«Зеленое кинодерби»: где лучше снимают — в Уфе или Казани?

Башкирское и татарское кино: лидеры и догоняющие

Соперничество между Башкортостаном и Татарстаном нашло свое отражение не только в спорте и других сферах, но и в культуре, а именно — в кинематографе. В минувшие выходные в столицах братских республик запустили проект «Кинобаттл: Казань — Уфа». Оба региона до конца декабря продемонстрируют друг другу (и себе тоже) лучшие работы своих режиссеров. В связи с этим руководитель дирекции «Время кино» и наш колумнист Альбина Нафигова в сегодняшней авторской колонке «Реального времени» оценивает работы двух республик, отмечая, в каких направлениях киноискусства Уфа вырвалась вперед, а в каких Казань оказалась лучше.

Что нас объединяет и разделяет

Рудольф Нуриев, нефть и кино — вот с чем одинаково ассоциируются Татарстан и Башкортостан на внешних рынках. Это то, что нас объединяет. А, может, и разделяет.

Но совершенно точно, что разделяют же нас 2 часа. Сей замечательный факт зафиксирован в кино — в одной из новелл новогоднего фильма «Елки».

В устойчивом противостоянии также замечены хоккей, памятники, городские речки, кот и мед. И чак-чак с баурсаком, конечно же.

В кино пульс неровный. Это прекрасно можно отследить: 1927 год является запуском производства в Татарстане, у соседей это 1940 год. У нас Булат-батыр, у них Салават Юлаев. Кинопоказ как и повсеместно возник примерно в одно время. И намного раньше, кстати. На заре XX века.

1927 год является запуском производства в Татарстане



В годы стагнации пострадали все, и у всех новой точкой отсчета стали 90-е и нулевые. Тогда из документально-хроникальной базы регионы выходят на уровень игрового кино. Тогда же Казань пытается спасти свою киностудию и окончательно теряет ее в новом тысячелетии. Башкирская сохраняется, сейчас у нее новый период. Зато в Татарстане сохраняется редкое явление — сеть кинопоказа. На переходе от пленки к цифре многие регионы утратили ее. Татарстан сумел сохранить.

В киновузы Москвы и Санкт-Петербурга отправляются и татарстанцы, и жители Башкирии разных национальностей — кто сам, кто по целевым программам. Наши в большинстве своем — операторы документального кино, соседи — по-разному. Вернувшиеся «куют» кино в своих регионах. Появляется документальное и игровое. А еще в Казани есть факультет кино. А в Уфе Академия искусств. Но только для театральных актеров и режиссеров. Поэтому башкиры уезжают чаще и в большем количестве, но с возвратом: 50 на 50.

Казань и Уфа идут ровно

И на фоне споров, что считать национальным кино у башкир, появляется интереснейшая прослойка молодых. И даже если они живут на два города, никто не может заподозрить их в том, что снимают они небашкирское кино. Уж очень ярко выражен национальный почерк, да и снимают они в основном у себя.

Наши развиваются по-другому. Одни ярко проявляют себя на фестивальном поприще, ну вот Осокин — величина? Безусловно!



Другие делают национальное кино. Третьи жанровое. Документалки стабильной и хорошей маловато. Хотя она в большом количестве поступала на фестиваль (об этом отдельно). Но это были по большей части однообразные фильмы по 26 минут. Оттого отрадно было наблюдать за дипломированием молодых ребят («Аптека на Проломной», «З\К» и т. д.)



Башкиры лучше делают анимацию. За все время от Татарстана такого уровня я не встречала. Хотя когда-то у нас был качественный полнометражный «Тан-батыр»…

И про фестиваль. В 2005 году Казань вновь опережает Уфу. Появляется мощная фестивальная практика. (Мои наблюдения именно оттуда. И я намеренно не буду подробно останавливаться на фамилиях, скажу лишь о тенденциях, о фильмах, прошедших фестивально-отборочный фильтр).



Нередко на призы Казанского фестиваля претендует башкирское кино. Зрелые и добротные фильмы из Уфы выглядят очень достойно. Особенно в документалке. Запомнились «Тауба», «Горький мед», «Голос отца».

