«Мы ни копейки не заработали на проекте «Усы Хамитова», для нас это хобби»

Интервью «Реального времени» с авторами популярного политического telegram-канала о преемниках Хамитова, башкирских элитах

Фото: Тимур Рахматуллин

Пожалуй, самый популярный политический telegram-канал в Башкирии — «Усы Хамитова». «Реальное время» уже имело опыт общения с авторами подобных ресурсов («Незыгарь», «Методичка») и теперь расспросило создателей самого известного башкирского telegram-канала об их проекте, группах влияния на них и основном конкуренте. Собеседники в интервью нашей интернет-газете поделились своим мнением о главных действующих лицах политического театра Уфы, оценили медиаполе республики и охарактеризовали некоторые процессы, происходящие в регионе.

«Мы ни копейки не заработали на проекте»

— Расскажите для начала, как пришла идея создать политический канал? И каковы были инвестиции в канал?

— К моменту создания канала, их появление (telegram-каналов, — прим. ред.) уже стало всеобщим трендом, и мы решили стать первыми в Башкирии. Как известно, «занять высоту» легче, чем потом отвоевывать ее. К тому же нам было о чем сказать. Финансовых инвестиций не было, были только инвестиции нашего времени и сил для написания текстов и мониторинга политической повестки в республике.

— Сколько человек работают над контентом?

— В проекте задействованы четыре человека.

— Кого считаете своим основным конкурентом?

— Конкурентов у нас нет, так как все СМИ и информационные ресурсы в республике ангажированы элитами. Официальные СМИ — за Хамитова, «ПроУфу» — за Рауфу (Рахимову, — прим. ред.), «Медиакорсеть» и «Коммерсант» — известная семья медиаменеджеров, тоже кому-то продалась в текущий момент.

В обществе есть запрос на альтернативный взгляд и объективный анализ, поэтому нас читают и будут читать. Были попытки создания конкурентов «Усам» — создавались провластные каналы, они пытались писать позитивный контент о «достижениях» Рустэма Закиевича, но раскрутить его не смогли. Один известный спикер с другим потомственным медиаменеджером создали на деньги «Соды» «оппозиционный» канал и пытались копировать наш стиль подачи, но популярности он не достиг, так как сразу видно, откуда торчат уши. На этом фоне мы заметно отличаемся, поэтому наше кунг-фу — самое сильное в Башкирии.

Можно было бы назвать конкурентом Камиля Бузыкаева, он популярен именно по тем же причинам, что и мы, но Бузыкаев не пишет статей, а мы не рисуем.

«Можно было бы назвать конкурентом Камиля Бузыкаева, он популярен именно по тем же причинам, что и мы, но Бузыкаев не пишет статей, а мы не рисуем». Фото facebook.com



— Выгодно ли сейчас работать авторами и админами популярных каналов?

— Мы ни копейки не заработали на проекте, так как для нас это хобби. Отсюда и наша популярность, и доверие к нам. Мы остро реагируем на манипуляции и неэтичные практики со стороны всех элитных групп республики. От своей деятельности мы получаем моральное удовольствие. Для того чтобы зарабатывать, нужно кому-нибудь продаться, а это неуважение к подписчикам и к своим убеждениям. Да и создавался канал не для зарабатывания денег, а для того, чтобы показать политическую ситуацию в Башкирии и все ее проблемы. Это не работа, не шабашка, а полезное хобби.

— О вашем канале ходят разные домыслы, чьи интересы вы обслуживаете. Так все-таки — вы чьих будете?

— Мы не аффилированы с какими-то элитными группами Башкирии. Наш канал обслуживает интересы только населения республики. Если вы заметили, то мы одинаково остро критикуем всех и показываем башкирскую политику такой, какая она есть на самом деле. Вот люди и гадают, кто мы. Хотя, если честно, нас уже давно деаномизировали те, кто очень сильно этого хотел. А вообще, нас обвиняют в причастности к разным группам: внутриполитическому блоку администрации главы РБ, «силовикам», мэрии Уфы, «Соде», «Системе», «Рахимовским», пиарщикам Тимербулата Каримова и «Роснефти», Шамилю Валееву, Азату Бердину, Ростиславу Мурзагулову и т.д. Говорили даже, что мы часть сетки региональных каналов федеральных политологов. В частности, назывались имена Евгения Минченко и Михаила Виноградова.

