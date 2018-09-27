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Мэр Уфы Ирек Ялалов ушел в отставку

09:15, 27.09.2018
Мэр Уфы Ирек Ялалов ушел в отставку
Фото: ufacity.info

Горсовет Уфы отправил в отставку городского мэра Ирека Ялалова, который ранее написал заявление об уходе по собственному желанию.

Решение о досрочном прекращении полномочий мэра поддержали 26 депутатов, один не голосовал.

Ялалов покидает свой пост с сегодняшнего дня. Временно исполняющим обязанности главы администрации Уфы назначен первый вице-мэр Салават Хусаинов, передает «Интерфакс».

Ранее политсовет башкирского регионального отделения партии «Единая Россия» выдвинул кандидатуру Ялалова на пост сенатора в Совет Федерации. В верховном законодательном органе он может занять место Рафаила Зинурова, который не прошел летний праймериз «Единой России» и не попал в состав республиканского парламента.

Напомним, что Ирек Ялалов стал мэром Уфы в январе 2012 года.

ОбществоВласть Башкортостан
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