Путин поручил решить вопрос Торатау до конца мая — СМИ

Вопрос с передачей шихана Торатау Башкирской содовой компании должен быть решен до конца мая. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Он поручил властям Башкирии и руководству БСК найти компромисс, который устроит всех, передает RBtoday со ссылкой на источники.

Директор центра энергосбережения и энергоэффективности, экологического и энергетического аудита РАНХиГС при президенте РФ Леонид Примак заявил, что любое радикальное решение этого вопроса вызовет «социальный взрыв». По его словам, оставить такое крупное предприятие без сырья нельзя. Это вызовет проблемы в сфере бизнеса и промышленности, а также лишит работы сотни людей. Но и передача горы вызовет недовольство населения. Экологическая и культурная ценность шиханов неоспорима.

Примак считает, что приемлемым решением стал бы перевод «Соды» на другое месторождение. При этом региональные власти должны предоставить предприятию субсидии и другую поддержку.

Напомним, что 29 мая глава РБ Рустэм Хамитов и министр промышленности России Денис Мантуров встретились. Они обсудили ситуацию вокруг БСК и шиханов.