«Гагарин, я вас любила!»: в ПФО регионы бьются за одинаковые имена аэропортов

В списке имен, пользующихся «большим спросом», Шаляпин, Нуреев, Горький и первый космонавт

Экспертный совет проекта «Великие имена России» сформировал расширенный список имен соотечественников для аэропортов «Казань» и «Бегишево». С учетом мнений проголосовавших татарстанцев выбрали девятку претендентов для дальнейшего голосования. Для казанской воздушной гавани в списке — Михаил Девятаев, Гавриил Державин, Муса Джалиль и другие, для «Бегишево» — Владимир Бехтерев, Кул Гали, Николай Лемаев и другие. Примечательно, что кампания охватила многие соседние с Татарстаном регионы, даже те, где аэропорты, как ни парадоксально, не попали в список из 45 по проекту. «Реальное время» узнало, как реагируют на инициативу жители Поволжья. В Башкирии предлагают, как всегда, засалаватить и спорят по кандидатурам «черносотенца Нестерова», «радужного Нуреева» и «татарина Карима». Нижегородцам предложили назвать аэропорт именем Горького, Чкалова, а также… Жириновского и Немцова. Самарцы язвительно предлагают назвать свой аэропорт «имени борцов за счастье трудового народа товарищей Владимира Аветисяна и Виктора Вексельберга». Тем временем в РФ вот-вот появятся аж два аэропорта «Юрий Гагарин»: Оренбург, где он уже есть, обиделся, что про это забыли. Пианист Денис Мацуев предложил назвать его именем Мстислава Ростроповича. Пермь обиделась на Мединского: местные только год назад проголосовали за новое имя аэропорта, а министр его, оказывается, не помнит!

«Сделаем как на Западе»: зачем российские власти переименовывают аэропорты

Как известно, «Российское историческое общество», «Общество русской словесности», «Русское географическое общество» и «Российское военно-историческое общество» на площадке Общественной палаты РФ на сайте с говорящим названием великиеимена.рф проводят голосование по всей стране, предлагая россиянам выбрать имена известных личностей, в честь которых назовут сразу 45 крупнейших аэропортов городов России. Пока многие из них носят названия, связанные с топонимами («Казань», «Бегишево»). При этом в свое оправдание инициаторы голосования ссылаются на то, что многие западные аэропорты носят имена исторических фигур. В США таковых почти 60 процентов и американцы не боятся переименовывать свои аэропорты в честь политиков последних 50 лет. Так, Нью-Йоркский аэропорт был переименован в честь президента Джона Кеннеди, аэропорт в Хьюстоне в честь Джорджа Буша-старшего, аэропорт в округе Арлингтон — в честь Рональда Рейгана. Впрочем, в Европе только более 30—35 процентов аэропортов названы в честь известных деятелей культуры, истории и политики и политических фигур. К примеру, крупнейший европейский аэропорт в Париже переименовали в честь первого президента Пятой республики Шарля де Голля. А в 1980 году в Турции стамбульскому аэропорту дали имя основателю республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Однако предложение переименовать сразу 45 аэропортов (к уже известным именам добавят новые: «имени такого-то») действительно отдает советским монументализмом и точно выльется в бюджетную копеечку, о чем говорят и жители регионов ПФО, шесть аэропортов из которых вошли в официальный список, и жители других регионов, аэропорты которых не вошли, — гудит Поволжье! Мало того, голосование на самых первых этапах, в формировании лонг-листа и шорт-листа (длинного и короткого списков, которые потом будет утверждать Общественная палата РФ), сразу вызвало множество споров как исторических, так и межнациональных.

Нью-Йоркский аэропорт был переименован в честь президента Джона Кеннеди. Фото ruswi.com



«Цветаева, Чингисхан и Лев Толстой»: как голосовала Казань

Напомним, в Татарстане завершилось голосование по второму этапу проекта «Великие имена России». Жители республики выбирали из 40 претендентов. Накануне вечером экспертный совет Общественной палаты РТ с учетом мнения общественности отобрал девятку претендентов для следующего этапа голосования ( vk.com/imena_rt) для каждого аэропорта: «Казань» и «Бегишево». Для казанской воздушной гавани в списке — Михаил Девятаев, Гавриил Державин, Муса Джалиль, Сергей Королев, Николай Лобачевский, Лев Толстой, Габдулла Тукай, Андрей Туполев и Федор Шаляпин. Воздушный узел «Бегишево» могут назвать в честь Владимира Бехтерева, Кул Гали, Николая Лемаева, Шигабутдина Марджани, Дмитрия Менделеева, Салиха Сайдашева, Хади Такташа, Марины Цветаевой, Ивана Шишкина.

