Новости происшествий

08:04 МСК
Новости раздела
Происшествия

Стерлитамакский «колумбайнер»: почему органы опеки Башкирии не остановили агрессивного подростка

14:37, 18.04.2018 8

Во втором по величине башкирском городе не выучили горькие уроки Перми и Бурятии

Стерлитамакский «колумбайнер»: почему органы опеки Башкирии не остановили агрессивного подростка Фото: Подслушано Стерлитамак/Vk.com

Сегодня в России произошло очередное нападение в школе, на этот раз в Стерлитамаке. 17-летний подросток из коррекционного класса среднеобразовательного учреждения №1, как и обещал публично, напал с ножом на учительницу и одноклассников, устроил пожар и пытался покончить с собой. Пострадали четверо: ученики, педагог и сам нападавший. Следком возбудил два уголовных дела, одно — на должностных лиц, которые проигнорировали жалобы на агрессивное поведение юноши. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Колумбайн» добрался до Стерлитамака

Сегодня утром стерлитамакский школьник Артем Т. пришел на занятия с ножом и бензином. В классе информатики напал на двух одноклассниц и молодую учительницу, нанеся им ножевые ранения. Одна из девочек получила серьезные травмы: она выпрыгнула из окна, спасаясь от нападавшего. После этого парень облил класс бензином, поджег и попытался покончить с собой. Сейчас он также под наблюдением медиков.

Источник «Реального времени» из больницы, куда доставили пострадавших, сообщил, что обе ученицы и педагог в стабильном состоянии. 27-летняя учительница Екатерина П. поступила с ножевым ранением грудной клетки, состояние среднее. Девятиклассница Василя С. получила ушиб поясничного отдела позвоночника, закрытый перелом голени и резаные раны предплечья, состояние среднее. Ее одноклассница Юля Ф. получила ножевое ранение в грудь справа, находится в тяжелом состоянии.

Парень облил класс бензином, поджег и попытался покончить с собой. Фото glavarb.ru

В соцсетях также сообщали, будто Артем еще и поджег учительницу после ранения ножом. Но в школе это опровергли:

— Без комментариев. Поджога учительницы не было, все живые. Следственный комитет работает, я ничего не знаю. До свидания, — коротко сообщили нашему корреспонденту по телефону в приемной школы №1 и прервали разговор. Сама школа, к слову, относится не к разряду элитных, а скорее обычных.

Одна из учениц школы рассказала нашему изданию на условиях анонимности:

— Парня встречала в коридоре, но знакома не была. На особенности поведения внимания не обращала, так как он был в классе ЗПР. Учительницу знаю, но говорить ничего не буду, не хочу распространять слухи. Все происходило не совсем так, как пишут. Журналисты описывают все грубее, — добавила школьница.

«Думал, сейчас за это время меня кто-нибудь остановит»

Узнав о ЧП, глава Башкирии Рустэм Хамитов тут же выехал в Стерлитамак в школу, где провел оперативное совещание на месте. Он поручил в кратчайшие сроки усилить пропускной режим во всех школах республики. «Этот случай еще раз подталкивает нас к тому, чтобы системы безопасности во всех школах республики были проверены. Эту работу мы сегодня, максимум завтра проведем», — приводит его слова пресс-служба главы РБ. Также он распорядился отремонтировать класс. Хамитов подчеркнул, что к работам нужно приступить уже сегодня.

Глава республики отметил действия педагогов и оперативных служб: «Коллектив школы в этой ситуации действовал профессионально, грамотно с точки зрения эвакуации детей». Кроме того, Хамитов посетил пострадавших в больнице.

Рустэм Хамитов тут же выехал в Стерлитамак в школу, где провел оперативное совещание на месте. Фото glavarb.ru

Артем Т. учится в коррекционном классе обычной среднеобразовательной школы. Как рассказали его друзья, парень давно готовил нападение, даже предупреждал об этом у себя на страничке «ВКонтакте». В частности, незадолго до нападения выложил видео с изображениями американских убийц, расстрелявших учеников школы «Колумбайн» в 1999 году. Сейчас аккаунт закрыт, и приятели делятся скриншотами переписки. В ней Артем сообщает, что «готовится к уничтожению людей». На вопрос: «Когда?» — отвечает: «Весной где-то». И поясняет: «Одноклассники аутисты». По некоторым данным, подростка в школе дразнили, он жаловался на издевательства. Под конец беседы подросток как будто даже разочарованно замечает: «Думал, сейчас за это время меня кто-нибудь остановит». Но, как видно, этого не произошло.

Уголовные дела

Следственный комитет возбудил два уголовных дела: одно о покушении на убийство двух и более лиц — на школьника, другое — по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних. «Установлено, что ранее имелись обращения в органы профилактики по поводу агрессивного поведения 17-летнего подростка», — сообщают в ведомстве.

В рамках уголовных дел проводятся необходимые следственные действия. Следователи регионального СКР продолжают осмотр места происшествия в школе. В присутствии родителей и педагогов опрашивают школьников, ставших очевидцами нападения подростка на одноклассниц и учителя.

