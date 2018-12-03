Премьер-министр Башкирии ушел в отставку

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов ушел со своего поста. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ сообщил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

«Это было желание Рустэма Марданова. Признаюсь, я его отговаривал. Вы очень добросовестный, хороший человек, настоящий профессионал», — обратился Хабиров к Марданову.

Глава республики отметил, что подписал указ, согласно которому Марданова наградят Орденом Салавата Юлаева за заслуги перед регионом.

В скором времени Рустэм Марданов перейдет на работу в систему Центрального банка РФ. Предварительно, нового премьера Хабиров пока назначать не планирует. Руководить деятельностью правительства он будет самостоятельно.

По источникам «Реального времени», среди возможных претендентов называют Рината Баширова, занимающего сейчас пост замруководителя администрации главы РБ.

Напомним, Рустэм Марданов работал в должности премьер-министра Башкирии с ноября 2015 года.