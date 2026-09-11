Минюст исключил Понасенкова из списка иноагентов
При этом в список внесли две организации и три физлица
Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов. В список включены:
- проект «Пермь-36»*;
- информационный ресурс «Канал визионера»*;
- Ринат Мухаметов*;
- Екатерина Мереминская*;
- Елена Матвеева*.
Вместе с тем в соответствии с распоряжением Минюста России в связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключен Евгений Понасенков.
Справка
* Признаны иностранными агентами по решению Минюста РФ.
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