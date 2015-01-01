Эпоха Шаймиева
Сюжет 97 материалов
Газета "Реальное время" и известный кремлевский фотограф Михаил Козловский представляют совместный фотопроект, посвященный празднованию в 2015 году 25-летия становления новой государственности Татарстана. В рамках сюжета мы предлагаем читателям эксклюзивные кадры визитов первых лиц страны, мировых и российских звезд, а также фотографии трудовых будней, рабочих встреч и выездных мероприятий первых лиц Татарстана.
- 03 янв, 07:00 9 2 Эпоха Шаймиева: в подарок академику и лауреату Госпремии – будущая художественная галерея в Кремле
- 02 авг, 07:00 61 16 Эпоха Шаймиева, история Всемирного конгресса татар: встречи друзей, обмен подарками и «царское облачение» для первого президента
- 09 июля, 07:00 42 1 Эпоха Шаймиева: главный праздник лета
- 12 июня, 07:00 29 11 Эпоха Шаймиева: «Вся Россия» еще без «Отечества»
- 30 апр, 07:00 22 3 Эпоха Шаймиева: как регионы стали «Всей Россией»
- 26 марта, 07:00 17 8 Эпоха Шаймиева: как Евгений Примаков в перерыве между правительством и Думой посещал Казань
- 19 февр, 07:00 25 7 Эпоха Шаймиева, в преддверии выборов — 1996: чистопольская «элита», проблемы «командирского» «Востока» и эксклюзивное интервью
- 20 янв, 07:00 35 8 Эпоха Шаймиева: история Татарстана в фоторепортаже о первом президенте
- 15 янв, 07:00 14 8 Эпоха Шаймиева: в Петропавловском соборе накануне Рождества
- 25 дек, 07:00 17 6 Эпоха Шаймиева: «мензелинские беседы» со старожилами, детьми и аграриями
- 04 дек, 07:00 16 5 Эпоха Шаймиева: как президент Метшина агронаукам обучал
- 20 нояб, 07:00 25 7 Эпоха Шаймиева: первый визит в новую столицу Казахстана
- 08 нояб, 13:15 30 13 Казанский вояж Хиллари Клинтон: прогулка с президентом, никах в «Кул-Шарифе» и фотосессия в КФУ
- 30 окт, 07:00 27 10 Эпоха Шаймиева: предвыборный вояж в Елабугу и Нижнекамск
- 09 окт, 07:00 18 10 Эпоха Шаймиева: визит «почти-премьера» и федеральных чиновников на предприятия Татарстана
- 25 сент, 07:00 25 11 Эпоха Шаймиева: визит в Узбекистан и встреча с Исламом Каримовым
- 11 сент, 07:00 21 9 Эпоха Шаймиева: «постдефолтный» визит делегации Татарстана в Индию
- 28 авг, 07:00 12 10 Эпоха Шаймиева: директорский корпус Татарстана образца 1999 года
- 14 авг, 07:00 17 11 Эпоха Шаймиева: как вице-премьера Клебанова покорил казанский Ту-214
- 31 июля, 07:00 19 7 Эпоха Шаймиева: 60-летие завода «Элекон», зарплата 1100 в месяц и усатый Николай Колесов
- 17 июля, 07:00 9 6 «Эпоха Шаймиева»: как делегация Татарстана посещала Финляндию в 1999 году
- 03 июля, 07:00 9 5 Эпоха Шаймиева: как делегация Татарстана посещала Женеву в 1995 году
- 19 июня, 07:00 15 7 Эпоха Шаймиева: как «первые президенты» Татарстана и Венгрии Болгар в 1993 году посещали
- 08 июня, 15:48 10 10 Вместе навсегда: изумрудная свадьба Минтимера и Сакины Шаймиевых
- 29 мая, 07:00 15 6 Эпоха Шаймиева: подписание договора о дружбе с Кабардино-Балкарией летом 1998 года
- 15 мая, 07:00 11 10 Эпоха Шаймиева: как Казань праздновала 200-летие Пушкина через год после дефолта
- 01 мая, 07:00 24 11 Эпоха Шаймиева: Франция и Татарстан
- 17 апр, 07:00 19 10 Эпоха Шаймиева: счастливые переселенцы из ветхого жилья
- 03 апр, 07:00 12 13 Эпоха Шаймиева: как выбирали первого президента Татарстана
- 20 марта, 07:00 19 8 Эпоха Шаймиева: как отмечали 50-летие нефти Татарстана
- 20 янв, 07:00 25 19 Эпоха Шаймиева: яркие моменты истории ко дню рождения первого президента
- 27 дек, 07:00 29 8 Эпоха Шаймиева: новые двигатели КАМАЗа, судьбы российской нефтехимии и сырье для КОС
- 13 дек, 07:00 19 8 Эпоха Шаймиева: «План Путина» и операция «Преемник»
- 29 нояб, 07:00 49 9 Эпоха Шаймиева: Владимир Путин на Тысячелетии Казани
- 08 нояб, 07:00 34 7 Путин и Татарстан: День республики-2002
- 01 нояб, 07:00 42 11 Путин и Татарстан: на Сабантуе в Уфе
- 18 окт, 07:00 50 11 Путин и Татарстан: первый визит и.о. президента
- 04 окт, 07:00 14 8 Эпоха Шаймиева: спортивные увлечения первого президента Татарстана
- 20 сент, 07:00 14 6 Эпоха Шаймиева: Путин на КАМАЗе, визит Шувалова и 50 лет «НИИтурбокомпрессор»
- 06 сент, 07:00 17 7 Первый президент Татарстана: с супругой, с народом и за роялем
- 30 авг, 07:00 50 10 25-летие суверенитета: День республики в Татарстане
- 16 авг, 07:00 16 1 Новая государственность Татарстана: Герхард Шредер, Вагиз Мингазов и нефтяники «Елховнефти»
- 02 авг, 07:00 30 4 Ельцин в Татарстане: Кул Шариф, «Туган авылым» и дети Ильсура Метшина
- 19 июля, 07:00 18 Ельцин в Татарстане: прием в Кремле, застолье у Минниханова и мост через Каму
- 05 июля, 07:00 27 Ельцин в Татарстане: Cабантуй во владениях Вагиза Мингазова
- 21 июня, 07:00 17 Ельцин в Татарстане: встреча на высоком берегу Волги
- 07 июня, 07:00 14 Ельцин в Казани: тюбетейки, лукошки и шикарный галстук Минтимера Шаймиева
- 17 мая, 07:00 9 Борис Ельцин и свободный Татарстан – 25 лет назад