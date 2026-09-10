На всей территории Татарстана отменили ракетную опасность
Также в Казани по громкоговорителям объявили об отмене воздушной тревоги
На всей территории Татарстана отменили ракетную опасность. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
В Казани по громкоговорителям объявили об отмене воздушной тревоги. Ракетная опасность в Татарстане была введена в 22:08 мск.
Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу в полном объеме.
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