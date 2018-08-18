«Мусульмане должны идти навстречу»: обманутые паломники искали свои деньги в Мекке

Кто из клиентов «Хадж-фонда» смог поехать в паломничество?

Среди мусульман, которые не смогли отправиться в паломничество в этом году, начал распространяться слух о том, что «Хадж-фонд» на их деньги строит в Мекке гостиницу и владеет там кафе. При этом несколько клиентов компании все же смогли выехать в хадж. Корреспондент «Реального времени» вновь разбирался в ситуации.

«Надеюсь, что они и так вернут нам деньги»

Тысячи российских мусульман отправились в хадж. Первые группы паломников покинули российские аэропорты еще в начале месяца. Последние отчалили на этой неделе. Многие из них уже успели совершить обряды умры (малый хадж). Кто-то выкладывает каждый свой шаг в социальных сетях, получая в ответ лайки и восторженные комментарии. Кроме того, со своими земляками в Мекке встретился и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Однако не всем посчастливится увидеть в этом году исламские святыни. Сотни мусульман, заплатившие немалые деньги туроператорам, так и не получили заветных путевок в Саудовскую Аравию. Как сообщало «Реальное время», клиенты компании «Хадж-фонд», зарегистрированной в Набережных Челнах, остались в своих городах. На сегодняшний день таких — более 400 человек.

Со своими земляками в Мекке встретился и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Фото dumrt.ru



Больше всех, пожалуй, пострадали башкирские верующие — порядка сотни человек, обратившиеся в челнинскую фирму. Теперь они будут вынуждены встречать Курбан-байрам в Уфе и других городах Башкортостана. Так, Азат Валиев, планировал отправиться в благословенное путешествие с супругой и матерью. Он отнес туроператору 570 тысяч рублей (по 190 тысяч рублей за путевку), чтобы с комфортом добраться до Каабы. Получив на руки соответствующие квитанции, он ждал своего билетика в хадж. Когда узнал, что компания не аккредитована и не сможет его отправить в далекое королевство, он вновь обратился в «Хадж-фонд», где ему дали гарантийное письмо, что деньги ему вернут до конца года либо отправят в паломничество в 2019 году. Мусульманин также написал письмо сенатору Ильясу Умаханову, курирующему вопросы хаджа. Парень намерен добиваться возвращения кровных 570 тысяч.

Тем временем группа уфимских верующих написала заявление в полицию на «Хадж-фонд», заподозрив компанию в мошеннических действиях. Как сообщил «Реальному времени» адвокат Булат Мустафин, правоохранительные органы начали расследование дела. Региональный управляющий Альбина Исмагилова подтвердила нашей интернет-газете, что давала свои разъяснения следователям.

Однако не все настроены действовать столь решительно в отношении челнинской компании. Уфимский пенсионер Хабир Гильманов не стал писать заявления. Хотя 150 тысяч рублей он копил два года и еще в прошлом году отдал их компании.

— Куда они денутся? — говорит он. — Надеюсь, что они и так вернут нам деньги. Мы же мусульмане, должны идти друг другу навстречу.

Мусульманин также написал письмо сенатору Ильясу Умаханову, курирующему вопросы хаджа. Фото budget.council.gov.ru



К слову, в Уфе второй год подряд пострадали клиенты компании «Урал сервис», которая была лишена аккредитации два года назад. И таких несчастных — около 100 человек. Московская фирма считается связанной с семьей главы ДУМАЧР муфтия Нафигуллы Аширова: в 2013 году юрлицо учредил Тимур Нафикович Аширов. Кстати говоря, свою деятельность в Уфе компания вела при покровительстве Духовного управления мусульман Республики Башкортостан, возглавляемого муфтием Нурмухаметом Нигматуллиным. Сейчас фирмой тоже занимаются следователи.