«Реальное время» опросило педагогов-дефектологов и психологов о том, почему подобные инциденты повторяются в российских школах и кто виноват в данной ситуации? Мнения специалистов сходятся в одном: ответственность за произошедшее несут школа, органы опеки и профилактики преступлений несовершеннолетних, которые не предприняли никаких мер после обращений.

  • Альбина Нафигова

    Альбина Нафигова психолог, организатор инклюзивных кинопоказов

    Виноваты взрослые, на которых возложена ответственность. В большинстве конфликтных ситуациях действуют органы опеки, контролирующие надзорные органы. Я не раз проходила комиссии и знаю, что там человеческий и профессиональный фактор очень сильно страдает. Там должны работать люди только неравнодушные и знающие свое дело. Ребенка, который имеет проблемы с психикой, могли специально или не специально провоцировать. Если говорить, о дошкольном учреждении, то там воспитателем создается атмосфера коллектива. В школе настолько все сконцентрировано на образовательном факторе, что дети во время перемен предоставлены сами себе. А когда речь идет об инклюзиве или коррекционных школах, то там не должен быть жесткий контроль, а должно быть участие взрослых. Можно достучаться и добиться человеческого рассмотрения. Зависит от того, кто его опекает, и если это родители, то возможно вырулить ситуацию. Все будут пытаться в этой ситуации продемонстрировать, что виновные наказаны. Но не факт, что наказаны будут те, кто виноват.

  • Марина Городилова

    Марина Городилова педагог-дефектолог

    Весной у всех детей с особенностями развития идет обострение. Если ребенок в коррекционном классе и учился там не первый год, то родители это знали. Тогда почему не отреагировала школа, почему никто не сообщил в ПМПК, почему к ребенку не представили тьютора? Если у ребенка инвалидность, есть особенности в развитии, то он не виноват в этой ситуации. Виноваты родители и школа. Полная дееспособность наступает с 18 лет. У нас есть закон, но он однобоко действует. Нужно принимать во внимание сторону вот этого мальчика, и сторону вот этих других детей, чтобы ничьи права не ущемлять. А чтобы ничьи права не ущемлять, то, скорее всего, ребенок будет на неполном дне обучения или рядом с ним должен находиться тьютор.

  • Ольга Галанина старший преподаватель кафедры социальной и политической конфликтологии КНИТУ-КХТИ, клинический психолог

    В 17 лет идет созревание, бунтарство и ребенок находится в возрастном кризисе. Если есть особенности в развитии, то тогда нужно особое внимание и отношение как родителей, так и учителей. Очень важно понять, что повлияло и какими были причины совершенного поступка. Может быть, сложные отношения с родителями или одноклассниками, или повлияла сама природа на его неустойчивость. Здесь нужно не говорить голословно, кто в этой ситуации виноват, а выяснить сначала причины. Раз он написал в интернете, что хотел, чтобы его кто-то остановил, скорее всего, это была демонстрация его поведения. Чаще в таком возрасте ребенку кажется, что мир крутится вокруг него. Но здесь самое главное — родители. Они подают пример своим детям.

Василя Ширшова, Евгений Калашников, Мария Павлова
ПроисшествияОбществоОбразование Башкортостан
комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 18 апр
    Звери. Ужасно как
    Ответить
  • Анонимно 18 апр
    Тут только воспитание неправильное. Взрослые виновны
    Ответить
    Анонимно 18 апр
    Возможно он просто болен...
    Ответить
  • Анонимно 18 апр
    17 лет это мужик, а не ребенок уже. Вот так с ним нянчатся поэтому потом людей убивает
    Ответить
  • Анонимно 18 апр
    В школе частенько издевательства подталкивают на такой шаг...
    Ответить
  • Анонимно 19 апр
    Вся проблема в отсутствии денег. Детей в школе не только больше нормы, но среди них и те, кому нужен сопровождающий, а средств на его оплату у школы нет. Родители же сопровождать не всегда готовы своих инклюзивных детей... Классы по 15 человек, и сопровождающий для тех, кому он необходим - и образование пойдёт в гору!
    Ответить
  • Анонимно 19 апр
    Это нужно было систематически регулярно измываться над парнем, чтобы довести до такого. В наших школах именно так и обращаются с детьми с ЗПР. Дело не только в родителях и учителях, дело в нашем обществе, которое гнобит инвалидов и лишает особенных детей права на достойное обращение. Далеко за примерами ходить не надо - вон, в комментариях уже отметились "гуманисты".
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    Знаете, должны быть не коррекционные классы, а школы. Для того, чтобы детям было спокойнее, чтобы только им уделялось внимание. Там некому будет дразнить. И предоставлены дети будут не только себе, а специально подобранному коллективу педагогов и психологов. А директора на свалку, раз знали о возможном нападении и сделано ничего не было, чтобы этого не произошло!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан


Читайте также

Новости происшествий

08:04 МСК
Новости раздела