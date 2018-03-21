Башкирские выборы: где в вотчине Рустэма Хамитова стали меньше любить Путина

Районы Башкортостана, продемонстрировавшие снижение явки на выборы и голосов за Путина, — оказались известными своими коррупционными скандалами

Аналитическая служба «Реального времени», изучив «поле битвы» после выборов в Татарстане, решила приглядеться к соседу, задавшись теми же вопросами: как прошли выборы президента РФ в Башкортостане, изменилась ли явка с 2012 года, и повысилась или понизилась поддержка башкирскими избирателями действующего президента РФ? Результаты могут читателей удивить.

Избирателей больше — явка прежняя



С 2012 года число избирателей в Башкортостане выросло на 1%, составив 3 045 698 человек (в Татарстане — 2 918 418 человек). Больше стало избирателей в Иглинском районе (почти на 15 тыс.), в Уфе (на 17,5 тыс.) и Уфимском районе (на 17,8 тыс.). Меньше избирателей — в Белебеевском районе (минус 5,3 тыс.), Кумертау (минус 3,5 тыс.), Салавате (минус 6,3 тыс.), Стерлитамаке (минус 5 тыс.).

Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования, напомним, фактически коррелирует с явкой избирателей, процент которой включает в себя также число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования.

В Башкортостане на избирательных участках в день выборов было выдано 2,2 млн бюллетеней, еще 111,3 тыс. бюллетеней были выданы вне помещений для голосования (забегая вперед, заметим, что если не считать число голосовавших вне Башкортостана по открепительным удостоверениям), почти 700 тыс. жителей Башкирии остались в день выборов дома. Число «любителей» голосовать не на своих избирательных участках, в РБ, как и в Татарстане, резко снизилось с 2012 года — на 21%, или 87,5 тыс. человек.

Число башкортостанцев, которые пришли на выборы только для того, чтобы, получив бюллетень, унести его домой, так и не проголосовав, заметно меньше, чем в Татарстане — 722 бюллетеня «не долетело» до избирательных урн (в РТ — 1616).

Явка на выборах президента России в РБ

Глава района Избирательная комиссия 2012 2018 ИТОГО по РБ 76,38% 75,45% Сынгизов Рим Сатыбалович Абзелиловская 88,38% 79,74% Гильванов Фанис Яфасович Агидельская городская 59,93% 66,89% Мустафин Дамир Радикович Альшеевская 93,43% 85,45% Комзалов Александр Анатольевич Архангельская 88,74% 87,43% Усманов Фларит Фоатович Аскинская 90,27% 79,06% Идрисов Зуфар Явдатович Аургазинская 87,36% 81,33% Ситдиков Ильшат Хамитович Баймакская 91,15% 80,53% Андреев Александр Георгиевич Бакалинская 94,28% 91,56%

Напомним, что прошедшие выборы могли поставить только два вопроса (учитывая, что Путин все равно по опросам лидировал): какова явка избирателей в том или ином регионе и какой процент голосует не за Путина (гипотетическое «протестное меньшинство»). В Татарстане с 2012 года явка снизилась на 5,6%. На выборах президента РФ в 2012 году на участки пришло 83% татарстанцев. В 2018 году — только 77,45%. В Башкортостане явка фактически не изменилась по сравнению с 2012 годом (76,4%), составив в 2018 году 75,4% (незначительная разница в 1% мало о чем говорит).

Но, как и в Татарстане, в Башкортостане есть районы, где явка выросла, а есть районы, в которых она с 2012 года упала. Как известно, процент явки может означать как доверие народа властям и уверенность в будущем, так и высокое административное давление. С другой стороны, низкая явка ни о чем хорошем не говорит: либо люди перестают верить в выборы как инструмент, либо выражают тем самым протест против происходящего — прежде всего, конечно, «у себя дома», оценивая деятельность глав районов.

Выросла явка только в 11 районах РБ. Причем существенно подросла активность избирателей только в Октябрьском районе Уфы (увеличившись до 76,4%, или на 10,85%) и Стерлитамаке ( увеличившись до 70,2%, или на 11,4%). Впрочем, в обоих районах явке было куда расти — в 2012 года она была очень (в сравнении с другими районами) невысокой: 65,6% и 58,8% соответственно.