Список топ-9 направят в Общественную палату РФ, где из полуфиналистов выберут три самых популярных имени, которые и будут представлены на финальном голосовании. Полуфинал продлится с 8 по 30 ноября, а итоги станут известны 5 декабря. В изначальный перечень вошли строитель Челнов и Нижнекамска Евгений Батенчук, писатели Лев Толстой, Максим Горький и Муса Джалиль, математик Николай Лобачевский, химик Дмитрий Менделеев, художник Иван Шишкин и певец Федор Шаляпин — в общем, собрали с миру по нитке. В список вошла почему-то и замечательный поэт Марина Цветаева, которая если и имеет какое-то отношение к Татарстану, то разве только тем, что в Елабуге покончила с собой. Газета «Реальное время» уже предлагала собственное голосование по кандидатурам, а колумнист нашего издания, например, посоветовал назвать аэропорт «Казань» именем Чингисхана, «россиянина и глобалиста» (к сожалению, в список из 40 имен не вошел).

Экспертный совет Общественной палаты РТ с учетом мнения общественности отобрал девятку претендентов для следующего этапа голосования. Фото Максима Платонова

Вокруг имени «Бегишево» до сих пор боролись Челны с Нижнекамском

Татарстан оказался единственным регионом ПФО, где переименовать собираются сразу два аэропорта, «Казань» и «Бегишево», поэтому и на Востоке республики тему активно обсуждают. Так, в интервью изданию «Челнинские известия» местные бизнесмены предложили назвать «Бегишево» именем Габдуллы Тукая или легендарного гендиректора КБК Сергея Титова, а пресс-секретарь КАМАЗа Олег Афанасьев готов был бы назвать аэропорт именем Ивана Шишкина или ученого Дмитрия Менделеева. Сам глава аэропорта «Бегишево» Сергей Романцов предложил три варианта: к уже упомянутым Шишкину и Менделееву добавив имя авиаконструктора Андрея Туполева (общественность тут же отметила, что имя последнего лучше дать аэропорту «Казань» — но, с другой стороны, у казанского аэропорта слишком большая конкуренция, и Туполев может проиграть Шаляпину или Джалилю). Пару лет назад сам Романцов так комментировал слухи о переименовании аэропорта по названию «Челны» или «Нижнекамск»: «Мы ни к одному городскому образованию не принадлежим. Аэропорт находится на тукаевской земле. Предложения о переименовании аэропорта в «Челны» или «Нижнекамск» были всегда. В свое время было принято решение назвать его «Бегишево», до этого он назывался «Нижнекамск», так и осталось «Бегишево» (Нижнекамск). Так сложилось, что Нижнекамск находится ближе. Инициатором строительства был «Нижнекамскнефтехим», а КАМАЗ присоединился на последующем этапе. Сейчас для того, чтобы у приезжих не было путаницы, мы говорим, что это аэропорт двух городов».

В числе претендентов на новое название «Бегишево» фигурировали имена Леонида Брежнева, Мусы Джалиля, Габдуллы Тукая, Марины Цветаевой, Федора Шаляпина, композиторов Софии Губайдулиной и Салиха Сайдашева и т. д. В то время, как казанцы в свою очередь предлагали назвать свой аэропорт в честь Девятаева, Лобачевского, Ленина, Тукая, Нуреева, Шаляпина, Грозного и Шаймиева. Но по правилам конкурса имена политиков и государственных деятелей периода новейшей истории страны (последние 100 лет) рассматриваться Общественным советом не будут, а при выборе из нескольких кандидатов выиграет тот, у кого имеется историческая связь с республикой.

