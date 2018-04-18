Стерлитамакский «колумбайнер»: почему органы опеки Башкирии не остановили агрессивного подростка

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Сегодня в России произошло очередное нападение в школе, на этот раз в Стерлитамаке. 17-летний подросток из коррекционного класса среднеобразовательного учреждения №1, как и обещал публично, напал с ножом на учительницу и одноклассников, устроил пожар и пытался покончить с собой. Пострадали четверо: ученики, педагог и сам нападавший. Следком возбудил два уголовных дела, одно — на должностных лиц, которые проигнорировали жалобы на агрессивное поведение юноши. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Колумбайн» добрался до Стерлитамака

Сегодня утром стерлитамакский школьник Артем Т. пришел на занятия с ножом и бензином. В классе информатики напал на двух одноклассниц и молодую учительницу, нанеся им ножевые ранения. Одна из девочек получила серьезные травмы: она выпрыгнула из окна, спасаясь от нападавшего. После этого парень облил класс бензином, поджег и попытался покончить с собой. Сейчас он также под наблюдением медиков.

Источник «Реального времени» из больницы, куда доставили пострадавших, сообщил, что обе ученицы и педагог в стабильном состоянии. 27-летняя учительница Екатерина П. поступила с ножевым ранением грудной клетки, состояние среднее. Девятиклассница Василя С. получила ушиб поясничного отдела позвоночника, закрытый перелом голени и резаные раны предплечья, состояние среднее. Ее одноклассница Юля Ф. получила ножевое ранение в грудь справа, находится в тяжелом состоянии.

Парень облил класс бензином, поджег и попытался покончить с собой. Фото glavarb.ru



В соцсетях также сообщали, будто Артем еще и поджег учительницу после ранения ножом. Но в школе это опровергли:

— Без комментариев. Поджога учительницы не было, все живые. Следственный комитет работает, я ничего не знаю. До свидания, — коротко сообщили нашему корреспонденту по телефону в приемной школы №1 и прервали разговор. Сама школа, к слову, относится не к разряду элитных, а скорее обычных.

Одна из учениц школы рассказала нашему изданию на условиях анонимности:

— Парня встречала в коридоре, но знакома не была. На особенности поведения внимания не обращала, так как он был в классе ЗПР. Учительницу знаю, но говорить ничего не буду, не хочу распространять слухи. Все происходило не совсем так, как пишут. Журналисты описывают все грубее, — добавила школьница.

«Думал, сейчас за это время меня кто-нибудь остановит»

Узнав о ЧП, глава Башкирии Рустэм Хамитов тут же выехал в Стерлитамак в школу, где провел оперативное совещание на месте. Он поручил в кратчайшие сроки усилить пропускной режим во всех школах республики. «Этот случай еще раз подталкивает нас к тому, чтобы системы безопасности во всех школах республики были проверены. Эту работу мы сегодня, максимум завтра проведем», — приводит его слова пресс-служба главы РБ. Также он распорядился отремонтировать класс. Хамитов подчеркнул, что к работам нужно приступить уже сегодня.

Глава республики отметил действия педагогов и оперативных служб: «Коллектив школы в этой ситуации действовал профессионально, грамотно с точки зрения эвакуации детей». Кроме того, Хамитов посетил пострадавших в больнице.

Рустэм Хамитов тут же выехал в Стерлитамак в школу, где провел оперативное совещание на месте. Фото glavarb.ru



Артем Т. учится в коррекционном классе обычной среднеобразовательной школы. Как рассказали его друзья, парень давно готовил нападение, даже предупреждал об этом у себя на страничке «ВКонтакте». В частности, незадолго до нападения выложил видео с изображениями американских убийц, расстрелявших учеников школы «Колумбайн» в 1999 году. Сейчас аккаунт закрыт, и приятели делятся скриншотами переписки. В ней Артем сообщает, что «готовится к уничтожению людей». На вопрос: «Когда?» — отвечает: «Весной где-то». И поясняет: «Одноклассники аутисты». По некоторым данным, подростка в школе дразнили, он жаловался на издевательства. Под конец беседы подросток как будто даже разочарованно замечает: «Думал, сейчас за это время меня кто-нибудь остановит». Но, как видно, этого не произошло.