— Мы обратили внимание, что в канале по нескольку дней не появляется никаких постов. Куда пропадаете: отдыхаете на зарубежных курортах за полученные гонорары?

— Нет, мы в это время сидели в Уфе на своих рабочих местах. Как мы уже говорили, «Усы Хамитова» — это хобби, и иногда у нас просто нет времени писать контент или комментировать события. Вообще, нам больше хочется давать анализа и хороших глубоких текстов. Но для этого нужно время, которого у нас маловато. Поэтому хорошую аналитику мы разбавляем комментированием текущих событий и трактовкой подтекста тех или иных решений.

— А сколько, скажем, будет стоить реклама у вас?

— А вы видели ее у нас в канале хоть раз?! На самом деле, для нас канал — это не бизнес-проект. К нам поступали предложения прорекламировать какие-то товары, но канал у нас политический. Подписчики нас не поймут, если мы между раскладами о политической ситуации будем нахваливать какие-нибудь кроссовки или уфимские чебуречные.

Предложения о политической рекламе к нам не поступали, потому как-то и вопрос этот у нас не возникал. Полагаем, что политическая реклама в канале, где сидит вся номенклатура, интеллигенция и представители элитарных групп, должна стоить дорого.

— Telegram в стране блокируют. На какую площадку готовы перебраться?

— Мы остаемся в «Телеграме». Благо есть VPN и прокси, которые позволили нам не потерять подписчиков и следить за политической повесткой в республике и дальше.

Рустэм Марданов — «главный счетовод», любит сводить дебет с кредитом, не думая ни о развитии республики, ни о социалке. Из него вышел бы неплохой министр финансов, но не более того



«Масштабы личности Рахимова и Хамитова несопоставимы»

— Дайте ваши характеристики потенциальным кандидатам на пост главы РБ: Марданову, Ялалову, Хабирову, Мавлиярову, Каримову и Гумеровой. Ну и, разумеется, Хамитову.

— Рустэм Марданов — «главный счетовод», любит сводить дебет с кредитом, не думая ни о развитии республики, ни о социалке. Из него вышел бы неплохой министр финансов, но не более того. До недавнего времени считался креатурой Хамитова на пост главы республики, но злые языки утверждают, что в Кремле Марданова не согласовали. Поэтому здесь ожидается очередная межэлитная война между «мардановскими» и Хамитовым.

Ирек Ялалов — «мистер Заблуждение». Человек искренне считающий, что у него есть губернаторские перспективы. В последнее время он сам понял, что заигрался, и теперь ищет поддержки у разных групп влияния, в том числе среди некоторых потенциальных кандидатов на губернаторский пост. Пока он эту поддержку не находит, и его ожидает почетная пенсия. По некоторой информации, он может поехать в Совет Федерации вместо сенатора Рафаэля Зиннурова.

Радий Хабиров — «вечный кандидат» на пост главы Башкирии. К нему тянется значительная часть республиканских элит, чиновников, купечества и общественных активистов. Злые языки говорят, что свою «маленькую Башкирию» Хабиров себе построил в Подмосковье, перетащил туда кучу друзей из РБ, и возвращаться в Уфу у него уже нет желания. Эта версия похожа на правду, если посмотреть, что при работе в АП РФ Хабиров никого к себе так и не взял на работу, полагая, что товарищи должны дожидаться и быть готовыми к его возвращению в Уфу.

Хамит Мавлияров — «выдвиженец Рахимовых» и очень близкий друг племянницы первого президента. Он единственный из «рахимовцев», который удачно вписался в федеральную вертикаль власти и нашел там своего «патрона» в лице Дмитрия Козака.

Лилия Гумерова — «подружка Гульшат-ханум» (супруги главы РБ Рустэма Хамитова, — прим. ред.). Случайная персона в «башкирской элите». Обладает природной хитростью, сообразительностью и невероятными способностями угодить начальству. Благодаря этому она смогла сначала сменить должность психолога в районной школе на должность в руководстве районной администрации, а потом получить кресло вице-премьера и сенатора.