«А может, как всегда, засалаватить?»: «черносотенец Нестеров», «радужный Нуреев» и «татарин Карим» — как голосует Уфа

Гудит и Башкортостан, о чем недавно подробно писала газета «Реальное время». Общественная палата РБ изначально предложила лонг-лист, в который вошли имена, которыми потенциально может быть назван аэропорт Уфы: поэт и писатель Мустай Карим, дважды герой Советского Союза, летчик Муса Гареев, башкирский национальный герой Салават Юлаев, писатель Сергей Аксаков, артист балета Рудольф Нуреев, генерал-майор Минигали Шаймуратов, оперный певец Федор Шаляпин (на него, как видим, большой спрос!), герой Советского Союза Александр Матросов, художник Михаил Нестеров, писатель Сергей Довлатов. По итогам обсуждения была определена тройка лидеров — Салават Юлаев, Мустай Карим и Муса Гареев. При этом, согласно опросу на странице «Фейсбука» известного уфимского социолога Евгения Вишнякова, возглавляющего исследовательскую компанию Tigi, большинство уфимцев считает, что аэропорту должно быть присвоено имя писателя Сергея Аксакова (30,5%). На втором месте певец Федор Шаляпин (20,7%). Далее по убыванию — Салават Юлаев (15,7%), Мустай Карим (14,5%), Рудольф Нуреев (13,0%), Ахмет-Заки Валиди (2,9%), Сергей Довлатов (2,7%).

Общественная палата РБ изначально предложила лонг-лист, в который вошли имена, которыми потенциально может быть назван аэропорт Уфа. Фото mkset.ru

Как и в Татарстане, в РБ тоже разгорелись национальные дискуссии. Вице-президент местной академии наук, историк Айтуган Акманов заявил об «объединяющем статусе» персоны Салавата Юлаева для Башкортостана и предложил переименовать аэропорт Уфы в его честь. По мнению Акманова, именем Салавата Юлаева аэропорт необходимо назвать потому, что этот деятель «объединяет в себе как общественно-исторический, так и литературный контекст башкирской нации». На круглом столе, проведенном 16 октября Общественной палатой РБ, чаще всего звучало имя народного башкирского поэта Мустая Карима, «выдающегося писателя, мудреца, величины общемирового масштаба». Сам гендиректор аэропорта «Уфа» Александр Андреев высказался за вариант Салавата Юлаева, «потому что его личность консолидировала разные народы, разные социальные группы». В лонг-лист при этом не вошли Урал-батыр, шестикратный чемпион мира в мотогонках по льду Габдрахман Кадыров, пилот, реконструировавший и перенесший за черту города уфимский аэропорт, Фуат Утяшев.

Читатели статьи «Уфимского журнала» под названием «Аэропорт: а может как всегда засалаватить?» во мнениях, понятное дело, разделились. Кто-то считает, что именем Карима назвать нельзя, «ибо он татарин», и предлагает назвать уфимский аэропорт именем танцора Нуреева («А что? Интересная мысль. Только и потратиться всего на радужные флаги», — иронично парирует противник такого переименования, ссылаясь на ориентацию легенды балета). Другие полагают, что назвать аэропорт надо именем с «мировым положительным масштабом и именно уфимца, а это Шаляпин или Нестеров». Третьи отмечают, что Нестерова художника будут путать с летчиком Нестеровым, да и сам Михаил Нестеров, мол, «черносотенец, в Уфе жил только в отрочестве, никакого вклада в республику (губернию) не внес, разве что подарил пачку картин, и то малозначимых — эскизы, испорченное полотно, недорисованные». Впрочем, Петр Нестеров, к несчастью, к Уфе как раз никакого отношения не имеет, и имя летчика зарезервировали за собой уже нижегородцы, см. ниже.

«В списках не значится»: но Киров все равно хочет назвать свой аэропорт именем Грина или космонавта Савиных

В Приволжском федеральном округе существует более 10 аэропортов, но, согласно официальному сайту, посвященному общенациональному конкурсу в список вошли только аэропорты городов: Казани, Набережных Челнов/Нижнекамска («Бегишево»), Нижнего Новгорода, Перми, Самары, Уфы. Это не остановило ни жителей региона, ни общественных деятелей, ни губернаторов от желания помечтать, как мог бы называться, «если бы не», их аэропорт.

