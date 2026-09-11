Новости общества

05:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минюст исключил Понасенкова из списка иноагентов

17:21, 11.09.2026

При этом в список внесли две организации и три физлица

Минюст исключил Понасенкова из списка иноагентов
Фото: Анастасия Фартыгина

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов. В список включены:

  • проект «Пермь-36»*;
  • информационный ресурс «Канал визионера»*;
  • Ринат Мухаметов*;
  • Екатерина Мереминская*;
  • Елена Матвеева*.

Вместе с тем в соответствии с распоряжением Минюста России в связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключен Евгений Понасенков.

Алсу Сабирзанова
Справка

* Признаны иностранными агентами по решению Минюста РФ.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также