«Лилия Гумерова — «подружка Гульшат-ханум». Случайная персона в «башкирской элите». Обладает природной хитростью, сообразительностью и невероятными способностями угодить начальству". Фото council.gov.ru

Тимербулат Каримов — «влиятельный кияу». Профессиональный финансист и прекрасный управленец. Он не просто «близок» к кому-то из федеральных элит, а является членом семьи влиятельнейшего представителя «двора» ВВП (Игоря Сечина, — прим. ред.). Его в какой-то мере можно назвать «наследным принцем» политического и финансового капитала Игоря Ивановича, однако злые языки утверждают, что тесть Каримова не доволен и не одобряет «башкирских игрищ» своего зятя.

Стечение обстоятельств и федеральные расклады в 2010 году позволили Рустэму Хамитову стать главой сильнейшего субъекта Федерации с высоким экономическим потенциалом. Он отнесся к этому назначению безответственно и, занимая свой пост восьмой год, занимается не вопросами развития республики, а мелкими интригами в отношении своего же окружения. С легкостью и безответственной простотой он относится к ключевым проблемам республики, не пытаясь их решить, а только усугубляет их. Особенно это заметно в его отношении к социальной и межнациональной политике — все мы видим, что ситуация с этими вопросами в республике за годы его правления резко обострилась. Для его администрации все просто — они могут целый народ объявить «бузящими» националистами, а недовольных теми или иными социально-экономическими проблемами граждан — кучкой «продажных оппозиционеров».

— Каково ваше отношение к Муртазе Рахимову?

— Нам искренне и по-человечески его жаль. Человек верил в свою модель всеобщего счастья в масштабах республики, созидал как умел, в итоге на старости лет — ни внуков, ни должного почтения, оставленный на растерзание недобрых родственников и прочих стервятников, выжидающих куш от большого денежного мешка в виде фонда (БФ «Урал», — прим. ред.).

Муртаза Губайдуллович — личность неоднозначная, но оставившая яркий и в большей степени позитивный след в истории Башкирии. Многие злые языки припоминают ему сегодня только приватизацию «Башнефти» в пользу сына и вовсе забывают о том, сколько полезного он сделал для республики. Мы не ностальгируем по тем временам, так как Рахимов — это не тот руководитель, который сейчас нужен Башкирии, да и уходить ему нужно было иначе — самому, раньше и грамотно. Он уже не вписывается в современность, но был человеком своего времени. Стоит признать, что при нем была жесткая, но внятная модель управления республикой. Межэлитные конфликты не тормозили развитие. Чиновники работали, а не просто пилили бюджетные потоки. Очевидно, что масштабы личности Рахимова и Хамитова несопоставимы, последний — лишь бледная тень первого. Этот факт не дает покоя Хамитову — отсюда аллергия администрации главы РБ на «Бабая» и все записки в Москву о том, что якобы пенсионер продолжает мутить воду в республике. Самое смешное, что всем все давно понятно, даже прошлые оппоненты «Бабая» сегодня говорят о нем с большим уважением. Складывается ощущение, что Хамитов и его блеклое чиновничье окружение пытаются самим себе доказать свою «крутость» по сравнению с пенсионером и былым политическим тяжеловесом.

Республика сейчас находится в глубоком управленческом и социально-экономическом кризисе. Поэтому нам нужна полная «перезагрузка». Осуществить эту перезагрузку Рустэм Закиевич не может



«Группировки не находят компромиссов, каждый дербанит республику»

— Кстати, как охарактеризовать ситуацию в Башкирии — политический застой или стабильная безнадега?

— Мы бы использовали немного другие категории. Республика сейчас находится в глубоком управленческом и социально-экономическом кризисе. Поэтому нам нужна полная «перезагрузка». Осуществить эту перезагрузку Рустэм Закиевич не может. Общественность и региональные элиты это прекрасно понимают и чувствуют, поэтому у них созрел запрос на «дехамитовизацию»» Башкирии. Республику должен возглавить новый лидер, который «перезагрузит» ее — объединит элиты, введет новые принципы ее рекрутизации на основе меритократии и будет проводить внятную политику как для региона, так и для федерального центра.

