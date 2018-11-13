Башкирские общественники выступили против переименования аэропорта Уфы в честь Мустая Карима

Общественники, деятели культуры и науки Башкирии подготовили письмо, в котором выступили против переименования аэропорта Уфы в честь писателя Мустая Карима.

«В связи с появлением проекта «Великие имена России» Общественная палата РБ запустила голосование за присвоение имени Уфимскому международному аэропорту «Уфа», определив кандидатов из числа выдающихся личностей республики. Однако обсуждение имен конкретных личностей проходило с узким кругом лиц. В итоге Общественной палатой предпочтение было отдано кандидатуре Мустая Карима при активной поддержке г-жи Панчихиной (председатель общественной платы РБ).Фактически были нарушены определенная процедура, законность, о чем справедливо писал общественник А. Галин. Недаром ни один из названных вариантов присвоения имени «великого соотечественника» аэропорту «Уфа» не вызвал столько негатива, как имя Мустая Карима", — говорится в письме, текст которого приводит «ПроУфу».

Противники переименования ссылаются на то, что именем Карима уже названы улицы в Уфе и других городах республики, театр юного зрителя, городская гимназия. Общественники РБ считают, что чрезмерность возвеличивания личности писателя является результатом, прежде всего, мнения правящей элиты, нежели народа, ибо поэт всегда стремился угождать власть имущим. В итоге в республике стал формироваться культ его личности.

В результате авторы письма просят присвоить уфимскому аэропорту имя дважды героя Советского Союза летчика Мусы Гареева.

Ранее сообщалось, что в списке новых имен для уфимского аэропорта в рамках проекта «Великие имена России» осталось три кандидата — Гареев, Карим и башкирский национальный герой Салават Юлаев. Результаты голосования планируют подвести 5 декабря.