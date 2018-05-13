В Башкирии провели флешмоб в защиту Шиханов

В Башкирии на горе Торатау собралась общественность республики для защиты Шиханов. Участники акции провели флешмоб «Кольцо жизни».

К участию призывала организации «Башкорт». К горе из целого ряда городов и районов республики съехалось около трех тысяч защитников Шихан, которым угрожает промышленная разработка. Также во флешмобе приняли участие активисты Российской экологической партии «Зеленые», движения «Открытая Россия», сообщает «Idel.Реалии».

Напомним, ситуация вокруг шихана Торатау одна из острейших в Башкирии. С одной стороны, стерлитамакская «Сода» (БСК) намерена разработать гору для своего производства. С другой, на защиту шихана встали экологи и представители башкирской общественности. Даже глава республики Рустэм Хамитов пообещал сохранить уникальные природные памятники.