Если же говорить в целом об Уфе, то 6 лет назад явка в столице РБ составляла 67,6%, повысившись в 2018 году до почти 71%, или на 3,4%. Для сравнения, явка в Казани не повысилась, а упала: с 67,8% до 62%. Разница как по проценту явки, так и по ее динамике, далеко не пользу мэра Казани. Главе Уфы Иреку Ялалову, занимающему эту должность как раз с января 2012 года (то есть на первые выборы в 2012 году он не мог особенно повлиять, и все камни можно было кидать в его предшественника), можно особенно не переживать.

Шесть лет назад явка в столице РБ составляла 67,6%, повысившись в 2018 году до почти 71%, или на 3,4%. Фото bashinform.ru



Районы с низкой посещаемостью

Тем менее три уфимских района входят в топ-5 башкирских районов с самой низкой явкой (в этот «топ-5» в Татарстане входит одна Казань): в Кировском районе Уфы явка упала с 67,2% до 65,8%, в Демском районе Уфы выросла с 63% до 66,3%, в Ленинском районе Уфы явка упала с 64,2 до 63,2%.

Среди отстающих также Бирский район Башкортостана — здесь явка с 2012 года упала почти на 4%, и составила 64,6% (второе место), и Салават, где явка рухнула на 12% — с 78% до 66%. Отметим, главы муниципалитетов-«двоечников» были назначены в «хамитовские времена». Однако нельзя сбрасывать со счетов и то, что эти главы, возможно, меньше включали административный ресурс, чем их коллеги. «Значит, выборы были честнее», — воскликнут в районных администрациях.

Бирский район — район сельскохозяйственный (на сельхозугодья приходится 63,2% земель, или 107,6 тыс. га). Претензии по явке нынешнему главе района, Александру Груздеву, предъявить сложно: он возглавил Бирск только в августе прошлого года, пересев в кресло главы района с должности гендиректора спиртоводочного завода группы «Башспирт». Сменил он на этом посту Николая Хорошилова, который отправился на повышение, став вице-премьером Башкирии.

А вот властям Салавата стоит призадуматься. Одна из самых низких явок по РБ (да еще со снижением к 2012 году на 12%, третий «плохой» результат в целом по республике) — тревожный звоночек. Тем более нынешний глава Салавата Фарит Гильманов сидит в кресле мэра аж с 2011 года, так что отвечал и за предыдущие выборы (к слову, предыдущий глава Салавата Радик Бурхаметов ушел с должности по собственному желанию, став фигурантом уголовного дела по статье «превышение должностных полномочий», он подозревался в незаконной передаче коммерческой структуре имущества городского водоканала).

Салават — промышленно развитая территория, с градообразующим нефтехимическим предприятием (доля продукции ОАО «Газпром нефтехим Салават» в объеме отгруженной промышленной продукции по Салавату достигает 94%). Более или менее город преодолел кризис: бюджет в 2014 году составлял 2 млрд рублей, в 2017 году — 2,5 млрд рублей. Индекс промпроизводства в прошлом году составил 105,5%, объем отгруженных товаров — 228 млрд рублей.

С другой стороны, Салават известен не только экономикой, но и экологией — она здесь чудовищная. Территория Салавата отнесена к зоне высокого загрязнения атмосферы, там загрязняющие примеси скапливаются «густым смогом над городом». Тем более можно провести аналогию: одна из самых низких явок в РТ — в Нижнекамске, где с экологией тоже не очень.

У прокуратуры еще много вопросов о деятельности главы Салавата Фарита Гильманова. Фото Екатерины Котовой (gorobzor.ru)

Однако в другом «самом загрязненном городе» Башкортостана и некогда бывшей столице республики — Стерлитамаке (в 2012 году город занял 24-е место в списке самых загрязненных городов России, по данным Минприроды РФ) — явка за 6 лет не только не упала, а выросла: с 58,8% до до 70,2% (почти на 11%).



За последние два года в РБ провели масштабную ротацию муниципальных элит, но Гильманов в кресле удержался, хотя, как пишут местные СМИ, и у него не все так просто: «Как и Нефтекамск, Салават является крупным промышленным центром, жизнь которого во многом связана с работой крупнейшего предприятия — «Газпром нефтехим Салават» — от того, как будет развиваться ситуация на этом производстве, зависит благополучие горожан и будущее их детей».

В октябре прошлого года появилась информация о том, что в администрацию Салавата поступило «представление прокуратуры РБ об отстранении от должности мэра Салавата Фарита Гильманова в связи с конфликтом интересов по предоставлению своим близким родственникам земельных участков и объектов муниципальной недвижимости без торгов, предусмотренных законодательством». Но в конце ноября депутаты Салавата не нашли оснований для отставки мэра города Гильманова.