В Кирове, где аэропорт носит название «Победилово», не обратив внимание на отсутствие его в списке, начали высказывать идею назвать аэропорт в честь известного земляка, писателя Александра Грина. Другие, проведя опрос в соцсети «ВКонтакте», обратили внимание на то, что большинство опрошенных проголосовало за космонавта Виктора Савиных. Сам губернатор Кировской области Игорь Васильев на предложение переименовать вятский аэропорт, не скрывая недовольства, заявил: «Для того, чтобы аэропорту вообще присвоить имя какого угодно исторического деятеля, надо чтобы он для начала был отремонтирован с двух сторон. И во все свои два этажа. Или хотя бы первый этаж весь. А то когда там горбылем крыльцо подбито, то мне просто за Грина обидно будет».

В Кирове, где аэропорт носит название «Победилово», начали высказывать идею назвать аэропорт в честь известного земляка, писателя Александра Грина. Фото gidavia.com

«Гагарин, я вас любила»: как пианист Оренбурга обиделся на пианиста Мацуева, предложившего назвать его аэропорт именем Ростроповича

Для оренбуржцев резонансной новостью стало предложение, сделанное в радиоэфире на этой неделе пианистом Денисом Мацуевым, — присвоить местному аэропорту имя виолончелиста Мстислава Ростроповича. О том, что Оренбург не вошел в число 45 крупных городов, названия аэропортов которых предлагают дополнить именами великих соотечественников, пианист похоже не знал. Как и о том, что аэропорт Оренбурга еще с 2011 года носит имя первого космонавта Юрия Гагарина, которое ему было дано указом президента РФ в 50-летнюю годовщину первого полета в космос. Казус еще и в том, что имя Юрия Гагарина носит и новый международный аэропорт Саратова, строительство которого завершено будет в 2019 году. Если в Оренбурге указывают на то, что Гагарин в области учился и женился, то саратовцы обращают внимание на то, что именно в их области он впервые поднялся в небо на учебном самолете ЯК-18 и в Саратовскую область же вернулся на спускаемом аппарате корабля «Восток» после легендарного полета 12 апреля 1961 года. При этом «тема космоса и личности первого космонавта планеты найдет свое отражение в оформлении пассажирского терминала и привокзальной площади нового саратовского аэропорта». Название «Гагарин» было присвоено новому аэропорту Саратова правительством РФ в мае 2018 года. Оренбургские власти, обидевшись, уже заявили, что аэропорт свой переименовывать не намерены.

Инициаторы всенародного аэропортного голосования, к слову, на своем официальном сайте, в качестве яркого примера, указывают не только имя Юрия Гагарина (вспоминая, впрочем, только недостроенный аэропорт Саратова, и действительно обидно забывая оренбургский), но и имя историка, уроженца области, Николая Карамзина, уже присвоенного ульяновскому аэропорту. Имя это присвоено было еще в 2011 году распоряжением губернатора Ульяновской области. В начале сентября 2018 года Ульяновский аэропорт имени Н.М. Карамзина открылся после масштабной реконструкции, сейчас он способен принимать воздушные суда любого типа, а аэровокзальный комплекс соответствует международным стандартам.

«Слова губернатора об аэропорте Лермонтов растворились. Как и многие другие слова»

Аэропорта Пензы, который пока носит название «Терновка», тоже нет в числе 45 аэропортов, где голосованием решили поменять имя, что не помешало губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву заявить: «Будет замечательно, если пензенцы примут решение о присвоении имени Лермонтова. Это имя международного масштаба, известное далеко за пределами России и знакомое каждому жителю нашего региона и страны. Я поддерживаю эту идею».

Оказалось, что ученые Военно-исторического общества, по словам Мединского, уже предложили ряд имен для аэропортов, в том числе для Пензы или Пятигорска — имя Лермонтова. Непонятно в таком случае, почему жителям Пензы не дали возможности проголосовать за это или другое имя? Жители Пензы, узнав, что их аэропорт не попал в «заветный список», в ответ не негодуют, а даже рады: «Славу Богу, а то опять деньги из бюджета на название пошли бы», «Единственная хорошая новость, хоть не будут втаптывать имя Лермонтова в грязь», «У нас нет аэропорта, есть какая то халупа в которую ни из одного города не хотят летать!», «Здравый смысл возобладал, ура!». А мечту губернатора об аэропорте Лермонтов едко прокомментировали: «Слова губернатора об аэропорте Лермонтов растворились. Как и многие другие слова».

