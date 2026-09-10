Министр торговли Индии призвал молодых специалистов работать в России

Перспективными направлениями сотрудничества он назвал дизайн и совместное производство

Министр торговли Индии Пиюш Гоял предложил молодым индийцам приезжать в Россию для работы и развития бизнеса. Об этом он заявил на пленарной сессии выставки «ИННОПРОМ. Индия» в Нью-Дели, передает «Прайм».

— Приезжайте в Россию как инвесторы, как экспортеры. Активно создавайте партнерские и дружеские отношения, новые бизнес-возможности, — сказал Гоял.

Он отметил, что индийские таланты способны сыграть значимую роль в экономиках обеих стран. Перспективными направлениями сотрудничества министр назвал дизайн и совместное производство.

— Мы должны не просто торговать, а активно взаимодействовать, чтобы наши экономики развивались в синергии, — добавил он.

Напомним, первая Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Индия» проходит 9—11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. В ней участвуют более 120 компаний из России и Индии. Российскую делегацию возглавляет министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Алсу Сабирзанова