Позднее, впрочем, стало известно, что «у прокуратуры еще много вопросов о деятельности главы Салавата Фарита Гильманова, и ведомство не будет мириться с противодействием муниципальных депутатов, которые не отстраняют проштрафившихся сити-менеджеров».

Почувствовав, что кресло под главой Салавата зашаталось, недовольные вспомнили, как «уже по итогам 2012—2013 годов на Гильманова посыпались обвинения и упреки: финансовое состояние Салавата ухудшилось, дефицит бюджета превысил 100 млн рублей, выросли долги города перед кредиторами».

Недоброжелатели обращают внимание и на бесконечные конфликты команды Гильманова с «Газпром нефтехим Салават» («Сити-менеджер умудрился не поделить с градообразующим предприятием землю, завысив кадастровую стоимость едва ли не в четыре раза») и с АО «Салаватстекло». Оба предприятия выиграли суды, попытки горадминистрации разжиться лишними деньгами оказались бесполезными. Не исключено, что крупнейшие предприятия могли не настаивать на участии в выборах своих работников.

Не следует сбрасывать со счетов и фигуру руководителя нефтехимической дочки «Газпрома» Айрата Каримова, который, согласно исследованию «Реального времени», попал в сотню влиятельных лиц республики. И по своему политическому весу человек Алексея Миллера ничуть не уступает салаватскому чиновнику.

«Плохиши» списка

Худшая динамика по явке — в Иглинском районе РБ (половина земли района — сельхозназначения), где она с 2012 года снизилась с 92,24 до 70,62%, или на 21,63%. То есть рухнула. В этом есть доля вины и нынешнего главы района Гафуана Шайхутдинова, пересевшего в это кресло из кресла главы Ермекеевского района РБ.

Гафуан Шайхутдинов пересел в кресло главы Иглинского района из кресла главы Ермекеевского района. Фото bashinform.ru

Низкая явка — явно следствие скандалов, сопровождавших предыдущую администрацию. В 2014 году в рабочем кабинете главы Иглинского района Рафика Мусина прошли обыски и выемка документов, нашли полмиллиона рублей. В 2015 году, несмотря на поддержку главы РБ, Мусину пришлось уйти. А за три дня до нынешних выборов стало известно, что в отношении экс-главы Иглинского района было возбуждено уголовное дело: его подозревают в преступлениях по статьям «превышение должностных полномочий», «служебный подлог» и «мошенничество».

По версии следствия, в 2013 году районный муниципалитет заключил с фирмой «Альтернатива» контракты на проектирование планов сельских поселений, но, несмотря на то, что договор предусматривал оплату лишь выполненных работ, глава администрации, чтобы освоить полученные из республиканского бюджета деньги, распорядился рассчитаться с фирмой до получения проектов: на счета организации перечислили более 2,2 млн рублей. В итоге фирма не выполнила свои обязательства. А через 2 года сельсоветы были вынуждены потратить на завершение планов собственные бюджетные средства.

Еще ранее руководитель местного муниципалитета Ришат Исхаков отметился другими скандалами. Так, в 2010 году он ввел для своих подчиненных униформу бордового цвета военного покроя со знаками отличия администрации, что уже вызвало непонимание селян. Кроме того, к его деятельности возникли вопросы у Контрольно-счетной палаты.

В ноябре того же года глава КСП РБ Салават Харасов в сопровождении журналистов попытался лично вручить запрос на предоставление документов для проведения плановой ревизии. Но ревизора не пустили, а представителей прессы прогнали охранники в шлемах и бронежилетах, вооруженные автоматами Калашникова и резиновыми дубинками.

А ведь этот район граничит с Уфой. У многих уфимцев там расположены дачи и сады, и все иглинские проблемы известны горожанам.

Помимо коррупционных скандалов, сотрясающих район, жители его страдают и от плохой экологии. К слову, в 2011 году здесь в военной части, расположенной в поселке Урман, произошел пожар, полыхавший два дня и уничтоживший артиллерийский арсенал. Фейерверк в течение нескольких дней наблюдали жители восточных окраин Уфы. Сгорела часть поселка и ближайший лес, известно о трех погибших. Армейское формирование, где работало большинство жителей поселка, впоследствии ликвидировали.

