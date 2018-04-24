«На ТНТ говорят, заявление готовится»: извинится ли Руслан Белый перед башкирами?

«Реальное время» узнало, о чем договорились бойцы команды «Тархан» с директором шоумена, назвавшего Салавата Юлаева бандитом

Недавнее выступление участника Comedy Club Руслана Белого в Уфе вызвало бурное негодование у башкирской общественности. Шоумен резко высказался о Салавате Юлаеве, башкирском языке и местных девушках. Возмущенные люди в соцсетях требовали от него и его руководства извинений. А спортсмены бойцовской команды «Тархан» настигли артиста в Ульяновске и пообщались с его директором. Соответствующее видео они выложили в интернете. Основатель и главный тренер бойцовской команды «Тархан» Динар Акмурзин в интервью корреспонденту «Реального времени» рассказал, о чем башкирские парни договорились с москвичами и какая последовала реакция.

«Мы Руслана видели. Но он куда-то быстро испарился»

— Динар, как ты оцениваешь уфимское выступление Руслана Белого?

— Его выступление воспринял отрицательно, оно меня очень задело и даже оскорбило. Он в своем стендапе затронул не только Салавата Юлаева, но и издевался над моим родным языком, были высмеяны наши девушки… Шутки шутками, но должна быть какая-то мера, субординация. Более того, он гость. У нас, у башкир, есть поговорка: «Ҡунаҡ булһаң — тыйнаҡ бул» (дословно: «Если ты гость, то будь скромен»). А Салават Юлаев — это тот человек, который для меня с детства был примером мужества, образцом настоящего мужчины. Когда я рос, этот герой был всегда для меня эталоном, к которому должен стремиться. Наверное, не только у меня, но и для мальчишек из многих башкирских семей он был идеалом мужественности. У нашего народа было очень много батыров. Но только благодаря Салавату Юлаеву я узнал, что у нас было много достойных героев, совершивших великие подвиги.

— Как возникла идея съездить в Ульяновск и поговорить с комиком?

— Вначале мы (и не только мы) в Сети требовали от него извинений. В его «Инстаграме» была тысяча комментариев, потом в личку писали, обращались к его концертному директору. Ждали ответа, потому что общественность взбудоражена. Но реакции никакой не было. А тем временем в республиканских газетах, потом в федеральных изданиях начали писать об этом. Связывались с ТНТ, с директором, а они отказывались комментировать ситуацию. Затем пришла идея просто поехать и встретиться с Белым. У него на тот момент был концерт в Ульяновске, вот и мы поехали. Там его и нашли.

— Я правильно понял, что самого шоумена вы не поймали?

— Мы его видели. Но до самого разговора не дошло. Он куда-то быстро испарился. Только затем смогли встретиться с его концертным директором Алексеем. Хотя вместо него должен был быть Руслан Белый.

— Все-таки какие требования вы выдвинули Алексею?

— Мы говорили в присутствии представителей правоохранительных органов. Они и так, наверное, были испуганы. Это было их условие — присутствие силовых структур на встрече. Второе их условие — после разговора мы сразу покидаем город. Мы все это выполнили. Наши же условия были такие: во-первых, мы хотели видеть самого Руслана во время разговора, но вместо него приехал его директор; во-вторых, телеканал ТНТ до 21-го числа должен принести извинения. Нам необходимо, чтобы их реакция пошла как можно быстрее, потому что это не только нас лично касается, но и важно для всей республики. Теперь во всех социальных сетях моя лента, личная почта забиты вопросами: «Как дела?», «Какая ситуация?». У других ребят — то же самое. Целыми днями звонят из СМИ, просто обычные люди спрашивают. Но ситуация по-прежнему остается обостренной.

Динар Акмурзин: «Салават Юлаев — это тот человек, который для меня с детства был примером мужества, образцом настоящего мужчины. Когда я рос, этот герой был всегда для меня эталоном, к которому должен стремиться». Фото youtube.com



«В социальных сетях полно «клавиатурных героев»

— 21 апреля прошло. То есть до сих пор не извинились — ни ТНТ, ни директор, ни Белый?

— Да. Сегодня ребята тоже звонили на ТНТ, но там говорят: мол, в процессе, заявление (с извинением, — прим. ред.) готовится.

— Какие-то шаги предпринимаются, чтоб ускорить процесс?

— Пока не могу сказать. Тяжело вообще об этом говорить.

— Вы поговорили в Ульяновске, записали знаменитый видеоролик. Многие ли вас поддержали?

— Нашу запись в социальных сетях (с видеороликом, — прим. ред.) репостнули себе группы многих общественных организаций, в том числе Всемирного курултая башкир и других общественных объединений. Немало нам звонили. Мы более полутора суток не спали. Когда я проснулся, то заметил, что в моем телефоне никогда не было столько пропущенных звонков. Столько не было даже тогда, когда я возвращался в Уфу с чемпионатов Европы. В личных сообщениях много писали, потом на улице при встрече поддерживали. Некоторым ребятам в магазине даже скидки хотели делать, говорили, что узнали их. Наблюдал, что в кавказских социальных сетях писали, размещали наш пост. В дагестанских группах была поддержка: «Башкиры, мы с вами». Также со стороны чеченских, ингушских, казахских ребят была реакция. Башкиры из других регионов положительно высказались о нас — оренбургские, челябинские, свердловские и самарские. Мы сами не ожидали, что шум будет настолько сильный.

— А кто-нибудь критиковал вас за такой жест в Ульяновске?