— Реагировали ли на ваши посты в Белом доме на Тукаева, Госсобрании и правоохранительных органах?

— Публичных реакций не было, но контент постоянно попадает в аналитические справки и дайджесты различных ведомств. Самое главное, что наши посты обсуждают как простые граждане, так и номенклатура, мы слышим это в курилках, на дружеских посиделках и в различных вотсап-чатах.

— Часто ли приходят требования убрать пост, что-нибудь скорректировать или дать опровержение?

— Никто никаких требований и опровержений к нам на почту не присылал. Присылают только свой контент и комментарии. Если будут поступать опровержения, то мы их опубликуем.

— А из «Роскомнадзора» не приходили «письма счастья»?

— «Роскомпозор» (так некоторые пользователи переименовали ведомство в различных сервисах, — прим. ред.) нам ничего не присылал. Он нам, как и всем в России, осложнил работу блокировкой «Телеграма».

— Хамитов в 2010 году и Хамитов в 2018 году — один и тот же человек или это разные люди?

— В этом-то и проблема, что это один и тот же человек. Он так и не смог вырасти из своего «перестроечного» популизма в реального и ответственного политика, у него так и не сформировалась социальная база поддержки среди населения и элитарных групп. Как только Кремль подаст четкие сигналы о смене, если это будет происходить в результате выборов, то в первый же день таких сигналов Башлыка (должность Хамитова на башкирском звучит как «Башҡортостан Республикаһы башлығы», — прим. ред.) сольют люди из его самого ближайшего окружения. Для них «проект Хамитов» просто будет закрыт, а как известно в Башкирии, жить-то надо!

— Есть ли вам что сказать региональным элитам?

— Уважаемая элита, мы знаем, что воровство и коррупцию исключить невозможно, поэтому просим вас воровать «с прибылей» — как в соседнем Татарстане, а не с «оборотного капитала». В противном случае вы обанкротите республику. Вам за державу не обидно?!

Ирония в том, что в этом противостоянии «республика — город» заинтересованы как Хамитов, так и Ялалов. Возможно, они этого и не осознают, но у каждого из них есть «причина всех бед и неудач» в собственной работе



— Одно из московских агентств опубликовало рейтинг влиятельности губернаторов. И глава Башкирии занял восьмую строчку. Неужели у Хамитова такой большой вес или просто у остальных губернаторов столь низкий? Может, дело в экспертах-составителях?

— Дело тут в любви экспертов к деньгам, их беспринципности, а также в самолюбии участников рейтинга. Это самолюбие эксперты и удовлетворяют за деньги, как представители эскорт-услуг. Есть элитные федеральные эксперты — их нужно поводить по ресторанам, выразить восхищение, а потом только пригласить обслужить и прокомментировать должным образом. Есть местные башкирские эксперты экономкласса — им просто нужно показать купюру, и они прокомментируют что угодно и как угодно, без «предварительных ласк».

— Какие кланы (группы влияния) рулят процессами в регионе?

— Слишком много различных групп пытаются стать группами влияния. О них часто пишут в СМИ — так называемые счетоводы, Гульшат-ханум, «Роснефть», «Сода» и т.д., включая группировки вице-премьеров и боссов администрации главы РБ.

На самом деле, не так важно, какие группы пытаются влиять, проблема в том, что все эти группировки не находят компромиссов, каждый дербанит республику, отсюда и нет внятных перспектив у региона в сложившейся политической конфигурации. И, кстати, на этом фоне очень много криминальных и полукриминальных группировок повылазило.

— Недавно Варламов приезжал в Уфу и вновь раскритиковал Ялалова за состояние городского хозяйства. Что это было?

— Злые языки поговаривают, что Варламова купили. Даже если это так, то логика Башлыка — «назло маме отморожу уши», плевок в колодец, из которого пьешь, удар в итоге не столько по Иреку Ишмухаметовичу, а по Уфе в целом. И потом, Варламов критиковал мэра по делу и не обманывал своих читателей. Уфа из года в год становится все более ужасным и некомфортным городом. Это относится и к качеству дорог, городской инфраструктуры, уродливой наружной рекламе и бардаку в общественном транспорте. Уфа — это уже сильно провинциальный город со всеми вытекающими последствиями развала городского хозяйства.

