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Эпоха Шаймиева

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Эпоха Шаймиева
Фото: Михаил Козловский

Газета "Реальное время" и известный кремлевский фотограф Михаил Козловский представляют совместный фотопроект, посвященный празднованию в 2015 году 25-летия становления новой государственности Татарстана. В рамках сюжета мы предлагаем читателям эксклюзивные кадры визитов первых лиц страны, мировых и российских звезд, а также фотографии трудовых будней, рабочих встреч и выездных мероприятий первых лиц Татарстана.

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