На втором месте по отрицательной динамике явки — Балтачевский район (тоже сельскохозяйственный), где явка упала на 12,65%, с 96,13% до 83,5%. По сути, это родной район для главы республики Рустэма Хамитова. До сих пор здесь живут его родственники, а мама Раиса-абыстай преподает в мечети деревни Штанды, которая была построена при ее содействии (открывал храм в 2012 году председатель ЦДУМ России, верховный муфтий Талгат Таджуддин).

В отношении Раила Ибрагимова за два с половиной месяца до выборов было возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупных размерах. Фото kulturarb.ru

Глава Балтачевского района Ильгиз Субушев — «новичок», возглавил район лишь весной прошлого года. «Виноват», скорее, предыдущий глава района, хотя и проработал здесь всего год: Марсель Закиров был назначен главой района в декабре 2014 года, а уже в январе 2016 года ушел в отставку.

По информации СМИ, причиной внезапного ухода стали проблемы с надзорными органами — делами главы заинтересовалась прокуратура из-за махинаций с землей. Якобы в 2011 году прежний глава района (Рафиль Галлямов, ушедший работать гендиректором «Башсельхозтехника», — именно при нем была явка в 96%) передал в бессрочное безвозмездное пользование участок 3,3 тыс. кв. м местной Центральной районной библиотеке. Однако в декабре 2015 года глава района Марсель Закиров решил «отдать участок многодетным семьям».

Но получателями земельных участков в центре районного центра Старобалтачево оказались «вторые половинки самого главы района и управляющего делами администрации района Дамира Гареева, которая также работала в администрации». Все это могло, безусловно, возмутить жителей районов, да и сама ротация глав районов на явке не могла сказаться положительно (три главы района за 6 лет!).

И, кажется, налицо тенденция: видишь низкую явку — ищи уголовные дела. Так, в Хайбуллинском районе Башкортостана (основа экономики сельское хозяйство и «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат», входящий в «Уральскую горно-металлургическую компанию») явка с 2012 года упала на 11,5%, составив в 2018 году 84,6%. Возглавляет район с сентября 2012 года Раил Ибрагимов, в отношении которого в декабре прошлого года (буквально за два с половиной месяца до выборов) было возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупных размерах.

Началось с того, что Ибрагимов попросил местных предпринимателей отремонтировать дорогу, пролегающую мимо его дома, и пообещал оплатить работу из бюджета района, но когда дорога была приведена в порядок и настало время рассчитаться, глава своего обещания не сдержал.

Самый отдаленный Хайбуллинский район республики, отмечают местные наблюдатели, «едва ли не чаще других попадает в поле зрения СМИ по весьма нелицеприятным поводам»: то глава Маканского сельсовета устроит драку с соседом, то председателя райсовета полиция увозит с призывного пункта за дебоширство. На таком фоне удивительно вообще, что на явка выше 80%.

Не доверяя Путину

Перейдем к другому важному показателю: проценту голосов, отданных башкирскими избирателями за действующего президента РФ Владимира Путина. За 6 лет поддержка его в РБ выросла на 2,4%, составив 77,7% (что ниже, чем в РТ, где за Путина проголосовало 82%).

Как Башкортостан голосовал за Владимира Путина

Глава Избирательная комиссия 2012 2018 Изменение ИТОГО по РБ 1.731.716 75,28% 1.784.626 77,69% Сынгизов Рим Сатыбалович Абзелиловская 21.135 79,19% 18.546 70,68% Гильванов Фанис Яфасович Агидельская городская 5.123 65,55% 6.642 76,75% Мустафин Дамир Радикович Альшеевская 26.345 89,19% 21.927 81,53% Комзалов Александр Анатольевич Архангельская 11.830 88,83% 11.041 84,66% Усманов Фларит Фоатович Аскинская 11.530 81,32% 9.555 74,35% Идрисов Зуфар Явдатович Аургазинская 20.146 80,54% 17.689 77,89% Ситдиков Ильшат Хамитович Баймакская 32.345 91,30% 25.913 79,63% Андреев Александр Георгиевич Бакалинская 18.542 87,34% 17.856 88,97%

Самые низкие показатели — в двух сельхозрайонах РБ: Стерлибашевском (75% территории — сельхозугодья) и Давлекановском (85% — сельхозугодья). В первом явка составила 69,67%, снизившись с 2012 года на 8%, во втором районе — 69,73%, снизившись на 4,6%.