Ирония в том, что в этом противостоянии «республика — город» заинтересованы как Хамитов, так и Ялалов. Возможно, они этого и не осознают, но у каждого из них есть «причина всех бед и неудач» в собственной работе. Каждый из них прикрывает свою бестолковость этой локальной войной, но страдают в итоге простые жители города и республики.

«Вполне возможно, что гора станет залогом торга за личную уголовную неприкосновенность семьи Хамитовых и спокойную пенсию. Однако мы не исключаем, что в публичном пространстве возможности «Соды» сильно преувеличены». Фото Тимура Рахматуллина

— Кто победит в войне за шиханы? Для читателя за пределами Башкирии непонятна суть конфликта.

— Кто победит в войне за шиханы, нам неизвестно. Эта тема одна из осевых тем во всей истории Хамитова как руководителя региона. Коротко ситуация следующая: частное промышленное предприятие «Сода» (входит в холдинг БСК, — прим. ред.), имеющее миллиардные прибыли, хочет решить сырьевую проблему за счет разработки уникальных природных памятников и исторического наследия — гор-шиханов (Торатау, Юрактау и Куштау), имеющих статус госзащиты от любой разработки и хоздеятельности. «Сода» не хочет вкладываться в расходы по добыче, логистике и развитию технологии очистки известняка, добываемого из месторождений под землей, для них привлекательнее сырье из горы.

С 2010 года «Сода» инвестировала в Хамитова и «обкладывала» его своими людьми. Хамитов в один момент поменял свою позицию по горе и сейчас активно противостоит «Соде». Остается неясным — это реально гражданская позиция Башлыка, неожиданно принявшего мнение простого народа, или же мы пока наблюдаем лишь определенный торг между большим чиновником и большими коммерсантами?!

Обе стороны демонстративно играют мускулами, обмениваются публичными репликами. Преобладает мнение, что лоббистами «Соды» являются лично господа Бабич и Рапота. Кто победит, пока непонятно. Вполне возможно, что гора станет залогом торга за личную уголовную неприкосновенность семьи Хамитовых и спокойную пенсию. Однако мы не исключаем, что в публичном пространстве возможности «Соды» сильно преувеличены. Если их уже несколько лет бортует бесхребетный Хамитов, то какие же они решальщики серьезных вопросов?!

«Организаторы этой движухи с удовольствием распилят медийные бюджеты»

— Талгат Тажуддин притих и в последнее время не выступает с громкими заявлениями. Попросили помолчать? Или верховный муфтий уже не тот?

— Все муфтияты в РБ — ЦДУМ и ДУМ РБ — изжили себя. Каждый делает себе семейный бизнес на Боге. Мусульманская умма ими не контролируется, поэтому эпатажные заявления «звездочета» нас интересуют в самую последнюю очередь.

— Демарш Айнура Арсланова на пленуме ДУМ РБ в Нефтекамске — его собственная инициатива или подсказка кураторов? Сменится ли в этом году муфтий?

— Ситуация в ДУМ РБ тупиковая, поэтому съезд по переизбранию муфтия отложили на осень после выборов в Госсобрание. На текущий момент Нурмухамет Нигматуллин (муфтий РБ, — прим. ред.) и его окружение стараются сделать все, чтобы сохранить влияние и положение в ДУМ РБ.

«Муфтий — это позиция политическая, а не религиозная. Политического опыта у Арсланова недостаточно, категоричностью в политике нужно пользоваться аккуратно, тонко и нечасто. А Айнур за короткое время демонстрировал ее слишком часто и много». Фото Тимура Рахматуллина

Айнур Арсланов — яркий молодежный лидер и яркий священнослужитель, но перспектив возглавить ДУМ РБ у него практически нет. Муфтий — это позиция политическая, а не религиозная. Политического опыта у Арсланова недостаточно, категоричностью в политике нужно пользоваться аккуратно, тонко и нечасто. А Айнур за короткое время демонстрировал ее слишком часто и много. Чисто функционально на персонажей из ДУМ РБ и вообще на любую религиозную организацию в республике имеют влияние АГ РБ и органы госбезопасности. Именно консенсус этих двух структур является решающим в самых значительных вопросах ДУМ РБ, в том числе и кадровых.