Писатель Денис Осокин. Фото Максима Платонова



По количеству заявок Казань и Уфа идут ровно, по плотности кинопроизводственного ядра, соседи, пожалуй, выигрывают. Но в один из годов Уфа и Казань попадают в полном метре в программу, и Казань выстреливает разрядом «Бибинур».

И хотя многие говорят, что режиссер там не наш, и продюсер как бы уехала уже, тем не менее, факт остается фактом. Это татарское кино. И достойное. Поверьте, международная практика производства кино имеет такие примеры. Когда люди уезжают за знаниями и ресурсами, но прославляют свою страну или регион. И кстати, в тот же год в программе был башкирский фильм, но жюри выбрало татарский. Позже в Уфе появляется свой фестиваль — «АкБузат», который стихает (несмотря на федеральную поддержку на старте). По крайней мере, в прошлом году я о нем ничего не слышала.

И в Казани, и в Уфе развивается независимое кино, проводятся мастер-классы и питчинги. Это хорошо, это нерв.

Счет сравнялся

Постепенно ситуация с татарстанским кино в целом меняется. Оно становится разнообразным, его становится просто больше. Башкирское продолжает свою линию: добротная драматургия, интересные характеры, темы. С 2015 года для молодых появляется номинация «Россия молодая», в которой молодое татарстанское и башкирское кино выглядят достойными соперниками.

Количественного бума у соседней Башкирии (по отношению к собственным показателям) не наблюдается, но поскольку уфимцы просто больше снимали — счет сравнялся.

И, казалось бы, сложно сравнивать, находясь изнутри в Татарстане, наблюдая со стороны за Башкортостаном, но фестиваль выработал привычку «смотреть, как отборщик». Препарируя отдельный пласт в контексте общего материала. Да, отборщики как патологоанатомы, их диагноз точен и беспристрастен. Их трудно удивить.

Если, например, в 2012—2013 году при отборе в программу башкирский шорт заходил прямиком, причем в состязании с себе равными (то есть претендентов на попадание в шорт-лист от одного региона было несколько, приходилось выбирать), а татарский — как чудо, в единичном экземпляре. Зато к 2015—2016 годам можно было из чего выбрать из татарстанского, а выбранному спокойно рассчитывать и на дипломы. Что и произошло.

Еще аналитика последних лет совершенно четко дает понять, что и в Татарстане, и в Башкортостане появились две линии: кино традиций и кино новаторское. И в обоих регионах есть те, кто остается и снимает, а есть те, кто «иногда они возвращаются». Люди, которые продолжают снимать свое кино, а не ограничиваются встраиванием в индустриальный котел. Еще одна двойственность кино: фестивальное и жанровое. Оно есть и в Казани. И в Уфе. И если уж мы подойдем плотнее к короткому метру — живой плоти, трендовому сгустку, — то здесь начинается самое интересное.

Недавно мы затеяли жанровый баттл на «Ночи поедателей кино», в котором победил башкирский фильм. Это был микс триллера и черной комедии. Кстати, престижная победа на «Кинотавре» — тоже за соседями. Их короткий метр стал лучшим в 2016 году.

На съемках «Зулейхи». Фото Дмитрия Овчинникова

Но зато Казань в последние 2 года разбрелась по фестивалям и продакшнам. Зато в Казани один федеральный проект за другим. И местные полнометражные фильмы со «звездами». От рыбной тоски до розовой козы, конный спорт и первая любовь, экранизация татарской классики и современного литературного бестселлера — жанровая палитра от драмы до комедии. Видовая линейка тоже разнообразна: альманах, полный метр, сериал.

Многие, кстати, знают про «Зулейху». Но мало кто заметил, что параллельно в Татарстане идут съемки еще двух проектов с отсылкой на 1920—1930-е годы. Это полнометражный триллер «Кахексия», жанровый, независимый с частичной реконструкцией. И альманах короткометражек молодых режиссеров. Пока не буду светить его сильно. Назову лишь имена — вполне перспективные и с фестивальными метками: Синчугова, Силкина, Захарова, Газизов. И там тоже начало прошлого века. Мистика? Да нет, тенденция. Как и то, что у нас, кажется, вызревает женская режиссура.