В Стерлибашевском районе главой с лета 2012 года работает Фанур Туктаров, который с тех пор не прославился ничем. Экономика района слабенькая. Согласно официальным данным, за 9 месяцев 2016 года предприятиями района выпущено промышленной продукции на 173,5 млн рублей, в том числе предприятиями обрабатывающего производства на 155,7 млн рублей. Основной объем продукции предприятий обрабатывающего производства 152,3 млн рублей. Индекс промышленного производства по району за январь-сентябрь 2016 года составил 102,0%, за январь-сентябрь 2015 года — 100,2%.

В Давлекановском районе — относительно новый глава, Ильгиз Мухамедзянов, сел в кресло в декабре 2016 года. Мало того, в процессе ротации глав районов прежний глава Стерлибашевского района Ильшат Фазрахманов — один из двух глав районов, пошедших на повышение: он стал министром сельского хозяйства РБ.

Все это вроде бы должно говорить о каких-то заслугах и успехах местной экономики. Согласно официальным данным, объем отгруженной продукции собственного производства Давлекановского района РБ составлял в 2015 году порядка 8 млрд рублей. «Все предприятия прибыльные», отмечали официальные лица. Индекс промпроизводства в 2015 году составлял 103,5%, в 2016 — 103% (экономика замедлилась). Прогноз на 2017 год — 100% (то есть главное, чтобы не было падения, а в рост власти не верят). Активно власти пытаются развивать туризм, разрабатывая план рекреационной зоны на озере Асликуль.

Интереснее взглянуть на районы, где поддержка Путина заметно упала. В топ-5 аутсайдеров вошли и Хайбуллинский, и Балтачевский районы, о коррупционных скандалах в которых мы уже писали выше. В 2012 году за Путина отдали голоса 93% жителей Хайбуллинского района, в 2018 году — уже только 79,4 (падение поддержки составило 13,6%). Это второй худший результат по Башкортостану. В вотчине Рустэма Закиевича — Балтачевском районе — на фоне скандалов поддержка Путина упала с 94,25% до 82,8%, то есть на 11,46%.

Самое заметное падение поддержки Путина — в Бурзянском районе, где процент отданных ему голосов с 2012 года снизился на 15,7%, до 72,4%. Район считается «непростым с социально-экономической точки зрения», хотя его возглавлял в свое время ставший в 2014 году министром лесного хозяйства РБ Динир Ахмедьянов, в прошлом году занявший должность замруководителя администрации главы Башкортостана.



Рустам Шарипов прославился тем, что, в нарушение закона, агитировал в пользу «Единой России» на выборах два года назад. Фото bashinform.ru

Это небольшой район, населенный в основном башкирами (92,6%), значительную часть его площади занимают заповедники «Башкирский» и «Шульган-Таш». Ведущее положение в экономике занимает лесопромышленное производство. При этом считается самым красивым районом республики. Именно здесь проходят знаменитые сплавы. И тут же можно отведать необычайно целебный мед диких пчел.

Молодой глава района Рустам Шарипов (ему 35 лет), судя по всему, вряд ли имеет те же рычаги влияния, что когда-то Ахмедьянов (ему 60 лет), хотя фигура колоритная. Прославился он тем, что, в нарушение закона, агитировал в пользу «Единой России» на выборах 2 года назад — аудиозапись выступления главы района вместе с руководителями сельских поселений попала в местные СМИ: на ней Шарипов ругает КПРФ. По-видимому, с главами поселений у юного Шарипова отношения пока не сложились, те «опустили» путинские голоса, которые с таким трудом добыл в 2012 году нынешний аппаратчик Ахмедьянов.

На третьем месте по потере путинских голосов после Хайбуллинского района — Баймакский район (основными отраслями производства в районе считаются сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность), где поддержка действующего президента РФ сократилась с 91,3% до 79,6%, или на 11,7%.

Район возглавляет с 2011 года Ильшат Ситдиков, фигура еще более колоритная, чем Шарипов. Ситдиков то и дело попадает в скандальные ситуации. В 2015 году на главу администрации Ильшата Ситдикова и его заместителя по строительству Константина Замотаева завели уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями (на Замотаева — второе по счету): «Чиновники подозревались в том, что заплатили из бюджета 29 млн рублей местному предпринимателю за исполнение муниципального контракта на строительство жилья для детей-сирот, не убедившись в добросовестности его исполнения». Как оказалось, 36 семей сирот-детдомовцев в Баймакском районе получили дома, но скоро выяснилось, что «брус, из которого были построены избушки, оказался шириной всего в 9,5 см, в полу зияли щели, из-за сырости все заросло плесенью, а зимой стены изнутри покрывались коркой льда».

