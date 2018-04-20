Выборы муфтия Башкирии пройдут 21 ноября

Духовное управление мусульман Башкирии (ДУМ РБ) проведет пленум перед выборами муфтия республики 20 сентября. Съезд, на котором пройдут сами выборы, назначен на 21 ноября.

Об этом «Реальному времени» рассказал первый заместитель муфтия Башкирии Аюп Бибарсов.

Напомним, что выборы муфтия РБ в этом году обладают известной долей интриги. Ранее наше издание сообщало о конфликте между действующим муфтием Нурмухаметом Нигматуллиным и первым зампредом ДУМ РБ Айнуром Арслановым.

Подробнее читайте в материале «Реального времени», посвященном визиту в Уфу руководителей Совета муфтиев России.