Есть успешные женские дебюты, смелые и жесткие по высказыванию. Скоро можно делать женский альманах. Не по теме, не по цели высказывания, а просто обозначить женский почерк татарстанского кино. Он слишком разнообразный, я б сказала: неровный. От черного юмора и артхауса до вполне розовой мелодрамы.

Кто победит: Уфа или Казань?

Так вот, возвращаясь к кинобаттлу: Казань—Уфа, который затеяли две блондинки, а реализовывать будут дирекция «Время кино» из Казани с киностудией «Башкортостан» и школой «Мидпоинт» из Уфы. Собирая россыпь, мы обнаружили, что у нас неплохая фестивальная компания выросла. И я не только про наших молодых полнометражников. Поговорим про «Казань в шортах».



Отыскались номинанты и призеры фестивалей, совсем не показанные в Казани. Линара Багаутдинова (уговорила приехать в Нижнекамск Ольгу Машную и сняла свой шорт с хлестким высказыванием на тему отцов и детей — высказывание хлестко в прямом и переносном смысле), ее «Урюк и курага» станет премьерой нашей программы в кинобаттле, фестивальный трафик в самом разгаре.

Режиссер Линара Багаутдинова. Фото idelreal.org



Или Амир Сальянов, покоривший «Короче», Шукшинский фестиваль. Его недавно показали на набережной озера Кабан. Отыскались фавориты фестивалей и альманахов, уехавшие в Москву и снимающие уже не на нашей локации. Но все же они наши. Байбулат Батуллин — он же наш. Он был в татарстанской программе ежегодно. И его «Половинки» были в Дне короткого метра.



Получили призы и упоминания, вошли в программу многих фестов. В Казани были в рамках Всемирного фестиваля уличного кино. Его фильм займет достойное место в программе кинобаттла.

Есть у нас молодые прогрессивные операторы, работают на международном уровне, в федеральных проектах, но откликаются на призыв и участвуют в нашем кино. Кстати, независимо от размера гонораров. Не в бюджете дело. Наши, потому что.

Появились молодые продюсеры, вторые режиссеры, художники с практикой на федеральных проектах. В общем-то, процесс движется. Национальное кино даже попадает в прокат. «Из Уфы с любовью» уфимская «Родина» держала в прокате почти полгода, а в первые недели предоставила хороший трафик. «Айсылу» в казанской «Родине» (все совпадения случайны!) в дневной сеанс премьерного дня собрала народу больше, чем все остальные (в том числе голливудские) сеансы за день. Но это столичный прокат. А нам нужны зрители из других городов.

Кадр из фильма «Из Уфы с любовью»

Поэтому в кинобаттле предусмотрены несколько программ и обязательно зрительское голосование. В субботу, кстати, на показе-презентации победила дружба. Было тестовое состязание между двумя фильмами («Конец игры» и «Эгегей»).

Итак, сначала презентации пройдут в Казани и Уфе на площадках показа или в формате пресс-мероприятий. Потом казанская программа пройдет по городам Башкортостана, а уфимская — по Татарстану. В рамках проекта будут встречи, дискуссии и обсуждения. Фестивальные показы пройдут в обеих столицах — там будет представлена специальная артхаусная программа: мы постараемся выйти онлайн и организовать сквозное интерактивное голосование в студии. Будет работать онлайн-голосование и на сайте «Киномаяк» (Уфа), где можно будет поддержать проект на удалении — ресурсы «Время кино» (Казань) будут анонсировать этот процесс. Ну и, конечно, мы будем голосовать в залах. Победители с прокатными удостоверениями будут сверстаны в альманах с последующим продвижением и прокатом. Это важно. Это то, чего не хватает и татарскому, и башкирскому кино.



Итоги подведем накануне Международного дня кино. А там, глядишь, дойдем и до полного метра. Ведь, чтобы вы знали: Уфа готовится к релизу проекта «Двое видели козу», а в Казани после фестивального маршрута выйдет «Кире» с розовой козой на двух языках — вот это будет кинобаттл! Двойная премьера!

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