В декабре 2015 года Баймак вновь оказался под софитами: детской хоккейной команде села Куянтау Федерация хоккея Башкирии подарила пластиковую хоккейную коробку. «Глава администрации Баймака предложил поменяться: отдать подарок в город Баймак, взамен установить в деревне коробку меньших размеров из города. Команда не согласилась, в итоге глава администрации не выполнил своих обязательств перед ФХРБ: в селе Куянтау не залили асфальтобетонную подушку для хоккейной коробки и сельские ребята остались без заслуженного подарка. Теперь ребятам из Куянтау приходится тренироваться на льду речки, а проводить игры в других районах за сотни километров». Кроме того, администрация города настаивала на том, чтобы сельские дети отдали в город Баймак и другой подарок от федерации — 22 комплекта хоккейной формы.



Ильшат Ситдиков то и дело попадает в скандальные ситуации. Фото resbash.ru

С сельчанами у Ситдикова вообще отношения не складываются. Летом прошлого года, в разгар конфликта с жителями села Темясово (к слову, первая столица Башкирской республики), когда власти собирались построить ипподром, но спроектировали его на месте паевых земель населения, в ответ на претензии одного жителя он обругал сельчан.

Наконец, на 11% с 2012 года стало меньше поддерживающих Путина в Белокатайском районе Башкортостана: с 90% до 78,8%. Здесь — относительно новый глава, Масхут Минигалин возглавил район лишь весной 2016 года (прежний глава, Павел Мехоношин, правивший муниципалитетом с 2009 по 2016 годы, возглавил «Башкирский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору»).

Несмотря на то, что объем отгруженной продукции собственного производства составил 634,8 млн рублей (с ростом в 100,1% к 2015 году), в том числе промышленной продукции на сумму 201,8 млн рублей, и неплохой для района ИПП 102,1% — «в Белокатайском районе, существует ряд проблем», как отмечают и сами официальные власти. Это большая удаленность района от городов и других крупных потребителей ресурсов, которые могут производиться в районе (продукты питания, стройматериалы, гранулированное топливо), слаборазвитая транспортная инфраструктура, невысокий уровень доходов населения, отсутствие на территории района развитой материальной базы по производству и переработке продукции.

Местные наблюдатели прямо говорят, что «Белокатайский район — депрессивный, вся молодежь и просто активные люди уезжают из района». В прошлом году выяснилось, например, как безработные жители пытаются зарабатывать: «Лежат в деревне без работы, наберут приемных детей и получают за них деньги». Район внезапно стал лидировать по приемным семьям и усыновлениям, а после одного из скандальных случаев в районе даже самому главе Минигалину пришлось признать, что в Белокатайском районе ситуация такова, что «приемные дети стали средством заработка для слишком многих людей».

Вместе с тем следует отметить и районы-ударники в поддержке Владимира Владимировича — Кармаскалинский (91,39%), Бакалинский (88,97%) и Куюргазинский (85,49%). Если кармаскалинец Фанзиль Чингизов — ставленник Хамитова (с 2011 года), то его коллеги Александр Андреев (Бакалинский район) и Ахат Кутлуахметов — главы-старожилы, правящие своими районами еще со времен Муртазы Рахимова. В Бакалинском районе — с 2006 года, а в Куюргазинском — аж с 2001 года.

Итоги выборов президента России в Башкортостане (2018 год)

Избирательная комиссия Бабурин С. Н. Грудинин П. Н. Жириновский В. В. Путин В. В. Собчак К. А. Сумма 15.845 0,69% 277.797 12,09% 115.635 Абзелиловская 124 0,47% 5.634 21,47% 819 Агидельская городская 44 0,51% 1.291 14,92% 320 Альшеевская 138 0,51% 2.614 9,72% 1.310 Архангельская 69 0,53% 850 6,52% 647 Аскинская 62 0,48% 2.146 16,70% 674 Аургазинская 117 0,52% 3.621 15,94% 734 Баймакская 120 0,37% 4.692 14,42% 888 Бакалинская 60 0,30% 1.424 7,10% 398