Если за сердца хватаются в регионах, где голосование не проходит, то что уж говорить о жителях Нижнего Новгорода, Перми и Самары, где оно в полном разгаре.

Аэропорт Пензы пока носит название «Терновка». Фото penza.glavny.tv

Нижегородцам предложили назвать аэропорт именем Горького, Чкалова, а также…Жириновского и Немцова

К настоящему моменту уже поступили инициативы назвать аэропорт в Нижнем Новгороде (ныне носит название «Стригино) именем Кузьмы Минина. Об этом в ходе публичных слушаний 15 октября, в частности, заявили члены общественной палаты Нижнего Новгорода. Каждому члену палаты разрешалось проголосовать за трех кандидатов из списка. По итогам публичных слушаний был сформирован список имен-претендентов для названий аэропорта, в который вошли следующие имена: Козьма (Кузьма) Минин, Иван Кулибин, Максим Горький, Валерий Чкалов и Петр Нестеров. Корреспондент НИА «Нижний Новгород» в своем блоге после первого этапа голосования заявил, что «мэрией Нижнего Новгорода руководят инопланетяне». Особенно его возмутило предложение назвать аэропорт именем Максима Горького, тем более что сам Горький был против переименования еще Нижнего Новгорода в Горький (не помогло). «А чего сразу аэропорт? Давайте сразу Нижний Новгород обратно в Горький переименуем! Чего по мелочам размениваться? А может надо просто сотрудников администрации города поменять? Глядишь, горьковчане, и нижегородцы вздохнут с облегчением, так как у новых чиновников все же другие заботы о городе найдутся», — резюмирует он.

Имя летчика Валерия Чкалова пока вопросов, кажется, не вызывает: Чкалов совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс, и его имя стало одним из популярных в рейтинге местного издания «Комсомольской правды»: «Чкалов — слово яркое, звонкое, запоминающееся, целая эпоха». Тем более что, по словам омбудсмена Надежды Отделкиной, именем Чкалова в Нижегородской области названо очень много мест, и это «некий бренд, связанный с авиацией». Местный уроженец, депутат Госдумы РФ Александр Курдюмов предложил, наверное, самый экзотический вариант. При этом, изначально заметив, что его устраивает название «Стригино» и он против переименования аэропорта, тем более присвоения ему чьего-то имени («Кто из нижегородцев чего достиг, кто лучше и кто хуже — вопрос спорный. Нельзя, чтобы название аэропорта кого-то раздражало. Кому-то нравится Горький, кому-то Чкалов. А кому-то они не нравятся»). А затем внезапно заявив, что, мол, есть те, кто родился в Нижнем Новгороде, но любили город, а есть те, кто родился в другом городе, но очень любят Нижний Новгород: «Например, Жириновский. Если нужно предложить имя человека — я за то, чтобы назвать аэропорт Жириновский». В числе претендентов на аэроувековечивание попал и убитый политик Борис Немцов, благодаря которому, считают его поклонники, город Горький «из закрытого и забитого стал открытым и ярким Нижним Новгородом». Имя Немцова вызвало, однако, протесты — для некоторых он «спорная личность».

«Аэропорт имени борцов за счастье трудового народа товарищей Владимира Аветисяна и Виктора Вексельберга»

У самарского аэропорта тоже как будто уже есть название (топономическое) — «Курумоч». Но раз уж придется дать ему имя, то Общественная палата предложила самарцам свой лонг-лист для голосования. В него вошли художник Илья Репин, писатель Алексей Толстой, основатель Самары князь Засекин, а также «ракетно-космические и авиационные имена» Сергея Королева, Дмитрия Козлова и Николая Кузнецова. Почти с самого начала голосования самарский краевед Петр Кабитов предложил назвать «Курумоч» именем императора Николая I, основателя Самарской губернии, и вспомнил имя основателя Тольятти историка Василия Татищева.