— Есть ли будущее у проекта ТПП РБ по деловому интернет-изданию ?

— Думаем, что нет. Подконтрольные СМИ продвигают «позитивно-хвалебную» повестку, а такие тексты массы читать не любят. Им нужны критические статьи и критические обзоры. Поэтому обогнать «большую тройку» («ПроУфу», «Медиакорсеть» и «Коммерсант») по посещаемости у них точно не получится. Зато организаторы этой движухи с удовольствием распилят медийные бюджеты.

— Как медиаполе РБ реагирует на появление новых игроков в регионе?

— Кто-то боится и остро критикует эти начинания. Особо нежные души изливают свое беспокойство в «Фейсбуке». Кто-то принюхивается к новым возможностям и бежит в поисках работы и более высоких зарплат в новое СМИ. Все как обычно.

— Следите ли вы за процессами в соседнем Татарстане?

— Мы с интересом, местами с сожалением и сочувствием наблюдали за тем, как Кремль заставил татарстанскую элиту сделать «ку» и дал понять, что не нужно саботировать решения федерального центра и вести себя вызывающе. Татарстанская элита в первый раз за постсоветскую историю проглотила все претензии Кремля. Политические процессы в вашем регионе нам интересны с точки зрения того, как будет проходить демонтаж власти в «корпорации Татарстан», закончится ли это тотальным переделом собственности и абсолютной деполитизацией этничности. Все-таки Татарстан — это последний регион, где крупным федеральным игрокам можно отломить что-нибудь по-настоящему крупное. Да и формальный повод есть — встраивание Татарстана в федеральную вертикаль.

— Действительно ли в Башкирии так остро стоит вопрос преподавания национальных языков?

— Об этом много было сказано, уже несколько пресытила тема. Ответим коротко: острота вопроса преподавания абсолютно искусственная, два часа в неделю с возможностью отказа никого притеснить не могут априори. Например, Татарстан в этом вопросе на фоне соседей действительно выглядит как дремучая этнократия, где из родных языков можно было выбрать татарский язык или татарский, без вариантов.

«Татарстан в этом вопросе на фоне соседей действительно выглядит как дремучая этнократия, где из родных языков можно было выбрать татарский язык или татарский, без вариантов». Фото kpfu.ru



— Если регионы РФ начнут укрупнять, с кем стоило бы объединить Башкортостан?

— Башкортостан — сам по себе уже крупный регион. Географическое положение республики говорит о геополитических рисках при укрупнении и ухудшении политической обстановки в стране. Любое объединение с одним из соседей, пусть и при потере статуса национальной республики, будет воспринято как возвращение исторических земель, а этнонационализм получит огромный импульс для своего развития. Разговоры об объединении Башкирии и Татарии — это фактически разговоры о создании штата Идель-Урал. Поэтому укрупнение Башкортостана с любым другим субъектом — это порождение новых сложных вопросов, а не решение старых.

Мы бы вообще не стали трогать национальные регионы, так как у этой идеи большой деструктивный потенциал, способный поднять уровень межнационального напряжения по всей стране. Такие инициативы федерального центра дадут лишний повод для стимулирования «центробежных сил». Очевидных полезных эффектов в этой инициативе нет, так как регионы и национальные элиты уже давно встроены в вертикаль власти.

Да и среди ненациональных субъектов укрупнение регионов может вызвать недовольство. Все-таки в каждом регионе есть своя элита, которая может быть недовольна притеснением ее интересов со стороны элиты региона, к которым их присоединяют. Да и будет ли доволен рядовой житель какого-нибудь центрального региона подобной реформой? Захочет ли кто-нибудь исчезновения своей «Орловщины» или «Тамбовщины»? Тут нужна социологическая диагностика на предмет того, захочет ли кто-нибудь смены своей региональной идентичности.