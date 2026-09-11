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Путин назвал Египет давним и надежным другом России

20:10, 11.09.2026

Он отметил, что страна укрепляется под руководством президента Абдель Фаттаха ас-Сиси

Путин назвал Египет давним и надежным другом России
Фото: Динар Фатыхов

Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал Египет как надежного друга России и отметил, что страна укрепляется под руководством президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, передает РИА «Новости».

В пятницу российский лидер прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. На полях саммита БРИКС в Нью-Дели Путин провел переговоры со своим египетским коллегой.

— Мы в контакте с вами по вопросам международной повестки дня. Очень рады, что под вашим руководством укрепляется Египет — наш давний надежный друг в регионе, — обратился Путин к ас-Сиси.

Ранее сообщалось, что Моди предложил БРИКС снять торговые барьеры и поддержать стартапы. Также было предложено ежегодно оценивать прогресс по этим направлениям и превратить амбиции объединения в реальные действия.

Алсу Сабирзанова

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