— Естественно. Но критику я вижу только в комментариях в соцсетях. А прямо в лицо пока никто не слышал критики.

— Наверное, боятся?

— Видишь ли, в социальных сетях полно «клавиатурных героев».

— Скажи, а позже правоохранительные органы не звонили вам, не требовали дать пояснения?

— В Уфе не было ничего подобного.

— Ты сам смотришь Comedy Club?

— Я телевизор вообще не смотрю. Но у нас есть ребята, которые проекты телеканала, те же стендапы, смотрят. Но я сам если что и смотрю, то какие-нибудь бои по «Матч ТВ» или что-то, связанное с борьбой.

«Связывались с ТНТ, с директором, а они отказывались комментировать ситуацию. Затем пришла идея просто поехать и встретиться с ним. У него на тот момент был концерт в Ульяновске, вот и мы поехали. Там его и нашли». vk.com/tarhanteam

«Нас с первых дней поддерживает Айнур Арсланов»

— А что у вас это за бойцовский клуб такой?

— У нас бойцовская команда «Тархан». Мы тренируемся в таких направлениях, как грепплинг и бразильское джиу-джитсу. Это борьба в стойке, борьба в партере. В эти виды спорта включаются приемы практически всех единоборств — броски, удушающие, болевые приемы, ущемления. Также тренируемся по ударной технике рук, ударной технике ног. Так как вид спорта универсальный, потому выступаем на многих соревнованиях: по грепплингу, джиу-джитсу, самбо, боевому самбо, MMA, кикбоксингу, рукопашному бою. Пытаемся на всех соревнованиях выступать, набираться опыта. Мы начали в 2012—2013 годах. С этого времени у нас более десятка чемпионов республиканского уровня, межрегиональных и всероссийских турниров. Ученики побеждали и в международных турнирах.

— Команду ты создавал?

— Да, основателем являюсь я. За это время я воспитал не только чемпионов, но и тренеров. На данный момент в Уфе у нас несколько залов, мои ребята тренируют в пригородах Уфы. В глубинках, в шести районах Башкортостана, есть наши филиалы: в Учалинском, Абзелиловском, Бурзянском, Баймакском, Сибае и Зианчуринском.

— Сплошь зауральский восток и юго-восток Башкирии.

— Да, мы первое время по югу ездили. В прошлом году начали осваивать северо-восток республики. Выезжали в Мечетлинский, Салаватский и Кигинский районы. Там заинтересовавшиеся есть, но работа пошла не так, как было в районах юга, где оказались более заинтересованные и активные люди. На юге работа ведется активней.

— И ты сейчас выступаешь в качестве тренера?

— Теперь больше как наставник, вдохновитель. Чаще всего тренируют мои ученики либо парни, у которых есть желание, инициатива. Мы таких людей обучаем, время от времени приезжаем, помогаем в тренировочном процессе, пытаемся подсобить в вопросе зала.

— Сколько сейчас в «Тархане» человек?

— Если все группы собрать, включая девушек и детей, то в Уфе нас более ста. В городе есть взрослые и детские группы, утренние и вечерние, есть женские тренировки, персональные. Плюс пригороды. В районах по республике трудно сказать — до 400, может быть, полтысячи. Постоянно меняется состав — прибавляется народ. Мы в основном ездим по райцентрам, но начинают и в деревнях открываться секции.

— Расскажи немного о себе. Как стал заниматься борьбой?

— Я сам из деревни Мансурово Учалинского района. Вырос в Уфе. Единоборствами начал заниматься с детства. Мои старшие братья ходили на борьбу, а я сам любил игровые виды спорта — футбол, баскетбол. Но было немного стыдно, что мои старшие братья занимаются борьбой, и поэтому я тоже ходил на борьбу, ради галочки. Потом с возрастом меня затянуло, появились первые результаты. Теперь я двукратный вице-чемпион Европы, победитель многих международных турниров по джиу-джитсу, по грепплингу, многократный призер и чемпион республиканских, окружных, всероссийских соревнований.

— И грепплингом и джиу-джитсу ты занимаешься как раз с детства?

— Я начал с курэша — борьбы на поясах, это наш национальный вид спорта. А грепплингом и джиу-джитсу я начал заниматься в 20 лет — относительно поздно.

«У нас бойцовская команда «Тархан». Мы тренируемся в таких направлениях, как грепплинг и бразильское джиу-джитсу». Фото vk.com/tarhanteam

— Ты сказал о курэше. Какими видами спорта раньше занимались башкиры?

— Многие виды спорта сохранились в рамках нашего Сабантуя: это, во-первых, курэш, потом всегда была стрельба из лука, бои мешком, конные скачки… Я от историков слышал, что раньше в курэше применялись болевые приемы. Сам я сейчас курэшем не занимаюсь, только грепплингом и джиу-джитсу. Но при возможности на соревнованиях и тренировках применяю приемы, которые изучал в курэше. Грепплинг — это смесь всех видов борьбе. И база курэша особенно мне помогала поначалу.

— Помнится, ты под эгидой Духовного управления мусульман Республики Башкортостан проводил соревнования по борьбе…

— В этом плане нас сильно поддержал Айнур хазрат (Арсланов, — первый заместитель председателя ДУМ РБ, — прим. ред.). Он быстро понял, что с помощью спорта можно привлекать молодежь, уводить от пагубных явлений. Он с первых дней оказал нам сильную поддержку и по сей день помогает чем может. Ему отдельная благодарность за это. Он один из тех, кто верил в нас даже тогда, когда мы сами в себя не особо верили.