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На всей территории Татарстана отменили ракетную опасность

23:44, 10.09.2026

Также в Казани по громкоговорителям объявили об отмене воздушной тревоги

На всей территории Татарстана отменили ракетную опасность
Фото: скриншот приложения МЧС

На всей территории Татарстана отменили ракетную опасность. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

В Казани по громкоговорителям объявили об отмене воздушной тревоги. Ракетная опасность в Татарстане была введена в 22:08 мск.

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу в полном объеме.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru
Зульфат Шафигуллин

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