«С компанией я уже не буду работать»

Любопытная история у одного из менеджеров «Хадж-фонда» Тимура Ахмерова, работающего в московском офисе компании. По иронии судьбы, он тоже родом из Башкирии. Ранее он трудился в аппарате Центрального духовного управления мусульман России. В прошлом году ему предложили сотрудничество с «Хадж-фондом», который работал под крылом ЦДУМ. Прилежно работал с людьми, отправлял верующих в умру, заключал договоры на хадж-2018. Более того, в компании перепутали списки пассажиров для покупки авиабилетов, а вовремя подать новый не успели. За просрочку туроператору нужно было заплатить 180 тысяч рублей. Тимур занял у родственников эту сумму, чтоб исправить ошибку своего руководства. В компании до сих пор обещают вернуть эти деньги. К слову, молодой человек зарплату получал небольшую по московским меркам. Во всяком случае, 180 тысяч ему пришлось бы копить несколько месяцев.

— В июле я вместе со всеми узнал, что у нас аккредитации нет уже много месяцев, — рассказывает Ахмеров. — Некоторые почему-то думают, что в компании главный я, потому что работаю в Москве. И приходят ко мне, требуют деньги и документы. А деньгами я не заведую. С компанией я уже не буду работать.

Зарплату он уже не получает, но планирует свой фронт работы завершить, чтоб не быть никому обязанным.

«Нельзя так оставлять людей»

Как рассказала «Реальному времени» региональный директор «Хадж-фонда» Альбина Исмагилова, все же кое с кем удалось договориться об отправке паломников. Более 200 человек смогли отправиться через «Муслим тур», аккредитованный от Совета муфтиев России. «ДУМ РТ Хадж» взял на себя более 60 человек, «Иман-тур» (Ингушетия) — более 400, «Марва-тур» (Дагестан) — около 200.

Правда, эти компании не бесплатно помогли клиентам челнинской компании. Верующим пришлось доплатить порядка 95 тысяч рублей. Хотя авиабилеты и часть гостиниц были уже оплачены «Хадж-фондом».

— У этих компаний нашлись свободные места, — комментирует она. — Они тоже хотят заработать, поэтому квотами делиться не стали. Но хотя бы людей взяли за дополнительные деньги.

По ее словам, изначально саудовское посольство обещало выделить на всех 8 тысяч квот, но в итоге дали 2 тысячи.

— Даже если хотят нас убрать с рынка, нельзя так оставлять людей, которые планировали совершить хадж, — продолжает Исмагилова. — Хадж-миссия России могла передать нам 300-400 мест, чтоб мы отправили их в дорогу.

Она отметила, что от своих обязанностей фирма не отказывается. Все деньги, по словам женщины, пошли на приобретение авиабилетов и бронирование гостиниц. Челнинцы проводят встречи с клиентами и предлагают несколько вариантов выхода. Можно либо отправиться в умру в течение года, либо вернуть средства, либо деньги передать в «Муслим-тур», чтоб мусульмане через оператора СМР поехали в будущем году. Третий вариант выбрали около ста человек.

Причем «Хадж-фонд» заключает договоры с московскими и дагестанскими коллегами. Таким образом, челнинцы станут уже агентами «Муслим-тура» и «Марва-тура» и места в хадж будут получать от них. Прекращать свою деятельность и банкротиться компания не собирается.

Челнинцы станут уже агентами «Муслим-тура» и «Марва-тура» и места в хадж будут получать от них. Фото muslimtour.ru



Отели и кафе?

Между тем среди обманутых паломников распространился слух, что руководители «Хадж-фонда» владеют в Мекке кафе и строят гостиницу. И, дескать, это все на деньги верующих. Исмагилова в беседе с нашим журналистом опровергла такую информацию.

— Саудия — довольно закрытая страна, и отель строить нам, иностранцам, никто не даст, — комментирует она. — Но у нас были планы восстановить гостиницы-вакфы для паломников из Татарстана и Башкирии. До революции они были. Даже если их теперь нет, что-то в документах должно было сохраниться. Мы искали концы.

Отметим, вакф (вакуф) — имущество, переданное мусульманам в качестве благотворительности. Получаемый с него доход должен направляться на определенные цели: поддержка мечетей, учреждений образования, инфраструктурных, социальных объектов и т. д.

Ответила она и касательно общепита, в большинстве мекканских кафе работают повара из Индии и Пакистана, которые кормят людей довольно острой пищей. «Хадж-фонд» нанимал местных студентов, чтоб они готовили более привычную для российских хаджиев еду. И в столовых при гостиницах их кормили щадящими для наших желудков блюдами.