на вопрос «Реального времени» о возможном привлечении команды башкирского сайта РБК к какому-либо отдельному проекту агентства. Он добавил, что все сотрудники редакции «точно со своим опытом и высокой квалификацией найдут достойное место работы».

Стоит отметить, что Ибраева не исключила возможности участия в подобном проекте.

Шамиль Валеев обратил внимание, что все члены старой команды сайта «РБК-Уфа» имеют высокий профессиональный уровень и решение сменить редакцию можно объяснить финансовыми соображениями.

«В конце концов, это не самые дешевые специалисты на рынке. Может быть, тут был факт самоокупаемости», — предположил он.

Новая команда

О новом составе редакции пока ничего не известно. Назаров не стал называть имена журналистов из новой команды. При этом он подчеркнул, что редакция состоит из местных компетентных журналистов.

Новый франчайзи рассказал, что совещание с новой редакцией пройдет уже сегодня. С понедельника сайт должен работать в обычном режиме.

Артем Валиев выразил надежду, что «новый владелец франшизы продолжит достойно» и что проект будет удерживать, а, возможно, и наращивать рейтинги.

Здоровья и сил франчайзи пожелал Шамиль Валеев, чтобы вырастить новых звезд журналистики.