Уголовные дела

Следственный комитет возбудил два уголовных дела: одно о покушении на убийство двух и более лиц — на школьника, другое — по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних. «Установлено, что ранее имелись обращения в органы профилактики по поводу агрессивного поведения 17-летнего подростка», — сообщают в ведомстве.

В рамках уголовных дел проводятся необходимые следственные действия. Следователи регионального СКР продолжают осмотр места происшествия в школе. В присутствии родителей и педагогов опрашивают школьников, ставших очевидцами нападения подростка на одноклассниц и учителя.

«Реальное время» опросило педагогов-дефектологов и психологов о том, почему подобные инциденты повторяются в российских школах и кто виноват в данной ситуации? Мнения специалистов сходятся в одном: ответственность за произошедшее несут школа, органы опеки и профилактики преступлений несовершеннолетних, которые не предприняли никаких мер после обращений.

Альбина Нафигова психолог, организатор инклюзивных кинопоказов Виноваты взрослые, на которых возложена ответственность. В большинстве конфликтных ситуациях действуют органы опеки, контролирующие надзорные органы. Я не раз проходила комиссии и знаю, что там человеческий и профессиональный фактор очень сильно страдает. Там должны работать люди только неравнодушные и знающие свое дело. Ребенка, который имеет проблемы с психикой, могли специально или не специально провоцировать. Если говорить, о дошкольном учреждении, то там воспитателем создается атмосфера коллектива. В школе настолько все сконцентрировано на образовательном факторе, что дети во время перемен предоставлены сами себе. А когда речь идет об инклюзиве или коррекционных школах, то там не должен быть жесткий контроль, а должно быть участие взрослых. Можно достучаться и добиться человеческого рассмотрения. Зависит от того, кто его опекает, и если это родители, то возможно вырулить ситуацию. Все будут пытаться в этой ситуации продемонстрировать, что виновные наказаны. Но не факт, что наказаны будут те, кто виноват.

Марина Городилова педагог-дефектолог Весной у всех детей с особенностями развития идет обострение. Если ребенок в коррекционном классе и учился там не первый год, то родители это знали. Тогда почему не отреагировала школа, почему никто не сообщил в ПМПК, почему к ребенку не представили тьютора? Если у ребенка инвалидность, есть особенности в развитии, то он не виноват в этой ситуации. Виноваты родители и школа. Полная дееспособность наступает с 18 лет. У нас есть закон, но он однобоко действует. Нужно принимать во внимание сторону вот этого мальчика, и сторону вот этих других детей, чтобы ничьи права не ущемлять. А чтобы ничьи права не ущемлять, то, скорее всего, ребенок будет на неполном дне обучения или рядом с ним должен находиться тьютор.

Ольга Галанина старший преподаватель кафедры социальной и политической конфликтологии КНИТУ-КХТИ, клинический психолог В 17 лет идет созревание, бунтарство и ребенок находится в возрастном кризисе. Если есть особенности в развитии, то тогда нужно особое внимание и отношение как родителей, так и учителей. Очень важно понять, что повлияло и какими были причины совершенного поступка. Может быть, сложные отношения с родителями или одноклассниками, или повлияла сама природа на его неустойчивость. Здесь нужно не говорить голословно, кто в этой ситуации виноват, а выяснить сначала причины. Раз он написал в интернете, что хотел, чтобы его кто-то остановил, скорее всего, это была демонстрация его поведения. Чаще в таком возрасте ребенку кажется, что мир крутится вокруг него. Но здесь самое главное — родители. Они подают пример своим детям.