Татищев — тоже популярное имя. Им предложил назвать пермский аэропорт министр культуры РФ Владимир Мединский, что вызвало бурю негодования у пермяков, см. ниже. В «Фейсбуке» сами самарцы чаще всего вспоминали Алексея Толстого, Степана Разина, Максима Горького (как видим, на этого писателя тоже большой спрос). Предлагались и экстравагантные версии — «Чапай» или вообще «Кумарыч». Язвительные самарцы с очевидным скепсисом в отношении голосования называли и имена бизнес-сообщества: почетного гражданина Самары Аветисяна (экс-главы «Самараэнерго», ныне зампредправления «Роснано») и Вексельберга (когда-то пытавшегося купить «Самараэнерго») — «Аэропорт имени борцов за счастье трудового народа товарищей Владимира Аветисяна и Виктора Вексельберга». Один пользователь отметил, что раз уж самарский аэропорт строили при губернаторе Николае Меркушкине, то его именем и стоит тогда называть. Другой заметил, что если назовут именем Рогозина (Дмитрий Рогозин — глава «Роскосмоса»), придется ездить поездами. Депутат самарской губернской думы Михаил Матвеев устроил свой опрос, согласно которому выяснилось, что самарцы не желают переименовывать свой аэропорт: «Это крайне некультурное занятие — стирать из топонимики старинные названия в результате очередной кампанейщины. Хотите увековечить советских Козлова, Гагарина, Полякова, Королева или еще кого, потому что своих великих постсоветский режим не родил? Я не против. Постройте НОВЫЙ завод, школу, больницу и назовите их именем».

У самарского аэропорта тоже как будто уже есть название — «Курумоч». Фото wikipedia.org

За что Пермь обиделась на Мединского: местные год назад проголосовали за имя аэропорта, а министр его не помнит...

Пермь тоже бурлит. В самом пермском аэропорту отметили, что «речь идет о неком брендировании», и стоически отнеслись к голосованию: «Нам нечего пока сказать, раз выберут имя какое-то, значит, будем присваивать в соответствии со всеми регламентами», — отметила пресс-секретарь пермского международного аэропорта Юлия Отраднова. Тут самое поразительное то, что в регионе уже было народное голосование, и для аэропорта было выбрано имя — «Большое Савино»! Причем, голосовали пермяки не так давно — в 2017 году! На голосование год назад вынесли имена театрального деятеля Сергея Дягилева, конструктора авиадвигателей Павла Соловьева, деятеля советской оборонной промышленности Анатолия Солдатова, олимпийского чемпиона Сергея Белова и предпринимателя Ивана Любимова, а также названия «Пермь» и действующее на тот момент название «Большое Савино».

Глава региона Максим Решетников, узнав о новом всероссийском голосовании, не скрыл раздражения: «Проведенная нами социологическая проверка этот выбор подтвердила. Новый аэропорт уже почти год встречает и провожает наших жителей и гостей края с названием «Большое Савино». Считаю эту идею абсолютно правильной и уверен, что, также как в Пермском крае, она вызовет позитивный отклик у жителей других регионов». И уверенно заявил, что «переименования аэропорта не будет, добавления имен не будет».

Ответ пермяков Владимиру Мединскому: «А кто помнит, как зовут у нас министра культуры?»

Раздражение пермяков и Решетникова можно понять. Вывеска на терминале пермского аэропорта «Большое Савино» появилась только в мае этого года. А министр культуры Владимир Мединский вдруг в ходе круглого стола в Общественной палате РФ берет и заявляет: «Никто не может вспомнить, как сейчас называются аэропорты в Перми и Екатеринбурге, можно было бы дать одному из аэропортов название в честь историка Василия Татищева, который считается основателем Перми и Екатеринбурга».

Обидевшиеся пермяки в ответ Мединскому пишут, не скрывая яда: «Если г-н Мединский не помнит названия аэропортов Перми и Екатеринбурга, это не значит, что у других людей такая же амнезия» и «Назвать именем Мединского, чтобы не забыл», «А кто помнит, как зовут у нас министра культуры?». Резюмировал недовольство пермяков один из жителей риторическим вопросом к Владимиру Мединскому: «Куда ж вы, батенька, в чужой монастырь со своим уставом прете?».

ОПРОС1

ОПРОС2